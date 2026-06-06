Rodriges Kolumbiya prezidentining qizini ranjitgani uchun tanqid ostida

·68·Dunyo
Rodriges Kolumbiya prezidentining qizini ranjitgani uchun tanqid ostida

Janubiy Amerika qit’asida 2026 yilgi Jahon chempionati shukuhi tobora yuqori nuqtaga chiqmoqda. Biroq Kolumbiya terma jamoasi lagerida turnir oldidan kutilmagan va noxush siyosiy-ijtimoiy mojaro kelib chiqdi. Ayni paytda mamlakat jamoatchiligi va ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari terma jamoa sardori va yulduzi Xames Rodrigesning milliy terma jamoani AQSHga kuzatish marosimidagi xatti-harakatlarini qizg‘in va keskin muhokama qilishmoqda.

Vatan sharafini himoya qilish uchun yo‘lga chiqayotgan futbolchilarni rasmiy kuzatish tadbiri davlat darajasida tashkil etilgan edi.

Rasmiy kuzatuv marosimi va milliy an’analar

Tantanali marosim davomida Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro futbolchilar bilan uchrashib, ularga okean ortiga jo‘nab ketishlaridan oldin davlatning yuksak ramzi hisoblangan milliy bayroqni hamda mahalliy madaniyat timsoli bo‘lmish an’anaviy “vueltiao” shlyapalarini shaxsan topshirdi. Juda ko‘tarinki ruhda boshlangan tadbir yakunida esa kutilmagan voqea yuz berdi.

Rodriges Kolumbiya prezidentining qizini ranjitgani uchun tanqid ostida

Foto: Getty Images

Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan va qisqa fursatda millionlab ko‘rishlar sonini yiqqan videolavhada quyidagi og‘riqli holat aks etgan:

  • Qizchaning iltimosi: Prezidentning kichik qizi Antonella Petro ushbu tadbirda ishtirok etib, o‘zining sevimli kumiri Xames Rodrigesdan birgalikda esdalik uchun suratga tushishni iltimos qilgan.

  • Yulduzning sovuqqonligi: Biroq, maydondagi sehrli o‘yinlari bilan tanilgan futbolchi negadir to‘xtamagan va go‘yoki qizchaning samimiy so‘rovlarini payqamagandek, unga mutlaqo e’tibor bermay o‘z yo‘lida davom etgan.

  • Ma’yus chehra: Tarqatilgan kadrlarda Rodriges yonidan beparvo o‘tib ketganidan so‘ng, Antonellaning yuz ifodasi sezilarli darajada o‘zgargani, uning qattiq xafa bo‘lgani va ko‘ngli cho‘kkani yaqqol ko‘rinib turadi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi bahs va noroziliklar

Ushbu video Kolumbiyada haqiqiy bahs-munozaralar vulqonini tug‘dirdi. Muxlislar va mahalliy OAV vakillari ikki xil fikrga bo‘linishgan:

Tomonlarning qarashlari

Bildirilayotgan fikrlar va munosabatlar

Qattiq qoralovchilar

Xamesni kibrlilikda ayblab, yosh bolaning, ayniqsa mamlakat rahbari qizining tuyg‘ularini toptash yulduzlik maqomiga mutlaqo to‘g‘ri kelmasligini ta’kidlashmoqda.

Oqlovchilar va himoyachilar

Futbolchi o‘sha lahzada juda hayajonda bo‘lgani, xayoli bo‘lingani yoki shovqin sababli qizchaning ovozini haqiqatdan ham eshitmay qolgan bo‘lishi mumkinligini ilgari surishmoqda.

Zamin sharhi: Jahon chempionati oldidan bu kabi ruhiy bosim va ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidlar terma jamoa yetakchisi uchun ortiqcha yuk bo‘lishi tabiiy. Biroq, yulduzlik maqomi har qanday vaziyatda ham oddiy va samimiy muxlislarga, ayniqsa yosh bolalarga nisbatan e’tiborli bo‘lishni talab etadi. Xames Rodriges ushbu tushunmovchilikka tez orada izoh berishi va balki Antonella bilan alohida uchrashib, vaziyatni yumshatishi Kolumbiya futbolidagi ichki muhit barqarorligi uchun juda muhimdir.

Jahon chempionati arafasidagi eng shov-shuvli insaydlar, futbol yulduzlari hayotidagi kutilmagan voqealar va eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Jemes RodriguezKolumbiyaGustavo PetroAntonella PetroAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiRossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiBugun, 08:46Nyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiNyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiBugun, 08:00Kongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaKongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaBugun, 07:53Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...Bugun, 07:38Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiBugun, 07:14AQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiAQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiBugun, 07:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi