AQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildi

·0·Texno
AQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildi

AQSH elektromobillar bozorida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqda: yirik avtogigantlar oʻzlarining elektrlashtirish strategiyalarini qayta koʻrib chiqib, bir qator istiqbolli modellardan voz kechmoqdalar. Xususan, Honda kompaniyasi oʻzining AQSH portfelidagi soʻnggi toʻliq elektr transport vositasi boʻlgan Honda Prologue modelini ishlab chiqarishni toʻxtatishga qaror qildi. Bu qaror nafaqat bitta modelning yakuni, balki butun boshli sanoatning Amerika bozoridagi chekinishini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, mazkur tendensiya jahon bozoridagi holatga keskin zid kelmoqda. AQSHda elektromobillar savdosining pasayishiga bir qancha omillar, jumladan, 7500 dollarlik federal soliq imtiyozlarining bekor qilinishi, tariflarning oshishi va isteʼmolchilar didining oʻzgarishi sabab boʻlmoqda. Kelley Blue Book va Cox Automotive maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, 2026-yilning ikkinchi choragida sotilgan elektromobillar umumiy bozorning bor-yoʻgʻi 5,8 foizini tashkil etgan.

Sony va Honda hamkorligidagi Afeela loyihasining taqdiri

Eng shov-shuvli yangiliklardan biri Sony va Honda hamkorligida yaratilgan Afeela brendining toʻxtatilishi boʻldi. Dastlab 2020-yilda CES koʻrgazmasida Vision S prototipi sifatida taqdim etilgan ushbu loyiha texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotgan edi. Ikki yapon konglomerati birlashib, yuqori texnologiyali va intellektual elektromobil yaratishni maqsad qilgan edi, biroq 2026-yilning mart oyiga kelib ushbu qoʻshma korxona Afeela brendi ostidagi ikkita modeldan voz kechishini eʼlon qildi.

Honda nafaqat hamkorlikdagi loyihalarni, balki oʻzining mustaqil rejalarini ham qisqartirmoqda. Kompaniya AQSH bozori uchun moʻljallangan uchta yangi elektromobil modelini bekor qildi. Bu roʻyxatga 2025-yilda CES koʻrgazmasida namoyish etilgan va Ogayo shtatidagi "EV Hub" zavodida ishlab chiqarilishi kutilayotgan oʻrta oʻlchamli SUV ham kiritilgan. Avvalroq eʼlon qilingan futuristik Saloon va Space-Hub konseptlari ham hozircha nomaʼlum muddatga qoldirildi.

Bozordagi umumiy vaziyat va tiklanish belgilari

Elektromobillar bozoridagi pasayish raqamlarda yaqqol koʻrinadi. Masalan, 2025-yilning toʻrtinchi choragidagi savdolar 2024-yilning shu davriga nisbatan 36 foizga past boʻlgan. 2026-yilning ikkinchi choragida esa savdo hajmi oʻtgan yilning mos davriga qaraganda 20,5 foizga kamaygan. Shunga qaramay, ekspertlar bozorda sekin-asta tiklanish belgilari borligini qayd etishmoqda, chunki savdo hajmidagi farq qisqarib bormoqda.

Garchi koʻplab modellar bozorni tark etayotgan boʻlsa-da, yangi ishtirokchilar hali ham umidini uzgani yoʻq. Masalan, Rivian R2 kabi yangi modellar Amerika bozoriga kirib kelmoqda. Biroq, Honda kabi anʼanaviy ishlab chiqaruvchilarning strategik chekinishi, yaqin yillarda AQSHda elektromobillar tanlovi sezilarli darajada kamayishidan dalolat beradi. Bu holat Oʻzbekiston kabi elektromobillar ommalashayotgan bozorlar uchun ham oʻziga xos signal boʻlib, global ishlab chiqaruvchilarning ustuvor yoʻnalishlari oʻzgarayotganini koʻrsatadi.

ElektromobilHondaSonyTexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildiAQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildiBugun, 21:00Hubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladiHubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladiBugun, 20:55Hindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdiHindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdiBugun, 20:24SpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandiSpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandiBugun, 19:56Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Bugun, 19:50Beelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdiBeelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda