Anqarada kuchli yomg‘ir suv toshqinlariga sabab bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Turkiya poytaxti Anqarada kuchli yomg‘ir va do‘l yog‘ishi oqibatida bir qator hududlarda suv toshqinlari kuzatildi.
Yog‘ingarchilik sabab yerosti o‘tish joylari, ayrim uylar, do‘konlar va avtomobillarni suv bosgan.
Kuchli yomg‘ir yo‘llarda tirbandlik va transport harakatida uzilishlarga ham olib keldi.
Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, ayrim ko‘chalar va kasalxona chorrahasi atrofida vaziyat og‘irlashgan.
…