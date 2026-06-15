Bishkekda pichoqli hujum: qizni garovga olgan shaxs qo‘lga tushdi

·18·Dunyo
Bishkekda pichoqli hujum: qizni garovga olgan shaxs qo‘lga tushdi

Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida sodir bo‘lgan xavfli voqea jamoatchilikni jiddiy xavotirga soldi. Erkak kishi avval keksa ayolga pichoq bilan tan jarohati yetkazib, keyinchalik yosh qizni garovga olgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda gumonlanuvchi ko‘cha o‘rtasida qizni ushlab, uning bo‘yniga pichoq tirab turgani aks etgan. Holat atrofdagilarda sarosima uyg‘otgan bo‘lsa-da, bir necha jasur fuqaro uni zararsizlantirishga muvaffaq bo‘lgan.

Ichki ishlar organlari ma’lumotiga ko‘ra, voqea kecha kuni sodir bo‘lgan. Dastlab, 24 yoshli B.R. Kara-Baltinskaya ko‘chasida joylashgan uyda 73 yoshli ayolga hujum qilib, jarohat yetkazgan va hodisa joyidan qochib ketgan.

Oradan ko‘p o‘tmay, taxminan soat 21:45 larda u Jibek Jolu va Ala-Archinskaya ko‘chalari kesishmasida yana bir jinoyatga qo‘l urgan. U yerda u yosh qizni garovga olgan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan gumonlanuvchi tezkorlik bilan ushlanib, vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga joylashtirildi.

Ayni paytda holat yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Mazkur voqea yana bir bor jamoat joylarida xavfsizlik masalasi qanchalik dolzarb ekanini ko‘rsatdi.

BishkekQirgʻizistonJibek JoluAla-ArchinskayaKara-Baltinskaya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘onistonda ayollar uchun yangi qat’iy cheklovlar joriy etildiAfg‘onistonda ayollar uchun yangi qat’iy cheklovlar joriy etildiBugun, 20:55Yashirin flotga zarba: Britaniya Rossiya tankerini qo‘lga oldiYashirin flotga zarba: Britaniya Rossiya tankerini qo‘lga oldiBugun, 20:24Donald Tramp Eron bilan kelishuv tez fursatda imzolanishini ma’lum qildiDonald Tramp Eron bilan kelishuv tez fursatda imzolanishini ma’lum qildiKecha, 18:43Shveysariyada aholi ko‘payishi sababli 10 million kishi bilan cheklanishi mumkinShveysariyada aholi ko‘payishi sababli 10 million kishi bilan cheklanishi mumkinKecha, 18:22Mashinadan sakragan it hujum qildi: ko‘chada keskin vaziyat yuzaga keldiMashinadan sakragan it hujum qildi: ko‘chada keskin vaziyat yuzaga keldiKecha, 16:08Dunyodagi eng kuchli universitetlar ro‘yxati e’lon qilindiDunyodagi eng kuchli universitetlar ro‘yxati e’lon qilindiKecha, 15:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi