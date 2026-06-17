Haqiqiy qahramonlik: Yonayotgan uydan 6 farzandini qutqarish uchun kirgan onaning o‘zi 93 foizli kuyish oldi

·27·Dunyo
Haqiqiy qahramonlik: Yonayotgan uydan 6 farzandini qutqarish uchun kirgan onaning o‘zi 93 foizli kuyish oldi

2019 yil sentyabr oyida olti farzandi bilan uyda yolg‘iz qolgan ayol hayotining eng og‘ir sinoviga duch keldi. Bir necha daqiqa ichida uyi kuchli yong‘in ichida qoldi.

U xavfsiz joyga chiqib ketishi mumkin edi. Ammo ona farzandlarini tashlab ketmadi. Qalin tutun va olov orasiga qayta-qayta kirib, har safar bir bolasini olib chiqdi.

Bu jasorat unga juda qimmatga tushdi. Ayol tanasining katta qismidan kuyish jarohatlari olib, uzoq vaqt shifoxonada davolandi.

Ammo u hushiga kelganida o‘z ahvoli haqida emas, birinchi bo‘lib farzandlarini so‘radi: “Farzandlarim tirikmi?”

U barcha bolalarini qutqarib qoldi. Ba’zan haqiqiy qahramonlik katta gaplarda emas, onaning farzandi uchun jonini xavfga qo‘yishida namoyon bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Isroilning Bayrutga uyushtirgan hujumlarini keskin qoraladiTramp Isroilning Bayrutga uyushtirgan hujumlarini keskin qoraladiBugun, 10:18Meksika prezidenti FIFA'ni chiptalari narxi keskin oshgani uchun tanqid qildiMeksika prezidenti FIFA'ni chiptalari narxi keskin oshgani uchun tanqid qildiBugun, 10:12Strechga o‘ralgan o‘zbekistonlik ayol ishida nuqta qo‘yildi: qotil umrbod qamaldiStrechga o‘ralgan o‘zbekistonlik ayol ishida nuqta qo‘yildi: qotil umrbod qamaldiBugun, 08:58Urush tugaydimi? AQSH va Eron kelishuvi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiUrush tugaydimi? AQSH va Eron kelishuvi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 08:45Hindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldiHindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldiBugun, 05:436,7 magnitudali zilzila Indoneziyada vayronagarchilik keltirib chiqardi6,7 magnitudali zilzila Indoneziyada vayronagarchilik keltirib chiqardiKecha, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi