Haqiqiy qahramonlik: Yonayotgan uydan 6 farzandini qutqarish uchun kirgan onaning o‘zi 93 foizli kuyish oldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
2019 yil sentyabr oyida olti farzandi bilan uyda yolg‘iz qolgan ayol hayotining eng og‘ir sinoviga duch keldi. Bir necha daqiqa ichida uyi kuchli yong‘in ichida qoldi.
U xavfsiz joyga chiqib ketishi mumkin edi. Ammo ona farzandlarini tashlab ketmadi. Qalin tutun va olov orasiga qayta-qayta kirib, har safar bir bolasini olib chiqdi.
Bu jasorat unga juda qimmatga tushdi. Ayol tanasining katta qismidan kuyish jarohatlari olib, uzoq vaqt shifoxonada davolandi.
Ammo u hushiga kelganida o‘z ahvoli haqida emas, birinchi bo‘lib farzandlarini so‘radi: “Farzandlarim tirikmi?”
U barcha bolalarini qutqarib qoldi. Ba’zan haqiqiy qahramonlik katta gaplarda emas, onaning farzandi uchun jonini xavfga qo‘yishida namoyon bo‘ladi.
…