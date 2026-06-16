Ka’ba kisvasi yangilandi: muqaddas maskanda ulug‘ lahzalar
Hijriy 1448 yil kirib kelishi munosabati bilan Ka’baning muqaddas kisvasi 1-Muharram kechasi — 2026 yil 16 iyun kuni yangisiga almashtirildi. Bu jarayon har yili an’anaviy tarzda amalga oshirilib, musulmonlar uchun katta ruhiy va ma’naviy ahamiyat kasb etadi.
Ka’ba yopinchig‘i — kisva maxsus tayyorlangan tabiiy ipakdan tikiladi. Unga Qur’on oyatlari nafis uslubda oltin va kumush iplar bilan kashtalab yoziladi. Ushbu muqaddas mato yuqori mahorat va katta e’tibor bilan tayyorlanib, Ka’baga kiydiriladi.
Kisva almashtirish marosimi oddiy jarayon emas — bu butun musulmon olami uchun ramziy ahamiyatga ega bo‘lgan muhim voqea hisoblanadi. Ushbu lahzalar orqali mo‘min-musulmonlarning Ka’baga bo‘lgan cheksiz hurmati va muhabbati yana bir bor namoyon bo‘ladi.
Har yili eski kisva ehtiyotkorlik bilan olib tashlanadi va uning o‘rniga yangi, muhtasham kisva o‘rnatiladi. Eski kisva esa keyinchalik maxsus tartibda saqlanadi yoki turli musulmon tashkilotlariga hadya qilinadi.
Mazkur jarayon nafaqat diniy an’ana, balki Islom dunyosining birlik va birdamligini ifoda etuvchi muhim ramzlardan biri sifatida qadrlanadi.
…