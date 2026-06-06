Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?
Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi geosiyosiy inqiroz hamda harbiy harakatlarni diplomatik yo‘l bilan hal etish borasidagi yashirin muzokaralar, parda ortidagi uchrashuvlar dunyo hamjamiyati diqqat markazida bo‘lib turibdi. Bu safargi voqealar rivoji esa xalqaro maydonda haqiqiy sensatsiyaga aylandi. Mashhur rossiyalik milliarder va tadbirkor Roman Abramovich kutilmaganda Ukraina poytaxti Kiyev shahriga tashrif buyurdi.
Oliy Rada deputati Aleksey Goncharenko o‘zining rasmiy Telegram-kanali orqali bergan bayonotida ushbu sirli tashrif va o‘tkazilgan muhim muzokaralar haqidagi tafsilotlarni oshkor qildi.
Kiyevdagi maxfiy uchrashuv va Putinga yo‘llangan maktub
Ukrainalik siyosatchining so‘zlariga ko‘ra, milliarderning Kiyevga kelishi shunchaki oddiy tashrif emas, balki ikki davlat rahbarlari o‘rtasidagi o‘ziga xos jonli aloqa ko‘prigi hisoblanadi:
«Menga kelib tushgan ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, mazkur uchrashuv haqiqatan ham amalga oshgan va gap aynan Roman Abramovich haqida bormoqda. U Ukraina poytaxtiga shaxsan prezident Volodimir Zelenskiy bilan yuzma-yuz suhbatlashish hamda undan Rossiya yetakchisi Vladimir Putinga muhim xabar va shartlarni yetkazish maqsadida kelgan».
Kreml rahbarining munosabati: «Uchrashuv o‘tkazishimiz kerak»
Mazkur yashirin Diplomatiya haqida biroz avval Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham to‘xtalib o‘tgan edi. Uning ta’kidlashicha, tadbirkorning o‘zi Kiyevdan qaytgach, Kremlga vaziyat bo‘yicha hisobot bergan. Rossiya rahbari bo‘lib o‘tgan muloqotni quyidagicha tasvirladi:
«O‘sha biznesmen Kiyev safaridan qaytib keldi va biz u bilan uchrashdik. Uning so‘zlariga ko‘ra, janob Zelenskiy unga vaziyatni barqarorlashtirish uchun biz shaxsan uchrashuv o‘tkazishimiz lozimligini ma’lum qilgan».
Ochiq maktub, urush narxi va siyosiy shartlar
Ushbu muzokaralar zamirida ikki davlat rahbarlarining o‘zaro siyosiy bayonotlari jang maydoni yotadi. Tomonlarning ayni paytdagi rasmiy pozitsiyalarini quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali yaqinroq tasavvur qilish mumkin:
Siyosiy yetakchilar
Ilgari surilayotgan asosiy bayonot va shartlar
Oxirgi qadamlari
Volodimir Zelenskiy
Ukraina Rossiya uchun urush bahosini keskin oshirishga qodirligini bildirgan. Harbiy harakatlarni to‘xtatish uchun shaxsiy uchrashuv talab qilmoqda.
Vladimir Putinga rasmiy va ochiq maktub yo‘llagan.
Vladimir Putin
Hozirgi sharoitda Ukraina rahbari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokara o‘tkazishdan hech qanday ma’no va naf ko‘rmayapti.
Zelenskiyni avval saylovlarga borishga chaqirdi.
Zamin sharhi: Roman Abramovichdek yirik figuraning yana siyosiy sahnaga vositachi (mediator) sifatida qaytishi tomonlar parda ortida baribir muloqot yo‘llarini qidirayotganidan dalolat beradi. To‘g‘ri, jang maydonidagi vaziyat keskinligicha qolmoqda va Vladimir Putin hozircha uchrashuv taklifini rad etmoqda, biroq Kiyevdan to‘g‘ridan to‘g‘ri xabarlarning Kremlga yetib borishi diplomatik umidlarni butunlay so‘ndirmaydi. Zelenskiyning urush narxini oshirish haqidagi ogohlantirishi va Putinning saylovlar borasidagi talabi esa yaqin orada tinchlik shartnomasi tuzilishi oson kechmasligini ko‘rsatmoqda. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz.
Xalqaro maydondagi eng shov-shuvli geosiyosiy jarayonlar, siyosat olamidagi maxfiy kelishuvlar va dunyoning eng so‘nggi qaynoq yangiliklarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…