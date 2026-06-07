Pit Xegset Yevropa mamlakatlarini migratsiya inqirozidan ogohlantirdi

·0·Dunyo
Pit Xegset Yevropa mamlakatlarini migratsiya inqirozidan ogohlantirdi

Xalqaro geosiyosiy maydondagi eng nufuzli va muhim siyosiy bayonotlar dunyo hamjamiyati diqqat markazida bo‘lishda davom etmoqda. Bu safargi jiddiy ogohlantirish va tahliliy chiqish to‘g‘ridan to‘g‘ri Okean ortidan, AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) rahbariyati tomonidan yangradi. Pentagon rahbari Pit Xegset Fransiya tuproqlarida o‘tkazilgan tarixiy va ramziy ahamiyatga ega bo‘lgan yirik tadbirda ishtirok etib, Yevropadagi ittifoqchi davlatlar oldida turgan eng yirik xavf-xatarlarni ochiq-oydin bayon qildi.

Mudofaa vaziri Normandiyaga ittifoqchi qo‘shinlar muvaffaqiyatli tushirilganining 82 yillik xotirasiga bag‘ishlab tashkil etilgan marosimda nutq so‘zlar ekan, bugungi kunda Yevropa qit’asi jiddiy tahdidlar qarshisida turganini alohida urg‘uladi. Uning fikricha, Vashingtonga yaqin hamkor hisoblangan ko‘plab Yevropa davlatlari ayni paytda «xavfli va parokandalikka yetaklovchi mafkuralar iskanjasida» qolmoqda.

Qayiqlardagi bosqin va migratsiya girdobi

AQSH Mudofaa vazirligi yetakchisi o‘z ma’ruzasida Yevropa davlatlarining janubiy sarhadlarida kuzatilayotgan noqonuniy migratsiya to‘lqiniga asosiy e’tiborni qaratdi. Hozirgi kunda inqiroz markazida turgan mamlakatlar va undagi ahvolni quyidagi tizimlashtirilgan jadval orqali ko‘rishingiz mumkin:

Xavf ostidagi mintaqalar

Noqonuniy migratsiya ko‘rinishi

Pentagon rahbarining asosiy savoli

Ispaniya


Italiya


Gretsiya


Bolgariya

Kichik va xavfli qayiqlarda dengiz hamda quruqlik orqali to‘xtovsiz kirib kelayotgan noqonuniy migrantlar oqimi.

«Yevropadagi poytaxtlar bu bosqinga qarshi qachon qat’iy chora ko‘radi? Yoki endi juda kechmi? Menimcha, hali kech emas».

Xegset o‘z so‘zida Yevropa rahbarlarini mazkur transmilliy muammoga nisbatan sovuqqonlikni yo‘qotib, chegara xavfsizligini ta’minlash yo‘lida tezkor va keskin qadamlarni tashlashga chaqirdi.

Vashingtonning pozitsiyasi: Ittifoqchilik mas’uliyati

AQSH harbiy idorasi rahbari ikki tomonlama munosabatlarda faqat bir tomonlama manfaat bo‘lmasligi kerakligini eslatib o‘tdi. U Amerika Qo‘shma Shtatlari o‘z sheriklarini va va’dalarini har doim to‘liq qo‘llab-quvvatlashini bildirib, Yevropa poytaxtlaridan ham xuddi shunday mas’uliyatli munosabatni va qat’iyatni kutayotganini qat’iy ohangda ta’kidladi.

Eslatib o‘tish joizki, Pit Xegset o‘tgan yili ham Pentagonning strategik xavfsizlik konsepsiyasini bayon qilayotib, AQSH milliy xavfsizligi va barqarorligi uchun eng katta ikkita tahdid sifatida nazoratsiz noqonuniy migratsiya jarayonlarini hamda Xitoy Xalq Respublikasining global ta’sirini ko‘rsatib o‘tgan edi.

Zamin sharhi: Normandiyaga ittifoqchilar qo‘shini qo‘nganining 82 yilligi nishonlanayotgan bir paytda, AQSH Mudofaa vazirining Yevropa markazida turib bunday keskin bayonot berishi xalqaro siyosatda yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Vashington o‘z ittifoqchilarini ichki liberal g‘oyalar va nazoratsiz migratsiya tufayli kuchsizlanib borayotganlikda ayblamoqda. Ayniqsa, Ispaniya va Italiya kabi O‘rta yer dengizi havzasi davlatlariga oqib kelayotgan migrantlarni «bosqin» deb atash Pentagonning ushbu masalaga sof harbiy tahdid sifatida qarayotganini anglatadi. Okean orti va Ko‘hna qit’a o‘rtasidagi xavfsizlik borasidagi qarashlar keyingi yillarda qanchalik o‘zgarganini ushbu nutq yaqqol isbotlab berdi.

Dunyo siyosati olamidagi eng shov-shuvli geosiyosiy jarayonlar, yetakchi davlatlarning yashirin strategiyalari va xalqaro maydondagi eng so‘nggi qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiIroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiKecha, 18:58Bir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiBir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiKecha, 18:27Olimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdiOlimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdiKecha, 18:10Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?Kecha, 17:41Latifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiLatifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiKecha, 16:4412 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladiKecha, 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Pit Xegset Yevropa mamlakatlarini migratsiya inqirozidan ogohlantirdi – Zamin.uz, 07.06.2026