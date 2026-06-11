Braziliya terma jamoasi AQSH aeroportida kuchaytirilgan tekshiruvdan o‘tdi

·22·Dunyo
Braziliya terma jamoasi AQSH aeroportida kuchaytirilgan tekshiruvdan o‘tdi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining qaynoq va hayajonli kunlari rasman start oldi! Butun sayyora nigohi ayni damda Shimoliy Amerika qit’asiga qaratilgan bir paytda, musobaqaning bosh favoritlaridan biri hisoblangan mashhur Braziliya milliy terma jamoasi atrofidagi xabarlar katta qiziqish uyg‘otmoqda. Besh karra jahon chempionlari joriy mundialda ishtirok etish maqsadida Okean ortiga yetib kelgach, mahalliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan tashkil etilgan o‘ta qat’iy va sinchkov nazorat tekshiruvlaridan o‘tishdi.

Braziliyaning nufuzli va ommabop «Globo» nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, «pentakampeonlar» tarkibidagi yulduz futbolchilar, murabbiylar shtabi hamda mamlakat futbol federatsiyasining rasmiy vakillari AQSHning Nyu-Jersi shtati havo bandargohiga qo‘nishlari bilanoq maxsus tekshiruv jarayoniga jalb etilgan.

Xavfsizlik chora-tadbirlari juda yuqori darajada tashkil etilgan bo‘lib, tekshiruv davomida kutilmagan holatlar kuzatildi. Mahalliy soha xodimlari tomonidan butun delegatsiya a’zolarining barcha shaxsiy buyumlari, yuklari va hattoki oyoq kiyimlari ham o‘ta sinchkovlik bilan ko‘zdan kechirilgan. Bundan tashqari, har bir vakil zamonaviy metall detektor qurilmalari orqali qat’iy nazoratdan o‘tkazilgan.

Qayd etilishicha, ushbu jarayon oddiy yo‘lovchilar foydalanadigan aeroportning ichki terminalida emas, balki havo laynerlari to‘xtab turadigan maxsus yopiq hududning o‘zidayoq tashkil etilgan. Bu esa Jahon chempionati ishtirokchilarining qimmatli vaqtini tejash va ularni ortiqcha navbatlardan xalos qilish maqsadida tezkorlik bilan amalga oshirilgan.

Muxlislarimizga yaxshi ma’lumki, bundan bir necha kun avval sevimli O‘zbekiston milliy terma jamoasi delegatsiyasi ham AQSH tuprog‘iga qadam qo‘ygan ilk daqiqalarda aynan shunga o‘xshash kuchaytirilgan xavfsizlik tekshiruvlaridan o‘tgan edi. Bundan ko‘rinib turibdiki, mezbon davlat musobaqa xavfsizligini ta’minlash yo‘lida hech qaysi jamoaga alohida imtiyoz bermayapti va dunyo grandi bo‘lmish Braziliya yulduzlarini ham qat’iy nazorat qilmoqda.

Eslatib o‘tish joizki, millionlab insonlar intizorlik bilan kutgan «JCH-2026» bahslari shu yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida go‘zal futbol bayramini taqdim etadi. Mashhur Vinisius Junior yetakchiligidagi Braziliya milliy terma jamoasi musobaqaning guruh bosqichi doirasida Marokash, Haiti va Shotlandiya terma jamoalariga qarshi keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun bahs olib boradi.

Braziliya terma jamoasining Nyu-Jersidan olingan eksklyuziv reportajlari, «oq bo‘rilar»ning Jahon chempionatidagi ilk tarixiy qadamlari va mundialning eng qaynoq, rekordchi va shov-shuvli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

BraziliyaAQSHNyu-JersiO'zbekistonGlobo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bill Geyts Epshteyn bilan aloqalari yuzasidan savollarga javob berdiBill Geyts Epshteyn bilan aloqalari yuzasidan savollarga javob berdiBugun, 09:02Kolumbiya prezidenti vaqtincha lavozimidan chetlatildiKolumbiya prezidenti vaqtincha lavozimidan chetlatildiBugun, 08:54Xitoylik yoshlar mamlakatdagi eng muhim imtihon yakunini nishonlamoqdaXitoylik yoshlar mamlakatdagi eng muhim imtihon yakunini nishonlamoqdaBugun, 08:44250 yillik mexanik oqqush: hanuzgacha ishlaydigan mo‘jiza250 yillik mexanik oqqush: hanuzgacha ishlaydigan mo‘jizaBugun, 08:40Plastik operatsiya fojiasi: ayol 6 yildan beri ko‘zini yuma olmaydiPlastik operatsiya fojiasi: ayol 6 yildan beri ko‘zini yuma olmaydiBugun, 08:20Asaubayeva: Maoshim uch baravarga qisqartirildi, Prezidentga murojaat qildim (video)Asaubayeva: Maoshim uch baravarga qisqartirildi, Prezidentga murojaat qildim (video)Bugun, 08:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi