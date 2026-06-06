Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?

·86·Dunyo
Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?

Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi geosiyosiy inqiroz hamda harbiy harakatlarni diplomatik yo‘l bilan hal etish borasidagi yashirin muzokaralar, parda ortidagi uchrashuvlar dunyo hamjamiyati diqqat markazida bo‘lib turibdi. Bu safargi voqealar rivoji esa xalqaro maydonda haqiqiy sensatsiyaga aylandi. Mashhur rossiyalik milliarder va tadbirkor Roman Abramovich kutilmaganda Ukraina poytaxti Kiyev shahriga tashrif buyurdi.

Oliy Rada deputati Aleksey Goncharenko o‘zining rasmiy Telegram-kanali orqali bergan bayonotida ushbu sirli tashrif va o‘tkazilgan muhim muzokaralar haqidagi tafsilotlarni oshkor qildi.

Kiyevdagi maxfiy uchrashuv va Putinga yo‘llangan maktub

Ukrainalik siyosatchining so‘zlariga ko‘ra, milliarderning Kiyevga kelishi shunchaki oddiy tashrif emas, balki ikki davlat rahbarlari o‘rtasidagi o‘ziga xos jonli aloqa ko‘prigi hisoblanadi:

«Menga kelib tushgan ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, mazkur uchrashuv haqiqatan ham amalga oshgan va gap aynan Roman Abramovich haqida bormoqda. U Ukraina poytaxtiga shaxsan prezident Volodimir Zelenskiy bilan yuzma-yuz suhbatlashish hamda undan Rossiya yetakchisi Vladimir Putinga muhim xabar va shartlarni yetkazish maqsadida kelgan».

Kreml rahbarining munosabati: «Uchrashuv o‘tkazishimiz kerak»

Mazkur yashirin Diplomatiya haqida biroz avval Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham to‘xtalib o‘tgan edi. Uning ta’kidlashicha, tadbirkorning o‘zi Kiyevdan qaytgach, Kremlga vaziyat bo‘yicha hisobot bergan. Rossiya rahbari bo‘lib o‘tgan muloqotni quyidagicha tasvirladi:

«O‘sha biznesmen Kiyev safaridan qaytib keldi va biz u bilan uchrashdik. Uning so‘zlariga ko‘ra, janob Zelenskiy unga vaziyatni barqarorlashtirish uchun biz shaxsan uchrashuv o‘tkazishimiz lozimligini ma’lum qilgan».

Ochiq maktub, urush narxi va siyosiy shartlar

Ushbu muzokaralar zamirida ikki davlat rahbarlarining o‘zaro siyosiy bayonotlari jang maydoni yotadi. Tomonlarning ayni paytdagi rasmiy pozitsiyalarini quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali yaqinroq tasavvur qilish mumkin:

Siyosiy yetakchilar

Ilgari surilayotgan asosiy bayonot va shartlar

Oxirgi qadamlari

Volodimir Zelenskiy

Ukraina Rossiya uchun urush bahosini keskin oshirishga qodirligini bildirgan. Harbiy harakatlarni to‘xtatish uchun shaxsiy uchrashuv talab qilmoqda.

Vladimir Putinga rasmiy va ochiq maktub yo‘llagan.

Vladimir Putin

Hozirgi sharoitda Ukraina rahbari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokara o‘tkazishdan hech qanday ma’no va naf ko‘rmayapti.

Zelenskiyni avval saylovlarga borishga chaqirdi.

Zamin sharhi: Roman Abramovichdek yirik figuraning yana siyosiy sahnaga vositachi (mediator) sifatida qaytishi tomonlar parda ortida baribir muloqot yo‘llarini qidirayotganidan dalolat beradi. To‘g‘ri, jang maydonidagi vaziyat keskinligicha qolmoqda va Vladimir Putin hozircha uchrashuv taklifini rad etmoqda, biroq Kiyevdan to‘g‘ridan to‘g‘ri xabarlarning Kremlga yetib borishi diplomatik umidlarni butunlay so‘ndirmaydi. Zelenskiyning urush narxini oshirish haqidagi ogohlantirishi va Putinning saylovlar borasidagi talabi esa yaqin orada tinchlik shartnomasi tuzilishi oson kechmasligini ko‘rsatmoqda. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz.

Xalqaro maydondagi eng shov-shuvli geosiyosiy jarayonlar, siyosat olamidagi maxfiy kelishuvlar va dunyoning eng so‘nggi qaynoq yangiliklarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Roman AbramovichVolodymyr ZelenskyyKyivVladimir PutinOleksiy Goncharenko
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiIroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiKecha, 18:58Bir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiBir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiKecha, 18:27Olimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdiOlimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdiKecha, 18:10Latifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiLatifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiKecha, 16:4412 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladiKecha, 15:48Bu yilning eng noyob astronomik hodisasi kuzatiladiBu yilning eng noyob astronomik hodisasi kuzatiladiKecha, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi