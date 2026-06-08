Turkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldi

·29·Dunyo
Turkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldi

Turkiyaning Anqara shahrida sodir bo‘lgan holat jamoatchilik e’tiborini tortdi. Joriy yilning 5 iyun kuni bir erkak o‘zining 3 yoshli qizini garovga olib, xavfli vaziyatni yuzaga keltirdi. Bu haqda mahalliy OAV xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea Etimesgut tumanidagi Piyoda mahallasi, 2022-ko‘chada joylashgan xonadonlardan birida ro‘y bergan. Turmush o‘rtog‘i bilan janjallashib qolgan shaxs kichik yoshli qizini pichoq bilan garovga olgan.

Uy derazasidan erkakning bir qo‘lida pichoq, ikkinchi qo‘lida esa bolani ushlab turganini ko‘rgan atrofdagilar zudlik bilan 112 tezkor chaqiruv xizmatiga murojaat qilgan. Oradan ko‘p o‘tmay hodisa joyiga politsiya xodimlari, o‘t o‘chirish xizmati va tez tibbiy yordam brigadalari yetib kelgan.

Huquq-tartibot idoralari va qutqaruv xizmatlari hududda xavfsizlik choralarini kuchaytirib, gumonlanuvchini qizini qo‘yib yuborishga ko‘ndirishga uringan. Biroq muzokaralar kutilgan natijani bermagan.

Shundan so‘ng maxsus operatsiya kuchlari tomonidan tezkor tadbir o‘tkazilib, erkak zararsizlantirilgan. 3 yoshli qizaloq esa xavfsiz holda qutqarilib, shifokorlar nazoratiga topshirilgan. Gumonlanuvchi ham tibbiyot muassasasiga olib ketilgan.

Politsiya ma’lumotida aytilishicha, tezkor harakatlar natijasida bolaning hayoti saqlab qolingan. Shu bilan birga, operatsiya davomida xizmat vazifasini bajarayotgan maxsus xizmat iti ham jarohat olgan va hozirda uni davolash ishlari olib borilmoqda.

Ayni paytda mazkur holat yuzasidan tegishli tergov harakatlari davom etmoqda.

TurkiyaAnkaraEtimesgutPiyada112
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiAQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiBugun, 14:137,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyat7,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyatBugun, 13:53Filippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiFilippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiBugun, 13:53Kaspiy dengizida suv sathi tez sur’atlarda pasaymoqdaKaspiy dengizida suv sathi tez sur’atlarda pasaymoqdaBugun, 13:14Eron Isroilga “qattiq zarba” haqida ogohlantirish berdiEron Isroilga “qattiq zarba” haqida ogohlantirish berdiBugun, 13:05Tramp Isroil va Eronni zudlik bilan sulhga chaqirdiTramp Isroil va Eronni zudlik bilan sulhga chaqirdiBugun, 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi