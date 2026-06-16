Ka’ba kisvasi yangilandi: muqaddas maskanda ulug‘ lahzalar

·31·Dunyo
Ka’ba kisvasi yangilandi: muqaddas maskanda ulug‘ lahzalar

Hijriy 1448 yil kirib kelishi munosabati bilan Ka’baning muqaddas kisvasi 1-Muharram kechasi — 2026 yil 16 iyun kuni yangisiga almashtirildi. Bu jarayon har yili an’anaviy tarzda amalga oshirilib, musulmonlar uchun katta ruhiy va ma’naviy ahamiyat kasb etadi.

Ka’ba yopinchig‘i — kisva maxsus tayyorlangan tabiiy ipakdan tikiladi. Unga Qur’on oyatlari nafis uslubda oltin va kumush iplar bilan kashtalab yoziladi. Ushbu muqaddas mato yuqori mahorat va katta e’tibor bilan tayyorlanib, Ka’baga kiydiriladi.

Kisva almashtirish marosimi oddiy jarayon emas — bu butun musulmon olami uchun ramziy ahamiyatga ega bo‘lgan muhim voqea hisoblanadi. Ushbu lahzalar orqali mo‘min-musulmonlarning Ka’baga bo‘lgan cheksiz hurmati va muhabbati yana bir bor namoyon bo‘ladi.

Har yili eski kisva ehtiyotkorlik bilan olib tashlanadi va uning o‘rniga yangi, muhtasham kisva o‘rnatiladi. Eski kisva esa keyinchalik maxsus tartibda saqlanadi yoki turli musulmon tashkilotlariga hadya qilinadi.

Mazkur jarayon nafaqat diniy an’ana, balki Islom dunyosining birlik va birdamligini ifoda etuvchi muhim ramzlardan biri sifatida qadrlanadi.

Ka'baIslomMuharram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Poygani tomosha qilmoqchi bo‘lgan kampir velopoygachilarni yiqitdiPoygani tomosha qilmoqchi bo‘lgan kampir velopoygachilarni yiqitdiBugun, 08:25Sun’iy intellekt orqali “tirilgan” o‘g‘il: ona bir yildan beri u bilan gaplashmoqdaSun’iy intellekt orqali “tirilgan” o‘g‘il: ona bir yildan beri u bilan gaplashmoqdaBugun, 08:03Xitoy dashtlarida “qulagan NUJ” ko‘rinishidagi inshoot qurildiXitoy dashtlarida “qulagan NUJ” ko‘rinishidagi inshoot qurildiBugun, 07:57400 ming yillik topilma inson tarixi haqidagi sirni oshkor qildi400 ming yillik topilma inson tarixi haqidagi sirni oshkor qildiBugun, 04:25JCH-2026 dagi ilk sensatsiya: Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmadiJCH-2026 dagi ilk sensatsiya: Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmadiKecha, 18:35Itamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiItamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiKecha, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi