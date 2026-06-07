Pit Xegset Yevropa mamlakatlarini migratsiya inqirozidan ogohlantirdi
Xalqaro geosiyosiy maydondagi eng nufuzli va muhim siyosiy bayonotlar dunyo hamjamiyati diqqat markazida bo‘lishda davom etmoqda. Bu safargi jiddiy ogohlantirish va tahliliy chiqish to‘g‘ridan to‘g‘ri Okean ortidan, AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) rahbariyati tomonidan yangradi. Pentagon rahbari Pit Xegset Fransiya tuproqlarida o‘tkazilgan tarixiy va ramziy ahamiyatga ega bo‘lgan yirik tadbirda ishtirok etib, Yevropadagi ittifoqchi davlatlar oldida turgan eng yirik xavf-xatarlarni ochiq-oydin bayon qildi.
Mudofaa vaziri Normandiyaga ittifoqchi qo‘shinlar muvaffaqiyatli tushirilganining 82 yillik xotirasiga bag‘ishlab tashkil etilgan marosimda nutq so‘zlar ekan, bugungi kunda Yevropa qit’asi jiddiy tahdidlar qarshisida turganini alohida urg‘uladi. Uning fikricha, Vashingtonga yaqin hamkor hisoblangan ko‘plab Yevropa davlatlari ayni paytda «xavfli va parokandalikka yetaklovchi mafkuralar iskanjasida» qolmoqda.
Qayiqlardagi bosqin va migratsiya girdobi
AQSH Mudofaa vazirligi yetakchisi o‘z ma’ruzasida Yevropa davlatlarining janubiy sarhadlarida kuzatilayotgan noqonuniy migratsiya to‘lqiniga asosiy e’tiborni qaratdi. Hozirgi kunda inqiroz markazida turgan mamlakatlar va undagi ahvolni quyidagi tizimlashtirilgan jadval orqali ko‘rishingiz mumkin:
Xavf ostidagi mintaqalar
Noqonuniy migratsiya ko‘rinishi
Pentagon rahbarining asosiy savoli
Ispaniya
Italiya
Gretsiya
Bolgariya
Kichik va xavfli qayiqlarda dengiz hamda quruqlik orqali to‘xtovsiz kirib kelayotgan noqonuniy migrantlar oqimi.
«Yevropadagi poytaxtlar bu bosqinga qarshi qachon qat’iy chora ko‘radi? Yoki endi juda kechmi? Menimcha, hali kech emas».
Xegset o‘z so‘zida Yevropa rahbarlarini mazkur transmilliy muammoga nisbatan sovuqqonlikni yo‘qotib, chegara xavfsizligini ta’minlash yo‘lida tezkor va keskin qadamlarni tashlashga chaqirdi.
Vashingtonning pozitsiyasi: Ittifoqchilik mas’uliyati
AQSH harbiy idorasi rahbari ikki tomonlama munosabatlarda faqat bir tomonlama manfaat bo‘lmasligi kerakligini eslatib o‘tdi. U Amerika Qo‘shma Shtatlari o‘z sheriklarini va va’dalarini har doim to‘liq qo‘llab-quvvatlashini bildirib, Yevropa poytaxtlaridan ham xuddi shunday mas’uliyatli munosabatni va qat’iyatni kutayotganini qat’iy ohangda ta’kidladi.
Eslatib o‘tish joizki, Pit Xegset o‘tgan yili ham Pentagonning strategik xavfsizlik konsepsiyasini bayon qilayotib, AQSH milliy xavfsizligi va barqarorligi uchun eng katta ikkita tahdid sifatida nazoratsiz noqonuniy migratsiya jarayonlarini hamda Xitoy Xalq Respublikasining global ta’sirini ko‘rsatib o‘tgan edi.
Zamin sharhi: Normandiyaga ittifoqchilar qo‘shini qo‘nganining 82 yilligi nishonlanayotgan bir paytda, AQSH Mudofaa vazirining Yevropa markazida turib bunday keskin bayonot berishi xalqaro siyosatda yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Vashington o‘z ittifoqchilarini ichki liberal g‘oyalar va nazoratsiz migratsiya tufayli kuchsizlanib borayotganlikda ayblamoqda. Ayniqsa, Ispaniya va Italiya kabi O‘rta yer dengizi havzasi davlatlariga oqib kelayotgan migrantlarni «bosqin» deb atash Pentagonning ushbu masalaga sof harbiy tahdid sifatida qarayotganini anglatadi. Okean orti va Ko‘hna qit’a o‘rtasidagi xavfsizlik borasidagi qarashlar keyingi yillarda qanchalik o‘zgarganini ushbu nutq yaqqol isbotlab berdi.
Dunyo siyosati olamidagi eng shov-shuvli geosiyosiy jarayonlar, yetakchi davlatlarning yashirin strategiyalari va xalqaro maydondagi eng so‘nggi qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…