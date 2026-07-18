AQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildi
AQSH elektromobillar bozorida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqda: yirik avtogigantlar oʻzlarining elektrlashtirish strategiyalarini qayta koʻrib chiqib, bir qator istiqbolli modellardan voz kechmoqdalar. Xususan, Honda kompaniyasi oʻzining AQSH portfelidagi soʻnggi toʻliq elektr transport vositasi boʻlgan Honda Prologue modelini ishlab chiqarishni toʻxtatishga qaror qildi. Bu qaror nafaqat bitta modelning yakuni, balki butun boshli sanoatning Amerika bozoridagi chekinishini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, mazkur tendensiya jahon bozoridagi holatga keskin zid kelmoqda. AQSHda elektromobillar savdosining pasayishiga bir qancha omillar, jumladan, 7500 dollarlik federal soliq imtiyozlarining bekor qilinishi, tariflarning oshishi va isteʼmolchilar didining oʻzgarishi sabab boʻlmoqda. Kelley Blue Book va Cox Automotive maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, 2026-yilning ikkinchi choragida sotilgan elektromobillar umumiy bozorning bor-yoʻgʻi 5,8 foizini tashkil etgan.
Sony va Honda hamkorligidagi Afeela loyihasining taqdiriEng shov-shuvli yangiliklardan biri Sony va Honda hamkorligida yaratilgan Afeela brendining toʻxtatilishi boʻldi. Dastlab 2020-yilda CES koʻrgazmasida Vision S prototipi sifatida taqdim etilgan ushbu loyiha texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotgan edi. Ikki yapon konglomerati birlashib, yuqori texnologiyali va intellektual elektromobil yaratishni maqsad qilgan edi, biroq 2026-yilning mart oyiga kelib ushbu qoʻshma korxona Afeela brendi ostidagi ikkita modeldan voz kechishini eʼlon qildi.
Honda nafaqat hamkorlikdagi loyihalarni, balki oʻzining mustaqil rejalarini ham qisqartirmoqda. Kompaniya AQSH bozori uchun moʻljallangan uchta yangi elektromobil modelini bekor qildi. Bu roʻyxatga 2025-yilda CES koʻrgazmasida namoyish etilgan va Ogayo shtatidagi "EV Hub" zavodida ishlab chiqarilishi kutilayotgan oʻrta oʻlchamli SUV ham kiritilgan. Avvalroq eʼlon qilingan futuristik Saloon va Space-Hub konseptlari ham hozircha nomaʼlum muddatga qoldirildi.
Bozordagi umumiy vaziyat va tiklanish belgilariElektromobillar bozoridagi pasayish raqamlarda yaqqol koʻrinadi. Masalan, 2025-yilning toʻrtinchi choragidagi savdolar 2024-yilning shu davriga nisbatan 36 foizga past boʻlgan. 2026-yilning ikkinchi choragida esa savdo hajmi oʻtgan yilning mos davriga qaraganda 20,5 foizga kamaygan. Shunga qaramay, ekspertlar bozorda sekin-asta tiklanish belgilari borligini qayd etishmoqda, chunki savdo hajmidagi farq qisqarib bormoqda.
Garchi koʻplab modellar bozorni tark etayotgan boʻlsa-da, yangi ishtirokchilar hali ham umidini uzgani yoʻq. Masalan, Rivian R2 kabi yangi modellar Amerika bozoriga kirib kelmoqda. Biroq, Honda kabi anʼanaviy ishlab chiqaruvchilarning strategik chekinishi, yaqin yillarda AQSHda elektromobillar tanlovi sezilarli darajada kamayishidan dalolat beradi. Bu holat Oʻzbekiston kabi elektromobillar ommalashayotgan bozorlar uchun ham oʻziga xos signal boʻlib, global ishlab chiqaruvchilarning ustuvor yoʻnalishlari oʻzgarayotganini koʻrsatadi.
…