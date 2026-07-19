Tutun AQSHgacha yetib bordi: Tramp Kanada tutuni uchun qo‘shimcha tariflar bilan tahdid qildi

·42·Dunyo
Tutun AQSHgacha yetib bordi: Tramp Kanada tutuni uchun qo‘shimcha tariflar bilan tahdid qildi

Kanadadagi o‘rmon yong‘inlari ortidan hosil bo‘lgan tutun AQSH hududiga tarqalayotgani Vashington va Ottava o‘rtasida bahsga sabab bo‘ldi. AQSH prezidenti Donald Tramp Kanada hukumatini o‘rmonlarni yetarlicha nazorat qilmayotganlikda tanqid qildi.

Tramp Truth Social sahifasida bu vaziyatni “qabul qilib bo‘lmaydigan” holat deb atadi. Uning aytishicha, Kanadaning yong‘inlar bilan bog‘liq muammoni hal qilishdagi sustligi AQSHga ekologik zarar bilan birga iqtisodiy yo‘qotishlar ham keltirmoqda.

AQSH rahbari Kanada bosh vaziri Mark Karni bilan bog‘lanib, vaziyat bo‘yicha qanday choralar ko‘rilayotganini so‘rashini bildirdi. Tramp, shuningdek, tutun va havo ifloslanishi tufayli yuzaga kelayotgan xarajatlar Kanada mahsulotlariga qo‘llaniladigan tariflarga qo‘shilishi mumkinligini aytdi.

Kanada tomoni bu tanqidlarga javoban, 2020 yildan beri o‘rmonlarni himoya qilish va yong‘inlarning oldini olish uchun 12 mlrd Kanada dollari sarflanganini ma’lum qildi. Rasmiylar AQSH bilan bu yo‘nalishda uzoq yillardan buyon hamkorlik qilinayotganini ham ta’kidladi.

Ayni paytda eng yirik yong‘inlar Ontario viloyatining shimoli-g‘arbiy qismida davom etmoqda. Ular yuz minglab gektar maydonga zarar yetkazgan, minglab odamlar evakuatsiya qilingan.

Iqlim o‘zgarishi fonida o‘rmon yong‘inlari xavfi ortib borayotgani aytilmoqda. Bu muammo faqat Kanada emas, AQSH uchun ham dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal final oldidan Nyu-Yorkda sevgilisi bilan ko‘rinish berdiLamin Yamal final oldidan Nyu-Yorkda sevgilisi bilan ko‘rinish berdiBugun, 13:12AQSHning Baltimor shahrida yo‘l o‘yilib, avtomobil suv to‘lgan chuqurga tushib ketdiAQSHning Baltimor shahrida yo‘l o‘yilib, avtomobil suv to‘lgan chuqurga tushib ketdiBugun, 12:37Lamin Yamal Ispaniya chempion bo‘lsa, bir oy soqol olmaslikka va’da berdiLamin Yamal Ispaniya chempion bo‘lsa, bir oy soqol olmaslikka va’da berdiBugun, 05:55Polshaning Plotsk shahrida kamayib borayotgan tapir bolasi birinchi marta ommaga ko‘rsatildiPolshaning Plotsk shahrida kamayib borayotgan tapir bolasi birinchi marta ommaga ko‘rsatildiBugun, 05:51Xitoyda yo‘l politsiyasi xodimi qozoq tilida gaplashib, sayyohni lol qoldirdiXitoyda yo‘l politsiyasi xodimi qozoq tilida gaplashib, sayyohni lol qoldirdiBugun, 05:44Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdiIkki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdiBugun, 00:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?