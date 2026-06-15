Afg‘onistonda ayollar uchun yangi qat’iy cheklovlar joriy etildi

·32·Dunyo
Afg‘onistonda ayollar uchun yangi qat’iy cheklovlar joriy etildi

Afg‘onistonning Hirot viloyatida Ezgulikni targ‘ib qilish va illatlarning oldini olish boshqarmasi ayollar uchun yangi qat’iy qoidalar joriy etilganini ma’lum qildi.

Rasmiy bayonotga ko‘ra, erkaklar o‘z oilasidagi ayollarning jamoat joylariga chiqishida belgilangan tartiblarga rioya etishini ta’minlashi shart. Aks holda, javobgarlik nafaqat ayolga, balki uning erkak qarindoshlariga ham yuklanadi.

Yangi tartiblarga muvofiq:

— ko‘chada ro‘molsiz yurish;

— yuzni ochiq holda chiqish;

— qomatni ko‘rsatadigan darajada tor kiyinish;

— ortiqcha pardoz qilib, nomahramlar e’tiborini tortish;

kabi holatlar qoidabuzarlik sifatida baholanadi va jazoga sabab bo‘lishi mumkin.

Ma’lum qilinishicha, ushbu talablarni buzganlar islomiy sudlarda ko‘rib chiqiladi. Mazkur qaror ijtimoiy tarmoqlarda turli munosabatlarga sabab bo‘lib, keng muhokamalarga turtki bermoqda.

AfgʻonistonGʻazniFazilni targʻib qilish va buzgʻunchilikni oldini olish boʻlimi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bishkekda pichoqli hujum: qizni garovga olgan shaxs qo‘lga tushdiBishkekda pichoqli hujum: qizni garovga olgan shaxs qo‘lga tushdiBugun, 20:37Yashirin flotga zarba: Britaniya Rossiya tankerini qo‘lga oldiYashirin flotga zarba: Britaniya Rossiya tankerini qo‘lga oldiBugun, 20:24Donald Tramp Eron bilan kelishuv tez fursatda imzolanishini ma’lum qildiDonald Tramp Eron bilan kelishuv tez fursatda imzolanishini ma’lum qildiKecha, 18:43Shveysariyada aholi ko‘payishi sababli 10 million kishi bilan cheklanishi mumkinShveysariyada aholi ko‘payishi sababli 10 million kishi bilan cheklanishi mumkinKecha, 18:22Mashinadan sakragan it hujum qildi: ko‘chada keskin vaziyat yuzaga keldiMashinadan sakragan it hujum qildi: ko‘chada keskin vaziyat yuzaga keldiKecha, 16:08Dunyodagi eng kuchli universitetlar ro‘yxati e’lon qilindiDunyodagi eng kuchli universitetlar ro‘yxati e’lon qilindiKecha, 15:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi