“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladi

·223·Dunyo
“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladi
Audio versiyasi

AQSH prezidenti Donald Tramp Livan hududiga berilgan zarbalar sabab Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxuni telefon orqali qo‘pol so‘zlar bilan tanqid qilgani ma’lum bo‘ldi. Bu haqda Axios manbalarga tayanib xabar berdi.

Manbalarning aytishicha, suhbat davomida Tramp Isroil hukumati rahbarini “aqldan ozgan” deb atagan. Shuningdek, u korrupsiya ishi bo‘yicha Netanyaxuni qamalishdan qutqarishga yordam berganini eslatib o‘tgan. Uning ta’kidlashicha, Livanga qilingan zarbalar oqibatida Netanyaxu xalqaro maydonda tobora ko‘proq tanqidga uchrayotgani va bu Isroilning yanada kattaroq tashqi yakkalanishga sabab bo‘lishi mumkin.

“Sen aqldan ozgansan. Men bo‘lmaganimda qamoqda o‘tirarding, seni qutqarganman. Hozir hamma seni yomon ko‘radi. Qilgan ishlaring tufayli Isroilga nisbatan nafrat kuchaymoqda”, degan Tramp suhbatda.

Shu bilan birga, Tramp Livanda tinch aholi orasida qurbonlar ko‘paygani va “Hizbulloh” qo‘mondonlariga qarshi operatsiyalar doirasida turar joy binolari vayron qilinayotganidan xavotir bildirgan.

1 iyun kuni Netanyaxu Eron qo‘llab-quvvatlaydigan “Hizbulloh” guruhi bilan ziddiyat kuchayganini sabab qilib, Bayrutning janubiy hududlariga zarba berishga buyruq bergan edi. Bundan bir kun oldin esa “Hizbulloh”ning Isroil shimoliga qilgan hujumlaridan so‘ng Livanda quruqlikdagi operatsiyalar kengaytirilgan.

AQSH ma’muriyatiga yaqin manbalar Axios'ga ma’lum qilishicha, telefon suhbati chog‘ida Tramp Livandagi tinch aholi qurbonlari ko‘paygani va “Hizbulloh” qo‘mondonlarini yo‘q qilish jarayonida turar joylar buzilayotganidan qattiq xavotir bildirgan.

Suhbatdan so‘ng Tramp Isroil va Livan “Hizbulloh” harakati o‘rtasida o‘t ochishni to‘xtatish bo‘yicha kelishuvga erishilganini aytdi. U Netanyaxu bilan “juda samarali suhbat” o‘tkazganini ta’kidladi. Shundan keyin Bayrutga qo‘shin kiritilmasligi, yo‘lda bo‘lgan harbiy bo‘linmalar ortga qaytarilgani ma’lum qilindi. Shuningdek, Tramp yuqori martabali vakillar orqali “Hizbulloh” bilan ham muzokaralar o‘tkazilgani, natijada o‘t ochish to‘liq to‘xtatilishiga kelishilganini bildirdi.

“Isroil ularga hujum qilmaydi, ular ham Isroilga hujum qilmaydi”, dedi Tramp o‘zining Truth Social ijtimoiy tarmog‘ida.

Donald TrumpBenjamin NetanyahuIsroilLivanHizbullohAxiosBayrut
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

32 yoshli turkiyalik bir kechada milliarder bo‘lib ketdiBugun, 11:4631 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi