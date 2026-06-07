Isroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldi

·217·Dunyo
Isroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldi

Isroil harbiylari bosib olingan G‘arbiy sohilda oilaviy avtomobilga qarata o‘q uzishi oqibatida yetti oylik falastinlik chaqaloq halok bo‘ldi. Bu haqda The Guardian xabar qildi.

Ma’lum bo‘lishicha, 5 iyun kuni Hebron shahrida sodir bo‘lgan voqeada Sam Fahd Abu Haykal ismli chaqaloq og‘ir yaralangan va shifoxonada vafot etgan. Hodisa vaqtida uning otasi, Baytlahm universiteti ma’ruzachisi Fahd Abu Haykal ham jarohat olgan.

Otaning aytishicha, harbiylar to‘xtash ishorasini berganidan so‘ng u avtomobilni to‘liq to‘xtatgan. Shunga qaramay, mashinaga qarata o‘q uzilgan. Uning ta’kidlashicha, kun yorug‘ bo‘lgan va harbiylar avtomobil ichida oila a’zolari borligini aniq ko‘rishi mumkin edi.

Isroil mudofaa kuchlari esa avtomobil harbiylar tomon tezlashayotgani uchun o‘q uzilganini ma’lum qildi. Biroq dastlabki tekshiruvda jabrlanganlar tinch aholi ekani aniqlangan. Voqea bo‘yicha surishtiruv davom etmoqda.

Fahd Abu Haykal hodisani xolisona tekshirish va aybdorlarni javobgarlikka tortishni talab qildi.

BMT ma’lumotlariga ko‘ra, G‘arbiy sohil va Sharqiy Quddusda urush boshlanganidan beri 1000 nafardan ortiq falastinlik halok bo‘lgan bo‘lib, ularning kamida 240 nafari bolalardir.

IsroilGʻarbiy sohilThe GuardianHebronSam Fahd Abu Haykal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hijobsiz yurgan ayollar qamoqqa olinishi mumkin — “Tolibon”Hijobsiz yurgan ayollar qamoqqa olinishi mumkin — “Tolibon”Bugun, 11:40Hindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiHindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiBugun, 08:28Ebola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiEbola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiBugun, 08:04Isroil AQSH rasmiylarining suhbatlarini tinglagani aytildiIsroil AQSH rasmiylarining suhbatlarini tinglagani aytildiBugun, 08:01Pit Xegset Yevropa mamlakatlarini migratsiya inqirozidan ogohlantirdiPit Xegset Yevropa mamlakatlarini migratsiya inqirozidan ogohlantirdiBugun, 04:08Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiIroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiKecha, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi