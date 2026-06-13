Jurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
2026 yilgi futbol bo‘yicha Jahon chempionati ochilish uchrashuvi arafasida argentinalik jurnalist bilan bog‘liq qiziqarli holat yuz berdi.
Jonli efir olib borayotgan muxbir kolumbiyalik yulduz Shakirani ko‘rib qolganidan so‘ng reportajni vaqtincha to‘xtatib, u bilan suratga tushish uchun yugurib ketdi.
Oradan biroz vaqt o‘tib, jurnalist yana efirga qaytdi va o‘z harakatini hazil aralash izohladi.
Ushbu holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, ko‘plab foydalanuvchilarning kulgisi va muhokamasiga sabab bo‘ldi.
…