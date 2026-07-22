Messi JCH-2026ning eng yaxshi futbolchisi deb topildi: raqamlar hal qildi

·99·Sport
Messi JCH-2026ning eng yaxshi futbolchisi deb topildi: raqamlar hal qildi

Xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi — IFFHS Lionel Messini eng yaxshi futbolchi sifatida e’tirof etdi. Tashkilot mazkur qaror mashhurlik yoki shaxsiy munosabatga emas, balki futbolchining statistik ko‘rsatkichlariga asoslanganini alohida ta’kidladi.

39 yoshli argentinalik hujumchining JCH–2026da qayd etgan natijalari ham ushbu bahoda muhim o‘rin tutdi. Messi oltinchi mundialida Argentina terma jamoasini finalgacha yetaklab bordi.

«Bu shaxsiy fikr emas»

IFFHS komissiyasi qarorni tushuntirar ekan, baholashda faqat raqamlar va rasmiy statistik ma’lumotlar hisobga olinganini bildirdi.

«Lionel Messi — IFFHS talqiniga ko‘ra eng yaxshi futbolchi. Bu kimningdir shaxsiy fikri yoki obro‘siga emas, balki raqamlar taqozo qilayotgan, inkor etib bo‘lmaydigan faktlarga asoslangan bahodir», — deyiladi tashkilot xabarida.

Shu tariqa, federatsiya Messining nomi yoki futboldagi maqomi emas, aynan maydonda ko‘rsatgan natijalari hal qiluvchi bo‘lganini qayd etdi.

Oltinchi mundialda ham yetakchilik qildi

2026 yilgi jahon chempionati Lionel Messining faoliyatidagi oltinchi mundial bo‘ldi. U Argentina milliy jamoasi bilan hal qiluvchi uchrashuvgacha yetib bordi va musobaqadagi barcha sakkizta bahsda maydonga tushdi.

Tajribali hujumchi turnir davomida:

  • 8 ta gol urdi;

  • 4 ta golli uzatma berdi;

  • jami 12 ta samarali harakatni amalga oshirdi.

Bu natijalar Messining 39 yoshida ham milliy jamoa hujumlarida asosiy figura bo‘lib qolganini ko‘rsatdi.

To‘purarlar bahsida Mbappedan keyingi o‘rin

Messi sakkizta gol bilan JCH–2026 to‘purarlari ro‘yxatida ikkinchi o‘rinni egalladi.

Birinchi pog‘ona Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappega nasib etdi. U turnir davomida raqiblar darvozasini 10 marta ishg‘ol qildi.

Messi esa gollar soni bo‘yicha Mbappedan ortda qolganiga qaramay, golli uzatmalari va jamoaviy o‘yinga ta’siri bilan ajralib turdi.

Finalda g‘alaba yetishmadi

Argentina milliy jamoasi musobaqa davomida finalgacha yetib keldi. Biroq hal qiluvchi uchrashuvda chempionlikni qo‘lga kirita olmadi.

Shunga qaramay, Messining turnirdagi shaxsiy ko‘rsatkichlari IFFHS bahosida yuqori o‘rin egalladi. Federatsiya uning gollari, uzatmalari, o‘yinlar soni va jamoa natijasiga qo‘shgan hissasini umumiy tarzda hisobga olgan.

39 yoshida yana bir katta e’tirof

Messi faoliyati davomida ko‘plab jamoaviy va shaxsiy sovrinlarni qo‘lga kiritgan. IFFHSning navbatdagi e’tirofi esa uning katta yoshda ham yuqori darajada natija ko‘rsatayotganini tasdiqlovchi yana bir ko‘rsatkich bo‘ldi.

Oltinchi jahon chempionatida sakkizta gol va to‘rtta samarali uzatma qayd etgan futbolchining keyingi rejalari esa muxlislar uchun asosiy savollardan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...