53 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayol
Bir paytlar “Amerikaning eng yovvoyi ayoli” deb atalgan 84 yoshli ekolog va tabiatshunos Kerol Rakdeshel so‘nggi 53 yildan buyon AQSHning eng chekka orollaridan biri — Kamberlend orolida yashab kelmoqda. U har kuni sohil bo‘ylab yurib, qushlar, dengiz hayvonlari va o‘simliklarni kuzatadi, dengiz toshbaqalarini o‘rganadi hamda ularning o‘limi sabablarini qayd etib boradi.
1973 yilda orolga ko‘chib o‘tgan Rakdeshel bugungacha tabiatni asrash uchun kurashib kelmoqda. Uning izlanishlari tufayli dengiz toshbaqalarining qisqichbaqa ovlovchi kemalar to‘rlarida nobud bo‘layotgani aniqlanib, qonunchilikka o‘zgartishlar kiritilgan. Shuningdek, u yillar davomida dunyodagi eng yirik dengiz toshbaqalari qoldiqlari to‘plamlaridan birini shakllantirgan.
Kerol deyarli tashqi dunyodan uzilgan holda yashaydi. U yomg‘ir suvini to‘playdi, bog‘dorchilik bilan shug‘ullanadi, sabzavotlar yetishtirib, tabiat ne’matlari hisobidan kun kechiradi. Shu bilan birga, oroldagi noyob o‘rmonlar va hayvonot olamini saqlab qolish uchun turli qurilish loyihalariga qarshi kurash olib boradi.
84 yoshiga qaramay, u hali ham orol kelajagini himoya qilishdan to‘xtamoqchi emas. Uning aytishicha, har kuni yangi narsani o‘rganish va tabiat bilan uyg‘unlikda yashash hayotining eng katta qadriyati hisoblanadi.
…