80 ming odam yashaydigan kema-shahar: kelajak allaqachon boshlanmoqda

·37·Dunyo
80 ming odam yashaydigan kema-shahar: kelajak allaqachon boshlanmoqda

Dunyoda ilk bor ulkan miqyosdagi suzuvchi kema-shahar qurilishi rejalashtirilmoqda. Loyihaga ko‘ra, uzunligi 1,5 kilometrga yetadigan bu gigant inshoot oddiy kema emas, balki haqiqiy “suzuvchi mamlakat” bo‘lishi kutilmoqda.

Mazkur kema-shaharda yashash uchun barcha sharoitlar yaratiladi: maktablar, kollejlar, stadion, banklar, savdo markazlari, restoranlar va hatto kichik aeroport ham bo‘ladi. Bu esa aholiga quruqlikka chiqmasdan turib, to‘liq hayot kechirish imkonini beradi.

Loyiha amerikalik muhandis Norman Nixon g‘oyasiga asoslangan bo‘lib, hozirda uni amalga oshirish uchun investorlar jalb qilinmoqda. Taxminiy qiymati 16 milliard dollarga baholanayotgan ushbu mega-loyiha amalga oshsa, u tarixdagi eng yirik suzuvchi inshootlardan biriga aylanadi.

Rejaga ko‘ra, kema-shaharda 50 ming doimiy aholi istiqomat qiladi, yana 10 ming turist va 20 ming ekipaj a’zolari ham joylashishi mumkin. Eng qiziq jihati shundaki, bu “suzuvchi shahar” aholisi dunyo bo‘ylab sayohat qilgan holda yashash, ishlash va ta’lim olish imkoniga ega bo‘ladi.

Norman NixonAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 yoshli qizchaning hayoti maxsus qutqaruv operatsiyasi bilan saqlab qolindi3 yoshli qizchaning hayoti maxsus qutqaruv operatsiyasi bilan saqlab qolindiBugun, 07:09Prezident otgan to‘p ortidan yugurib, jurnalist yiqilib tushdiPrezident otgan to‘p ortidan yugurib, jurnalist yiqilib tushdiBugun, 06:43Tramp Eronga qo‘yilgan sanksiyalar bo‘yicha kutilmagan bayonot berdiTramp Eronga qo‘yilgan sanksiyalar bo‘yicha kutilmagan bayonot berdiBugun, 06:32Donald Tramp Eron bilan tinchlik kelishuvi bo‘yicha qat’iy bayonot berdiDonald Tramp Eron bilan tinchlik kelishuvi bo‘yicha qat’iy bayonot berdiBugun, 06:09Angliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladiAngliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladiKecha, 13:23Dunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringanDunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringanKecha, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi