Skaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdi

·26·Sport
Skaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdi

Argentina milliy jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni JCH–2026 finali oldidan Lamin Yamalning iqtidorini yuksak baholadi. Biroq mutaxassis Ispaniyaning yosh yulduziga bildirgan iliq so‘zlarini hazilomuz tilak bilan yakunladi.

19 iyul kuni Argentina va Ispaniya jahon chempionligi uchun maydonga chiqadi. Finalning asosiy intrigalaridan biri esa Lionel Messi va yangi avlod yetakchisi Lamin Yamal o‘rtasidagi qarama-qarshilik bo‘ladi.

«U futbol uchun haqiqiy xazina»

Skaloni final oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida Yamalni to‘xtatish oson bo‘lmasligini tan oldi. U ispaniyalik vingerni futbolning eng katta iste’dodlaridan biri sifatida ta’rifladi.

«Lamin — ajoyib futbolchi, futbol uchun haqiqiy xazina. U hali juda yosh va kelajakda Ispaniyaga ko‘plab quvonchli lahzalarni taqdim etadi. Faqat bu yakshanba kuni sodir bo‘lmaydi, deb umid qilamiz», — dedi Skaloni.

Argentina murabbiyi Yamalga qarshi kurash haqida gapirar ekan, uni o‘yindan chetda qoldirishning eng yaxshi usuli «xonasiga qamab qo‘yish» bo‘lishini hazil tariqasida aytgan.

Yamal Ispaniya hujumining asosiy quroliga aylandi

«Barselona» vingeri 13 iyul kuni 19 yoshni qarshi oldi. Shunga qaramay, u allaqachon Ispaniya terma jamoasining asosiy yetakchilaridan biriga aylangan.

JCH–2026 davomida Yamal o‘zining tezligi, raqiblarni yakkama-yakka vaziyatlarda aldab o‘tishi va hujumlarni keskinlashtirishi bilan ajralib turdi. Ispaniyaning to‘p nazoratiga asoslangan o‘yinida yosh vinger raqib himoyasini ochadigan asosiy futbolchilardan biri bo‘lmoqda.

Argentina himoyasi uchun eng murakkab vazifalardan biri ham aynan Yamalga qanotda erkinlik bermaslik bo‘ladi.

Argentina tarixiy natijaga intilmoqda

Amaldagi jahon chempioni Argentina mundialda ketma-ket ikkinchi bor bosh sovrinni qo‘lga kiritish imkoniyatiga ega.

Skaloni jamoasi finalgacha bo‘lgan yo‘lda bir necha bor qiyin vaziyatlardan chiqib ketdi. Murabbiyning aytishicha, futbolchilarni yana bir chempionlik uchun kurashishga mamlakatdagi millionlab muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi undamoqda.

Ispaniya esa 2010 yildan keyin o‘z tarixida ikkinchi marta jahon chempioni bo‘lishni maqsad qilgan. Yevropa chempioni finalgacha barqaror o‘yin namoyish etib, yarim finalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub qildi.

Messi va Yamal — ikki avlod to‘qnashuvi

Final yana bir ramziy qarama-qarshilikni taqdim etadi. 39 yoshli Lionel Messi faoliyatidagi navbatdagi jahon chempionligi uchun kurashsa, 19 yoshli Yamal ilk mundialidayoq bosh sovringa yaqinlashdi.

Skaloni Messining 39 yoshida ham jahon chempionati finaliga yetib kelganini favqulodda natija deb atadi. Uning fikricha, argentinalik sardor natijadan qat’i nazar, kelajak avlod uchun namuna bo‘lib qoladi.

Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi hal qiluvchi uchrashuv 19 iyul, yakshanba kuni Nyu-York–Nyu-Jersi stadionida — MetLife Stadium arenasida bo‘lib o‘tadi.

Endi asosiy savol bitta: Skaloni shogirdlari Yamalni to‘xtata oladimi yoki Ispaniyaning yosh yulduzi finalda ham o‘z so‘zini aytadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaBronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaBugun, 21:34«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildi«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildiBugun, 21:22Xavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladiXavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladiBugun, 21:18O‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdiO‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdiBugun, 19:07Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Bugun, 18:17Abduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiAbduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiBugun, 18:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi