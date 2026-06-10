Turkiyada ayolini pichoqlab o‘ldirgan o‘zbekistonlikka umrbod qamoq jazosi so‘raldi

·0·Dunyo
Turkiyada ayolini pichoqlab o‘ldirgan o‘zbekistonlikka umrbod qamoq jazosi so‘raldi

Turkiyada O‘zbekiston fuqarosi Nigina Sattorovaning ko‘cha o‘rtasida halok bo‘lishi bilan bog‘liq jinoyat ishi bo‘yicha tergov harakatlari yakunlandi. Prokuratura ushbu jinoyatni sodir etganlikda ayblanayotgan uning turmush o‘rtog‘i Umid Sattorovga nisbatan og‘irlashtirilgan umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosini qo‘llashni so‘radi. Bu haqda Turkiyaning mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda.

Shu bilan birga, davlat ayblovchisi qotillikni amalga oshirgan shaxsga ko‘maklashgani aniqlangan ikkinchi gumonlanuvchi — O‘rinboy Botirbekovga nisbatan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishini talab qilgan.

Ma’lum qilinishicha, o‘tgan yilning 17 avgust kuni Turkiyaning o‘zbekistonliklar eng ko‘p yashaydigan megapolisi — Istanbul shahrining Umraniya tumanida 33 yoshli Nigina Sattorova turmush o‘rtog‘i Umid Sattorov tomonidan bo‘g‘ziga pichoq urilgan holda o‘ldirilgan. Marhuma Samarqand viloyatidan bo‘lib, Istanbulda vaqtinchalik mehnat faoliyati bilan shug‘ullanib kelgan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, fojia rashk sabab kelib chiqqan oilaviy janjal oqibatida sodir bo‘lgan.

Istanbul politsiyasi tomonidan olib borilgan qidiruv tadbirlari davomida gumondor 2025 yil 18 avgust kuni, ya’ni voqeadan bir kun o‘tgach, Umraniya hududida qo‘lga olingan. Shuningdek, jinoyatchini yashirishga yordam berganlikda gumon qilingan, asli Jizzax viloyatidan bo‘lgan O‘rinboy Botirbekov ham huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushlangan.

Surishtiruv ishlari to‘liq yakunlanganidan so‘ng, 19 avgust kuni gumonlanuvchilarga nisbatan sud qarori bilan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniya orollarida 415 million yillik ulkan chayon topildiBritaniya orollarida 415 million yillik ulkan chayon topildiBugun, 11:11Mexikoda JCH-2026 ochilishi oldidan ommaviy norozilik namoyishlari boshlandiMexikoda JCH-2026 ochilishi oldidan ommaviy norozilik namoyishlari boshlandiBugun, 10:26Tehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdiTehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdiBugun, 09:45Janubiy Afrikadagi otishmada 12 kishi halok bo‘ldiJanubiy Afrikadagi otishmada 12 kishi halok bo‘ldiBugun, 09:37Afg‘oniston Pokistonni uchta viloyatga zarba berishda aybladiAfg‘oniston Pokistonni uchta viloyatga zarba berishda aybladiBugun, 09:29Eron Minab maktabi xotirasiga yangi banknota chiqaradiEron Minab maktabi xotirasiga yangi banknota chiqaradiBugun, 09:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi