James Webb 335 yorugʻlik yili uzoqlikdagi sayyorada metan borligini aniqladi

·69·Texno
James Webb 335 yorugʻlik yili uzoqlikdagi sayyorada metan borligini aniqladi
Audio versiyasi

James Webb (JWST) kosmik teleskopi Yerdan taxminan 335 yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgan TOI-199b ekzosayyorasi atmosferasida metan gazini qayd etdi. Ushbu kashfiyot “moʻtadil” gaz gigantlari atmosferasida metan topilgan ilk tasdiqlangan holat boʻlib, olimlar uchun koinot evolyutsiyasini oʻrganishda yangi sahifa ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TOI-199b sayyorasining massasi Yupiterning 0,17 qismini, radiusi esa 0,81 qismini tashkil etadi. U oʻz yulduzi atrofini 104,9 kunda aylanib chiqadi — bu koʻrsatkich Quyosh tizimidagi Merkuriy va Venera orbitalari oraligʻiga toʻgʻri keladi. Sayyora harorati taxminan 79 °C boʻlib, u yulduziga juda yaqin joylashgan “issiq yupiterlar”ga qaraganda ancha sovuqroq hisoblanadi.

Atmosferani tahlil qilish uchun transmission spektroskopiya usulidan foydalanildi. Bunda yulduz nuri sayyora atmosferasidan oʻtayotganda turli kimyoviy elementlar yorugʻlikni oʻziga xos toʻlqin uzunliklarida yutadi. James Webb maʼlumotlari TOI-199b gaz qobigʻida metan borligini aniq koʻrsatdi, bu esa avvalgi nazariy modellarni tasdiqladi.

Tadqiqot hammuallifi, Pensilvaniya shtati universiteti astronomi Renyu Hu soʻzlariga koʻra, kelgusi kuzatuvlar atmosferadagi gazlar konsentratsiyasini aniqlashtirishga yordam beradi. Olimlar, shuningdek, sayyorada karbonat angidrid va ammiak mavjudligini ham taxmin qilmoqdalar, biroq bu maʼlumotlar hali yakuniy tasdiqini topgani yoʻq.

Metan ilgari WASP-80b (550 °C) va K2-18b kabi boshqa ekzosayyoralarda ham topilgan edi. TOI-199b kabi moʻtadil sayyoralarni oʻrganish gaz gigantlarining shakllanishi va sayyora atmosferalari evolyutsiyasini tushunishda, jumladan, Yer kabi sayyoralar modellarini aniqlashtirishda muhim ahamiyatga ega.

James WebbEkzosayyoraMetanKosmosAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi