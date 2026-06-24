53 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayol

·0·Dunyo
53 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayol

Bir paytlar “Amerikaning eng yovvoyi ayoli” deb atalgan 84 yoshli ekolog va tabiatshunos Kerol Rakdeshel so‘nggi 53 yildan buyon AQSHning eng chekka orollaridan biri — Kamberlend orolida yashab kelmoqda. U har kuni sohil bo‘ylab yurib, qushlar, dengiz hayvonlari va o‘simliklarni kuzatadi, dengiz toshbaqalarini o‘rganadi hamda ularning o‘limi sabablarini qayd etib boradi.

1973 yilda orolga ko‘chib o‘tgan Rakdeshel bugungacha tabiatni asrash uchun kurashib kelmoqda. Uning izlanishlari tufayli dengiz toshbaqalarining qisqichbaqa ovlovchi kemalar to‘rlarida nobud bo‘layotgani aniqlanib, qonunchilikka o‘zgartishlar kiritilgan. Shuningdek, u yillar davomida dunyodagi eng yirik dengiz toshbaqalari qoldiqlari to‘plamlaridan birini shakllantirgan.

53 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayol

Kerol deyarli tashqi dunyodan uzilgan holda yashaydi. U yomg‘ir suvini to‘playdi, bog‘dorchilik bilan shug‘ullanadi, sabzavotlar yetishtirib, tabiat ne’matlari hisobidan kun kechiradi. Shu bilan birga, oroldagi noyob o‘rmonlar va hayvonot olamini saqlab qolish uchun turli qurilish loyihalariga qarshi kurash olib boradi.

84 yoshiga qaramay, u hali ham orol kelajagini himoya qilishdan to‘xtamoqchi emas. Uning aytishicha, har kuni yangi narsani o‘rganish va tabiat bilan uyg‘unlikda yashash hayotining eng katta qadriyati hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiIlon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiBugun, 13:05Kongoda noma’lum kasallik tarqaldi: 14 kishi hayotdan ko‘z yumdiKongoda noma’lum kasallik tarqaldi: 14 kishi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 13:00Ayiq bo‘lib ishlash uchun 15 ming dollar berishmoqdaAyiq bo‘lib ishlash uchun 15 ming dollar berishmoqdaBugun, 10:58Qirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiQirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiKecha, 22:40Qozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiQozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiKecha, 22:28Inson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiInson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiKecha, 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi