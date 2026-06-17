Go‘sht uchun o‘g‘irlangan 400 dan ortiq mushuklar qutqarib qolindi

·44·Dunyo
Go‘sht uchun o‘g‘irlangan 400 dan ortiq mushuklar qutqarib qolindi

Vetnamda huquq-tartibot idoralari tomonidan o‘tkazilgan maxsus operatsiya davomida yuzlab uy hayvonlari halokatdan saqlab qolindi. Politsiya mushuklarni o‘g‘irlash va ularni noqonuniy savdoga chiqarish bilan shug‘ullangan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo‘ydi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, amalga oshirilgan reydlar chog‘ida 400 dan ortiq tirik mushuk hamda muzlatilgan holatda saqlanayotgan o‘nlab hayvonlar aniqlangan. Shuningdek, boshqa manzildan ham bir necha o‘nta mushuk topilib, xavfsiz joyga olib chiqilgan.

Tergov davomida ushbu jinoiy tarmoq a’zolari oxirgi bir necha yil mobaynida mamlakat janubiy hududlarida mushuklarni yig‘ish va sotish bilan shug‘ullanganini tan olgan. Ular hayvonlarni maxsus joylarda saqlab, keyinchalik savdogarlarga yetkazib berib kelgan.

Hayvonlarni himoya qilish tashkilotlari ma’lum qilishicha, qutqarilgan mushuklarning bir qismi o‘z egalariga qaytarilgan. Biroq og‘ir sharoitda saqlangani sababli ayrim hayvonlarni saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, Vetnamda har yili millionlab it va mushuklar noqonuniy ravishda ushlanib, savdo zanjiriga jalb etiladi. Biroq so‘nggi yillarda jamoatchilikning bu masalaga munosabati o‘zgarib bormoqda. Ayniqsa, yoshlar va uy hayvonlari boquvchilari bunday amaliyotlarga qarshi qat’iy pozitsiya bildirmoqda.

Ayni paytda politsiya mazkur ish yuzasidan surishtiruvlarni davom ettirmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar yo‘qolgan uy hayvonlarining egalarini murojaat qilishga chaqirgan.

Vietnam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH - Eron tinchlik bitimining sensatsion tafsilotlari ma’lum bo‘ldi...AQSH - Eron tinchlik bitimining sensatsion tafsilotlari ma’lum bo‘ldi...Bugun, 12:59Belaruslik 28 nafar futbolchi bolalar ketayotgan avtobus o‘qqa tutildiBelaruslik 28 nafar futbolchi bolalar ketayotgan avtobus o‘qqa tutildiBugun, 12:41Qirg‘izistonda blogerlar uchun 5 yillik soliq imtiyozi joriy etildiQirg‘izistonda blogerlar uchun 5 yillik soliq imtiyozi joriy etildiBugun, 12:25Dunyoda 10 ta yirik suv havzasi ko‘z o‘ngimizda qurib bormoqdaDunyoda 10 ta yirik suv havzasi ko‘z o‘ngimizda qurib bormoqdaBugun, 11:51Tramp Isroilning Bayrutga uyushtirgan hujumlarini keskin qoraladiTramp Isroilning Bayrutga uyushtirgan hujumlarini keskin qoraladiBugun, 10:18Meksika prezidenti FIFA'ni chiptalari narxi keskin oshgani uchun tanqid qildiMeksika prezidenti FIFA'ni chiptalari narxi keskin oshgani uchun tanqid qildiBugun, 10:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi