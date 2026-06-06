Rodriges Kolumbiya prezidentining qizini ranjitgani uchun tanqid ostida
Janubiy Amerika qit’asida 2026 yilgi Jahon chempionati shukuhi tobora yuqori nuqtaga chiqmoqda. Biroq Kolumbiya terma jamoasi lagerida turnir oldidan kutilmagan va noxush siyosiy-ijtimoiy mojaro kelib chiqdi. Ayni paytda mamlakat jamoatchiligi va ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari terma jamoa sardori va yulduzi Xames Rodrigesning milliy terma jamoani AQSHga kuzatish marosimidagi xatti-harakatlarini qizg‘in va keskin muhokama qilishmoqda.
Vatan sharafini himoya qilish uchun yo‘lga chiqayotgan futbolchilarni rasmiy kuzatish tadbiri davlat darajasida tashkil etilgan edi.
Rasmiy kuzatuv marosimi va milliy an’analar
Tantanali marosim davomida Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro futbolchilar bilan uchrashib, ularga okean ortiga jo‘nab ketishlaridan oldin davlatning yuksak ramzi hisoblangan milliy bayroqni hamda mahalliy madaniyat timsoli bo‘lmish an’anaviy “vueltiao” shlyapalarini shaxsan topshirdi. Juda ko‘tarinki ruhda boshlangan tadbir yakunida esa kutilmagan voqea yuz berdi.
Foto: Getty Images
Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan va qisqa fursatda millionlab ko‘rishlar sonini yiqqan videolavhada quyidagi og‘riqli holat aks etgan:
Qizchaning iltimosi: Prezidentning kichik qizi Antonella Petro ushbu tadbirda ishtirok etib, o‘zining sevimli kumiri Xames Rodrigesdan birgalikda esdalik uchun suratga tushishni iltimos qilgan.
Yulduzning sovuqqonligi: Biroq, maydondagi sehrli o‘yinlari bilan tanilgan futbolchi negadir to‘xtamagan va go‘yoki qizchaning samimiy so‘rovlarini payqamagandek, unga mutlaqo e’tibor bermay o‘z yo‘lida davom etgan.
Ma’yus chehra: Tarqatilgan kadrlarda Rodriges yonidan beparvo o‘tib ketganidan so‘ng, Antonellaning yuz ifodasi sezilarli darajada o‘zgargani, uning qattiq xafa bo‘lgani va ko‘ngli cho‘kkani yaqqol ko‘rinib turadi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi bahs va noroziliklar
Ushbu video Kolumbiyada haqiqiy bahs-munozaralar vulqonini tug‘dirdi. Muxlislar va mahalliy OAV vakillari ikki xil fikrga bo‘linishgan:
Tomonlarning qarashlari
Bildirilayotgan fikrlar va munosabatlar
Qattiq qoralovchilar
Xamesni kibrlilikda ayblab, yosh bolaning, ayniqsa mamlakat rahbari qizining tuyg‘ularini toptash yulduzlik maqomiga mutlaqo to‘g‘ri kelmasligini ta’kidlashmoqda.
Oqlovchilar va himoyachilar
Futbolchi o‘sha lahzada juda hayajonda bo‘lgani, xayoli bo‘lingani yoki shovqin sababli qizchaning ovozini haqiqatdan ham eshitmay qolgan bo‘lishi mumkinligini ilgari surishmoqda.
Zamin sharhi: Jahon chempionati oldidan bu kabi ruhiy bosim va ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidlar terma jamoa yetakchisi uchun ortiqcha yuk bo‘lishi tabiiy. Biroq, yulduzlik maqomi har qanday vaziyatda ham oddiy va samimiy muxlislarga, ayniqsa yosh bolalarga nisbatan e’tiborli bo‘lishni talab etadi. Xames Rodriges ushbu tushunmovchilikka tez orada izoh berishi va balki Antonella bilan alohida uchrashib, vaziyatni yumshatishi Kolumbiya futbolidagi ichki muhit barqarorligi uchun juda muhimdir.
Jahon chempionati arafasidagi eng shov-shuvli insaydlar, futbol yulduzlari hayotidagi kutilmagan voqealar va eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…