Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
UzAuto Motors 2026 yilda Cobalt ishlab chiqarish hajmini oshirdi, ammo avtomobil sotuvi sezilarli darajada kamaydi.
Yanvar–may oylarida 69 mingdan ortiq Cobalt ishlab chiqarilgan. Shu davrda sotilgan avtomobillar soni esa 35 245 tani tashkil qilgan. Bu ishlab chiqarilgan mashinalarning katta qismi hali xaridor topmaganini ko‘rsatadi.
Sotuvni rag‘batlantirish maqsadida kompaniya «Ipoteka-bank» orqali Cobalt uchun avtokredit shartlarini yumshatdi. Endi avtomobil yillik 21 foizli stavka va 30 foiz boshlang‘ich to‘lov asosida taklif etilmoqda.
Yangilangan kredit shartlari Cobalt xaridini yengillashtirishi kutilmoqda. Kompaniya shu orqali sotuv hajmini ishlab chiqarish sur’atiga yaqinlashtirishga urinmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…