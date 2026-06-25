Qirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Qirg‘izistonning O‘sh–Alay avtomobil yo‘lida yuzaga kelgan kuchli sel oqimi fojiali oqibatlarga sabab bo‘ldi. Hodisa natijasida kamida olti kishi halok bo‘lgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, fojia 24 iyun kuni sodir bo‘lgan. Kuchli sel oqimi yo‘lda harakatlanayotgan yengil avtomobilni oqizib ketgan.
Hozircha halok bo‘lganlar va jabrlanganlarning shaxsi, shuningdek, avtomobil ichida nechta odam bo‘lgani haqida aniq ma’lumot berilmagan. Tegishli xizmatlar voqea tafsilotlariga oydinlik kiritmoqda.
Qutqaruvchilar hodisa joyida qidiruv-qutqaruv ishlarini davom ettirmoqda. Hududdagi vaziyat nazoratga olingan.
Mutaxassislar so‘nggi yillarda sel, suv toshqinlari va boshqa tabiiy ofatlar sonining ko‘payishini iqlim o‘zgarishi bilan bog‘lamoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…