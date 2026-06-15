Tramp tadbirda uxlab qoldimi? Kadrlar bahslarga sabab bo‘ldi (video)

·37·Dunyo
Tramp tadbirda uxlab qoldimi? Kadrlar bahslarga sabab bo‘ldi (video)

AQSH prezidenti Donald Tramp Oq uy maysazorida bo‘lib o‘tgan UFC Freedom 250 tadbirida ishtirok etdi. Ushbu musobaqa davomida, uning 80 yoshini nishonlash marosimi ham o‘tkazilgan.

Biroq tadbir vaqtida Tramp bir necha daqiqaga ko‘zini yumgan holda o‘tirgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu holat ba’zilar tomonidan “uxlab qoldi” deya baholangan bo‘lsa, boshqalar esa uning shunchaki dam olayotganini ta’kidlamoqda.

Kadrlar qisqa vaqt ichida keng muhokamalarga sabab bo‘lib, foydalanuvchilar orasida turli fikrlar paydo bo‘ldi. Hozircha mazkur holat yuzasidan rasmiy izoh berilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soxta “lord xotini” Moskvada qimmatbaho buyumlarni o‘mardiSoxta “lord xotini” Moskvada qimmatbaho buyumlarni o‘mardiBugun, 10:39Fir’avnlar ko‘z surmasi ortidagi haqiqat nima: 4000 yillik sirlar ochildiFir’avnlar ko‘z surmasi ortidagi haqiqat nima: 4000 yillik sirlar ochildiBugun, 08:54Parashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiParashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 08:30Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?Bugun, 07:12Turkiya Prezidenti AQSH va Eron o‘rtasida erishilgan kelishuvni olqishladiTurkiya Prezidenti AQSH va Eron o‘rtasida erishilgan kelishuvni olqishladiBugun, 07:00Xitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdiXitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdiBugun, 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi