Ilon Mask dunyodagi ilk trillionerga aylandi

·27·Dunyo
Ilon Mask dunyodagi ilk trillionerga aylandi

Jahon moliya va yuqori texnologiyalar olamida kecha mutlaqo yangi va aqlbovar qilmas tarixiy sahifa ochildi. Sayyoramizning eng mashhur va inqilobiy tadbirkori, milliardlab insonlarning diqqat markazida turuvchi Ilon Mask rasman insoniyat tarixidagi eng birinchi trillioner sifatida ro‘yxatga olindi. Ushbu olamshumul voqelikka uning koinotni zabt etish bilan shug‘ullanuvchi «SpaceX» kompaniyasining fond birjasida o‘z aksiyalarini birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) jarayonini muvaffaqiyatli yakunlagani asosiy sabab bo‘ldi. Bu haqda nufuzli jahon nashrlari — Forbes, Bloomberg va Reuters agentliklari shov-shuvli xabarlarni tarqatdi.

«SpaceX», «Tesla», «xAI» hamda «Neuralink» kabi kelajak loyihalari asoschisi bo‘lmish Maskning bu muvaffaqiyati zamonaviy texnologik davrning eng bosh ramziga aylanib ulgurdi.

Fond birjasini larzaga keltirgan 75 milliard dollar

«SpaceX» kompaniyasi moliya tarixidagi eng yirik va muhtasham ommaviy aksiya joylashtirishlardan birini amalga oshirdi. Kompaniyaning qimmatli qog‘ozlari birja savdolariga chiqarilgan ilk daqiqalardanoq investorlar o‘rtasida haqiqiy talashishga sabab bo‘ldi:

  • Ilk joylashtirish narxi: Har bir aksiya uchun 135 dollar

  • Jalb etilgan sof sarmoya hajmi: 75 milliard dollar

  • IPO paytidagi kompaniyaning umumiy qiymati (Valuation): Taxminan 1,77 trillion dollar

E’tiborli jihati shundaki, birjada SPCX tikeri ostida savdo qilina boshlagan aksiyalar dastlabki soatlarning o‘zidayoq keskin o‘sish sur’atlarini namoyish etib, har bir donasi uchun 150 dollardan 166 dollargacha bo‘lgan yuqori darajaga ko‘tarilib ketdi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali Ilon Maskning moliyaviy imperiyasi va ushbu tarixiy bitim natijasida uning boyligi qanday o‘zgarganini aniq ko‘rishingiz mumkin:

Maskning kapital manbalari

Uning kompaniyadagi ulushi

Faqat ushbu aktivning qiymati

IPO‘gacha bo‘lgan umumiy boyligi

Ayni paytdagi tarixiy maqomi

SpaceX (Kosmik loyiha)

Taxminan 42 foiz (Super ovozlar bilan)

866 milliard dollardan ziyod

780–826 milliard dollar

Dunyodagi ilk rasmiy trillioner

Tesla, xAI, Neuralink

Turli xil paketlarda

Qo‘shimcha yirik aktivlar

Yillik barqaror o‘sish

1 trillion $ chegarasidan o‘tdi

Tezkor boyish fenomeni va «qog‘ozdagi» trillionlar

Aqlbovar qilmas raqamlar shuni ko‘rsatmoqdaki, Ilon Maskning «SpaceX» korporatsiyasidagi ulushi (uning egaligidagi opsionlar va yuqori ovoz huquqini beruvchi super aksiyalarini qo‘shib hisoblaganda) faqatgina boshlang‘ich joylashtirish narxining o‘zida naqd 866 milliard dollardan ortiq mablag‘ga baholandi. Ushbu ulkan raqamga uning «Tesla» avtomobilsozlik gigantidagi ulushlari va boshqa innovatsion startaplari qo‘shilganda, tadbirkorning umumiy kapitali 1 trillion dollarlik tarixiy dovondan muvaffaqiyatli hatlab o‘tdi. Vaholanki, ushbu yirik jarayondan avvalroq ekspertlar uning boyligini 780–826 milliard dollar atrofida baholab kelishayotgan edi.

Moliyaviy tahlil: Albatta, iqtisodchilarning ta’kidlashicha, Maskning ushbu yangi boyligi ayni paytda asosan «qog‘ozda» (raqamlarda) qolmoqda. Boisi, uning aktivlarining juda katta qismi yirik fond bitimlari qoidasiga ko‘ra, ma’lum muddat sotish taqiqlanadigan «lock-up» kelishuvlari bilan vaqtinchalik to‘sib qo‘yilgan.

Biroq, bu huquqiy cheklovlarga qaramay, insoniyat vakilining ilk bor 1 000 000 000 000 dollarlik virtual chegarani buzib o‘tishi sayyoramiz iqtisodiyoti uchun mutlaqo yangi davr boshlanganidan dalolat beradi.

Ilon Maskning koinotni zabt etish yo‘lidagi yangi qadamlari, Marsga sayohat loyihalari, dunyo moliya bozoridagi eng shov-shuvli o‘zgarishlar va texnologiya olamiga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Elon MuskSpaceXTeslaForbesBloomberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)Bugun, 00:00Rossiyada migrantlar uchun tibbiy ko‘rik qoidalari kuchaytirildiRossiyada migrantlar uchun tibbiy ko‘rik qoidalari kuchaytirildiBugun, 23:29Niderlandiyada hayvonlarsiz dunyodagi ilk «ferma» ochildiNiderlandiyada hayvonlarsiz dunyodagi ilk «ferma» ochildiKecha, 17:43Marokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiMarokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiKecha, 16:30Antalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadiAntalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadiKecha, 15:49Xitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldiXitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi