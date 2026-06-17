Dunyoda 10 ta yirik suv havzasi ko‘z o‘ngimizda qurib bormoqda

·29·Dunyo
Dunyoda 10 ta yirik suv havzasi ko‘z o‘ngimizda qurib bormoqda

Sayyoramiz jiddiy ekologik muammolardan biriga duch kelmoqda. Mutaxassislar ma’lumotlariga ko‘ra, dunyo har yili taxminan 324 trillion litr chuchuk suvdan ayrilmoqda. Bu esa 280 million insonning bir yillik ehtiyojini qondirishga yetadigan ulkan miqdor hisoblanadi.

Jahon bankining 2025 yilgi hisobotiga ko‘ra, bu holatning asosiy sabablari sifatida kuchayib borayotgan qurg‘oqchilik, suv resurslaridan samarasiz foydalanish hamda yerlarning noto‘g‘ri o‘zlashtirilishi keltirilgan.

Shu munosabat bilan BMT 17 iyunni Butunjahon cho‘llanish va qurg‘oqchilikka qarshi kurash kuni deb e’lon qilgan.

Al Jazeera sun’iy yo‘ldosh tasvirlari orqali dunyoda eng tez qurib borayotgan 10 ta suv havzasini tahlil qildi.

Eng tashvishli misollardan biri — O‘zbekistondagi Orol dengizi. O‘nlab yillar davomida daryo suvlarining qishloq xo‘jaligiga yo‘naltirilishi oqibatida dengiz o‘z hajmining 90 foizdan ortig‘ini yo‘qotdi.

Dunyoda 10 ta yirik suv havzasi ko‘z o‘ngimizda qurib bormoqda

Erondagi Urmiya ko‘li ham og‘ir ahvolga tushib qolgan. Bir vaqtlar Yaqin Sharqning eng yirik sho‘r ko‘li hisoblangan suv havzasi bugun o‘z hajmining atigi 10 foizidan ham kamrog‘ini saqlab qolgan.

Dunyoda 10 ta yirik suv havzasi ko‘z o‘ngimizda qurib bormoqda

Boliviyadagi Poope ko‘li esa deyarli butunlay yo‘qolib ketdi. Bu nafaqat tabiat, balki mahalliy aholining hayotiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Baliqchilik tugab, ko‘plab oilalar tirikchilik manbaidan ayrildi.

Dunyoda 10 ta yirik suv havzasi ko‘z o‘ngimizda qurib bormoqda

Argentinadagi Parana daryosida suv sathining keskin tushib ketishi xalqaro savdoga ham ta’sir ko‘rsatmoqda. Don mahsulotlarini tashish qiyinlashib, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi ham qisqargan.

Dunyoda 10 ta yirik suv havzasi ko‘z o‘ngimizda qurib bormoqda

Shuningdek, AQSHdagi Mid ko‘li, Chilidagi Akuleo lagunasi, Botsvanadagi Ngami ko‘li, Malining Faguibine ko‘li, Iroq botqoqliklari va Madagaskarning qurg‘oqchilik hududlari ham ekologik xavf ostida qolmoqda.

Mutaxassislar ogohlantirishicha, agar suv resurslaridan oqilona foydalanilmasa, kelajakda bu muammo yanada keskinlashishi mumkin.

Bugun dunyoda qurib borayotgan suv havzalari faqat ekologik muammo emas, balki millionlab insonlarning hayoti, oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiyotiga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi global tahdidga aylanib ulgurdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Isroilning Bayrutga uyushtirgan hujumlarini keskin qoraladiTramp Isroilning Bayrutga uyushtirgan hujumlarini keskin qoraladiBugun, 10:18Meksika prezidenti FIFA'ni chiptalari narxi keskin oshgani uchun tanqid qildiMeksika prezidenti FIFA'ni chiptalari narxi keskin oshgani uchun tanqid qildiBugun, 10:12Haqiqiy qahramonlik: Yonayotgan uydan 6 farzandini qutqarish uchun kirgan onaning o‘zi 93 foizli kuyish oldiHaqiqiy qahramonlik: Yonayotgan uydan 6 farzandini qutqarish uchun kirgan onaning o‘zi 93 foizli kuyish oldiBugun, 10:07Strechga o‘ralgan o‘zbekistonlik ayol ishida nuqta qo‘yildi: qotil umrbod qamaldiStrechga o‘ralgan o‘zbekistonlik ayol ishida nuqta qo‘yildi: qotil umrbod qamaldiBugun, 08:58Urush tugaydimi? AQSH va Eron kelishuvi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiUrush tugaydimi? AQSH va Eron kelishuvi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 08:45Hindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldiHindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldiBugun, 05:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi