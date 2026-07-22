Messi JCH-2026ning eng yaxshi futbolchisi deb topildi: raqamlar hal qildi
Xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi — IFFHS Lionel Messini eng yaxshi futbolchi sifatida e’tirof etdi. Tashkilot mazkur qaror mashhurlik yoki shaxsiy munosabatga emas, balki futbolchining statistik ko‘rsatkichlariga asoslanganini alohida ta’kidladi.
39 yoshli argentinalik hujumchining JCH–2026da qayd etgan natijalari ham ushbu bahoda muhim o‘rin tutdi. Messi oltinchi mundialida Argentina terma jamoasini finalgacha yetaklab bordi.
«Bu shaxsiy fikr emas»
IFFHS komissiyasi qarorni tushuntirar ekan, baholashda faqat raqamlar va rasmiy statistik ma’lumotlar hisobga olinganini bildirdi.
«Lionel Messi — IFFHS talqiniga ko‘ra eng yaxshi futbolchi. Bu kimningdir shaxsiy fikri yoki obro‘siga emas, balki raqamlar taqozo qilayotgan, inkor etib bo‘lmaydigan faktlarga asoslangan bahodir», — deyiladi tashkilot xabarida.
Shu tariqa, federatsiya Messining nomi yoki futboldagi maqomi emas, aynan maydonda ko‘rsatgan natijalari hal qiluvchi bo‘lganini qayd etdi.
Oltinchi mundialda ham yetakchilik qildi
2026 yilgi jahon chempionati Lionel Messining faoliyatidagi oltinchi mundial bo‘ldi. U Argentina milliy jamoasi bilan hal qiluvchi uchrashuvgacha yetib bordi va musobaqadagi barcha sakkizta bahsda maydonga tushdi.
Tajribali hujumchi turnir davomida:
8 ta gol urdi;
4 ta golli uzatma berdi;
jami 12 ta samarali harakatni amalga oshirdi.
Bu natijalar Messining 39 yoshida ham milliy jamoa hujumlarida asosiy figura bo‘lib qolganini ko‘rsatdi.
To‘purarlar bahsida Mbappedan keyingi o‘rin
Messi sakkizta gol bilan JCH–2026 to‘purarlari ro‘yxatida ikkinchi o‘rinni egalladi.
Birinchi pog‘ona Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappega nasib etdi. U turnir davomida raqiblar darvozasini 10 marta ishg‘ol qildi.
Messi esa gollar soni bo‘yicha Mbappedan ortda qolganiga qaramay, golli uzatmalari va jamoaviy o‘yinga ta’siri bilan ajralib turdi.
Finalda g‘alaba yetishmadi
Argentina milliy jamoasi musobaqa davomida finalgacha yetib keldi. Biroq hal qiluvchi uchrashuvda chempionlikni qo‘lga kirita olmadi.
Shunga qaramay, Messining turnirdagi shaxsiy ko‘rsatkichlari IFFHS bahosida yuqori o‘rin egalladi. Federatsiya uning gollari, uzatmalari, o‘yinlar soni va jamoa natijasiga qo‘shgan hissasini umumiy tarzda hisobga olgan.
39 yoshida yana bir katta e’tirof
Messi faoliyati davomida ko‘plab jamoaviy va shaxsiy sovrinlarni qo‘lga kiritgan. IFFHSning navbatdagi e’tirofi esa uning katta yoshda ham yuqori darajada natija ko‘rsatayotganini tasdiqlovchi yana bir ko‘rsatkich bo‘ldi.
Oltinchi jahon chempionatida sakkizta gol va to‘rtta samarali uzatma qayd etgan futbolchining keyingi rejalari esa muxlislar uchun asosiy savollardan biri bo‘lib qolmoqda.
…