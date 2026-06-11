Braziliya terma jamoasi AQSH aeroportida kuchaytirilgan tekshiruvdan o‘tdi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining qaynoq va hayajonli kunlari rasman start oldi! Butun sayyora nigohi ayni damda Shimoliy Amerika qit’asiga qaratilgan bir paytda, musobaqaning bosh favoritlaridan biri hisoblangan mashhur Braziliya milliy terma jamoasi atrofidagi xabarlar katta qiziqish uyg‘otmoqda. Besh karra jahon chempionlari joriy mundialda ishtirok etish maqsadida Okean ortiga yetib kelgach, mahalliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan tashkil etilgan o‘ta qat’iy va sinchkov nazorat tekshiruvlaridan o‘tishdi.
Braziliyaning nufuzli va ommabop «Globo» nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, «pentakampeonlar» tarkibidagi yulduz futbolchilar, murabbiylar shtabi hamda mamlakat futbol federatsiyasining rasmiy vakillari AQSHning Nyu-Jersi shtati havo bandargohiga qo‘nishlari bilanoq maxsus tekshiruv jarayoniga jalb etilgan.
Xavfsizlik chora-tadbirlari juda yuqori darajada tashkil etilgan bo‘lib, tekshiruv davomida kutilmagan holatlar kuzatildi. Mahalliy soha xodimlari tomonidan butun delegatsiya a’zolarining barcha shaxsiy buyumlari, yuklari va hattoki oyoq kiyimlari ham o‘ta sinchkovlik bilan ko‘zdan kechirilgan. Bundan tashqari, har bir vakil zamonaviy metall detektor qurilmalari orqali qat’iy nazoratdan o‘tkazilgan.
Qayd etilishicha, ushbu jarayon oddiy yo‘lovchilar foydalanadigan aeroportning ichki terminalida emas, balki havo laynerlari to‘xtab turadigan maxsus yopiq hududning o‘zidayoq tashkil etilgan. Bu esa Jahon chempionati ishtirokchilarining qimmatli vaqtini tejash va ularni ortiqcha navbatlardan xalos qilish maqsadida tezkorlik bilan amalga oshirilgan.
Muxlislarimizga yaxshi ma’lumki, bundan bir necha kun avval sevimli O‘zbekiston milliy terma jamoasi delegatsiyasi ham AQSH tuprog‘iga qadam qo‘ygan ilk daqiqalarda aynan shunga o‘xshash kuchaytirilgan xavfsizlik tekshiruvlaridan o‘tgan edi. Bundan ko‘rinib turibdiki, mezbon davlat musobaqa xavfsizligini ta’minlash yo‘lida hech qaysi jamoaga alohida imtiyoz bermayapti va dunyo grandi bo‘lmish Braziliya yulduzlarini ham qat’iy nazorat qilmoqda.
Eslatib o‘tish joizki, millionlab insonlar intizorlik bilan kutgan «JCH-2026» bahslari shu yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida go‘zal futbol bayramini taqdim etadi. Mashhur Vinisius Junior yetakchiligidagi Braziliya milliy terma jamoasi musobaqaning guruh bosqichi doirasida Marokash, Haiti va Shotlandiya terma jamoalariga qarshi keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun bahs olib boradi.
Braziliya terma jamoasining Nyu-Jersidan olingan eksklyuziv reportajlari, «oq bo‘rilar»ning Jahon chempionatidagi ilk tarixiy qadamlari va mundialning eng qaynoq, rekordchi va shov-shuvli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…