Prezident otgan to‘p ortidan yugurib, jurnalist yiqilib tushdi

·48·Dunyo
Prezident otgan to‘p ortidan yugurib, jurnalist yiqilib tushdi

Ba’zan hatto davlat rahbarlari ishtirokidagi rasmiy matbuot anjumanlarida ham kutilmagan va esda qolarli holatlar yuz beradi. Klaudiya Sheynbaum qatnashgan tadbirda ham aynan shunday vaziyat kuzatildi.

Ma’lumki, Meksika 2026 yilgi FIFA World Cup mezbonlaridan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan prezident matbuot anjumanini futbol ruhidagi kichik shou bilan yakunlashga qaror qilgan.

Tadbir yakunida Sheynbaum xonim jurnalistlarga qarata futbol to‘plarini otgan. Ana shu paytda to‘pni ilib olishga harakat qilgan jurnalist ayol muvozanatini yo‘qotib, yiqilib tushgan.

Vaziyatni ko‘rgan prezident darhol unga yordam qo‘lini cho‘zgan. Jurnalist ayol tezda o‘rnidan turib olgan va unga mo‘ljallangan to‘p ham topshirilgan.

Yaxshiyamki, hodisa jiddiy oqibatlarga olib kelmagan. Aksincha, bu kulgili va samimiy lahza sifatida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar tomonidan iliq kutib olindi.

Klaudiya SheynbaumMeksikaFIFA World Cup
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 yoshli qizchaning hayoti maxsus qutqaruv operatsiyasi bilan saqlab qolindi3 yoshli qizchaning hayoti maxsus qutqaruv operatsiyasi bilan saqlab qolindiBugun, 07:0980 ming odam yashaydigan kema-shahar: kelajak allaqachon boshlanmoqda80 ming odam yashaydigan kema-shahar: kelajak allaqachon boshlanmoqdaBugun, 06:36Tramp Eronga qo‘yilgan sanksiyalar bo‘yicha kutilmagan bayonot berdiTramp Eronga qo‘yilgan sanksiyalar bo‘yicha kutilmagan bayonot berdiBugun, 06:32Donald Tramp Eron bilan tinchlik kelishuvi bo‘yicha qat’iy bayonot berdiDonald Tramp Eron bilan tinchlik kelishuvi bo‘yicha qat’iy bayonot berdiBugun, 06:09Angliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladiAngliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladiKecha, 13:23Dunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringanDunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringanKecha, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi