Skaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdi
Argentina milliy jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni JCH–2026 finali oldidan Lamin Yamalning iqtidorini yuksak baholadi. Biroq mutaxassis Ispaniyaning yosh yulduziga bildirgan iliq so‘zlarini hazilomuz tilak bilan yakunladi.
19 iyul kuni Argentina va Ispaniya jahon chempionligi uchun maydonga chiqadi. Finalning asosiy intrigalaridan biri esa Lionel Messi va yangi avlod yetakchisi Lamin Yamal o‘rtasidagi qarama-qarshilik bo‘ladi.
«U futbol uchun haqiqiy xazina»
Skaloni final oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida Yamalni to‘xtatish oson bo‘lmasligini tan oldi. U ispaniyalik vingerni futbolning eng katta iste’dodlaridan biri sifatida ta’rifladi.
«Lamin — ajoyib futbolchi, futbol uchun haqiqiy xazina. U hali juda yosh va kelajakda Ispaniyaga ko‘plab quvonchli lahzalarni taqdim etadi. Faqat bu yakshanba kuni sodir bo‘lmaydi, deb umid qilamiz», — dedi Skaloni.
Argentina murabbiyi Yamalga qarshi kurash haqida gapirar ekan, uni o‘yindan chetda qoldirishning eng yaxshi usuli «xonasiga qamab qo‘yish» bo‘lishini hazil tariqasida aytgan.
Yamal Ispaniya hujumining asosiy quroliga aylandi
«Barselona» vingeri 13 iyul kuni 19 yoshni qarshi oldi. Shunga qaramay, u allaqachon Ispaniya terma jamoasining asosiy yetakchilaridan biriga aylangan.
JCH–2026 davomida Yamal o‘zining tezligi, raqiblarni yakkama-yakka vaziyatlarda aldab o‘tishi va hujumlarni keskinlashtirishi bilan ajralib turdi. Ispaniyaning to‘p nazoratiga asoslangan o‘yinida yosh vinger raqib himoyasini ochadigan asosiy futbolchilardan biri bo‘lmoqda.
Argentina himoyasi uchun eng murakkab vazifalardan biri ham aynan Yamalga qanotda erkinlik bermaslik bo‘ladi.
Argentina tarixiy natijaga intilmoqda
Amaldagi jahon chempioni Argentina mundialda ketma-ket ikkinchi bor bosh sovrinni qo‘lga kiritish imkoniyatiga ega.
Skaloni jamoasi finalgacha bo‘lgan yo‘lda bir necha bor qiyin vaziyatlardan chiqib ketdi. Murabbiyning aytishicha, futbolchilarni yana bir chempionlik uchun kurashishga mamlakatdagi millionlab muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi undamoqda.
Ispaniya esa 2010 yildan keyin o‘z tarixida ikkinchi marta jahon chempioni bo‘lishni maqsad qilgan. Yevropa chempioni finalgacha barqaror o‘yin namoyish etib, yarim finalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub qildi.
Messi va Yamal — ikki avlod to‘qnashuvi
Final yana bir ramziy qarama-qarshilikni taqdim etadi. 39 yoshli Lionel Messi faoliyatidagi navbatdagi jahon chempionligi uchun kurashsa, 19 yoshli Yamal ilk mundialidayoq bosh sovringa yaqinlashdi.
Skaloni Messining 39 yoshida ham jahon chempionati finaliga yetib kelganini favqulodda natija deb atadi. Uning fikricha, argentinalik sardor natijadan qat’i nazar, kelajak avlod uchun namuna bo‘lib qoladi.
Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi hal qiluvchi uchrashuv 19 iyul, yakshanba kuni Nyu-York–Nyu-Jersi stadionida — MetLife Stadium arenasida bo‘lib o‘tadi.
Endi asosiy savol bitta: Skaloni shogirdlari Yamalni to‘xtata oladimi yoki Ispaniyaning yosh yulduzi finalda ham o‘z so‘zini aytadimi?
…