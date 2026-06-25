Qirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldi

·29·Dunyo
Qirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldi

Qirg‘izistonning O‘sh–Alay avtomobil yo‘lida yuzaga kelgan kuchli sel oqimi fojiali oqibatlarga sabab bo‘ldi. Hodisa natijasida kamida olti kishi halok bo‘lgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, fojia 24 iyun kuni sodir bo‘lgan. Kuchli sel oqimi yo‘lda harakatlanayotgan yengil avtomobilni oqizib ketgan.

Hozircha halok bo‘lganlar va jabrlanganlarning shaxsi, shuningdek, avtomobil ichida nechta odam bo‘lgani haqida aniq ma’lumot berilmagan. Tegishli xizmatlar voqea tafsilotlariga oydinlik kiritmoqda.

Qutqaruvchilar hodisa joyida qidiruv-qutqaruv ishlarini davom ettirmoqda. Hududdagi vaziyat nazoratga olingan.

Mutaxassislar so‘nggi yillarda sel, suv toshqinlari va boshqa tabiiy ofatlar sonining ko‘payishini iqlim o‘zgarishi bilan bog‘lamoqda.

Qirg'izistonO'shAlay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildiOlimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildiBugun, 23:30Janubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiJanubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiBugun, 23:07Qozog‘istonda 23 iyunda tug‘ilgan chaqaloqlarga maxsus sovg‘alar topshirildiQozog‘istonda 23 iyunda tug‘ilgan chaqaloqlarga maxsus sovg‘alar topshirildiBugun, 21:07Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»Bugun, 19:31AQSHda o‘zbekistonlik tadbirkorga tegishli qahvaxonaga nisbatan tergov boshlandiAQSHda o‘zbekistonlik tadbirkorga tegishli qahvaxonaga nisbatan tergov boshlandiBugun, 19:20Yaponiyani 7,2 ballli zilzila larzaga soldi (video)Yaponiyani 7,2 ballli zilzila larzaga soldi (video)Bugun, 19:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda