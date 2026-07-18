Farg‘onada fuqaroni videoga olib, pul talab qilganlar qo‘lga olindi

·0·Jamiyat
Farg‘onada fuqaroni videoga olib, pul talab qilganlar qo‘lga olindi

Farg‘ona viloyatida bir fuqaroni xilvat joyga olib borib, unga tan jarohati yetkazgan va sharmanda qilish bilan qo‘rqitgan guruh aniqlandi. Gumonlanuvchilar jabrlanuvchidan millionlab so‘m talab qilgan, ammo pulni olish paytida vaziyat keskin o‘zgargan.

Hodisa yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tekshiruv boshlangan.

Fuqaroni karerga olib borishgan

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Farg‘ona shahrida yashovchi besh nafar yigit Quva tumanida istiqomat qiluvchi fuqaroni «Beshbola» mahallasi hududidagi karerga olib borgan.

U yerda jabrlanuvchiga tan jarohati yetkazilgan. Shuningdek, sir saqlanishi lozim bo‘lgan holat uyali telefon orqali videoga olingan.

Videoni tarqatish bilan qo‘rqitishgan

Guruh a’zolari tasvirlarni jabrlanuvchining yaqin qarindoshlariga yuborish va uni sharmanda qilish bilan tahdid qilgan.

Buning evaziga fuqarodan 8 million so‘m pul talab qilingan. Jabrlanuvchiga bosim o‘tkazish orqali mablag‘ni qismlarga bo‘lib olish rejalashtirilgani aytilmoqda.

Pulni olish paytida qo‘lga tushishdi

Gumonlanuvchilar talab qilingan pulning 2 million so‘mini olayotgan vaqtda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo‘lga olingan.

Tezkor tadbir davomida holatga aloqador dalillar rasmiylashtirilgan. Guruhning har bir a’zosi harakatiga huquqiy baho berilishi kutilmoqda.

Tergovga qadar tekshiruv boshlandi

Hozirda mazkur voqea yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.

Tekshiruv yakuniga ko‘ra, gumonlanuvchilarga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilishi va tegishli protsessual qaror qabul qilinishi mumkin. Ularning aybi sud hukmi bilan tasdiqlanmagunga qadar aybsiz hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bo‘lib to‘lash reklamasi o‘zgaradi: yashirin to‘lovlar ochiqlanadiBo‘lib to‘lash reklamasi o‘zgaradi: yashirin to‘lovlar ochiqlanadiBugun, 18:05«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildiBugun, 15:35Behzod Asrorov Tobi Forsayt o‘limiga oid ishda garov bilan ozod qilindiBehzod Asrorov Tobi Forsayt o‘limiga oid ishda garov bilan ozod qilindiBugun, 14:48AQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindiAQSHda futbolchi o‘limiga sabab bo‘lgan YTHdan keyin o‘zbekistonlik haydovchi ozod qilindiBugun, 14:13Jaziramada kiyimini yechgan keksa erkak videosi ko‘plab muhokamaga sabab bo‘ldi (video)Jaziramada kiyimini yechgan keksa erkak videosi ko‘plab muhokamaga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 14:02Koreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildiKoreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda