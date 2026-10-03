Osmondagi dahshat: Flydubai uchuvchisi samolyotni Isroilga qulatmoqchi bo‘lganini bo‘yniga oldi

·0·Dunyo
Osmondagi dahshat: Flydubai uchuvchisi samolyotni Isroilga qulatmoqchi bo‘lganini bo‘yniga oldi

Dubaydan Tel-Avivga yo‘l olgan Flydubai aviakompaniyasi laynerida sodir bo‘lgan dahshatli hodisa tafsilotlari ma’lum bo‘ldi. Parvoz vaqtida kabinada hamkasbiga pichoq bilan hujum qilgan o‘monlik uchuvchi laynerni ataylab Isroil hududiga qulatishni rejalashtirganini tergovchilarga tan oldi.

Bu haqda AQSHning nufuzli ABC News telekanali tergov jarayonidan xabardor manbalariga tayanib ma’lum qildi.

Tergovdagi dahshatli iqror

Qo‘lga olingan gumonlanuvchi ayni damda rasmiy tergov organlari bilan hamkorlik qilmoqda:

  • Halokat maqsad qilingan: Suroq jarayonida uchuvchi yo‘lovchilar bilan to‘la samolyotni Isroil hududida halokatga uchratish niyatida bo‘lganini oshkor qilgan.

  • Radikal qarashlar va taqiq: Wall Street Journal ma’lumotlariga ko‘ra, bungacha uning radikallashgani va yonidan ekstremistik materiallar topilgani sababli O‘mon hukumati unga parvozlarni taqiqlagan edi. Shunga qaramay, u ma’muriy lavozimda ishlashga ruxsat olib, keyinchalik qandaydir yo‘l bilan Flydubai aviakompaniyasiga uchuvchi sifatida ishga qabul qilingan.

  • O‘mon tomoni ushbu fuqaroning xavfli qarashlari haqida boshqa davlatlarni yoki xalqaro aviatashuvchilarni ogohlantirgani yoki yo‘qligi hozircha noma’lum qolmoqda.

Osmondagi janjal: Fojia qanday to‘xtatib qolindi?

Favqulodda hodisa Dubay — Tel-Aviv yo‘nalishi bo‘ylab parvoz vaqtida yuz bergan:

  • Uchuvchilar kabinasida janjal chiqargan o‘monlik uchuvchi havo kemasi komandiriga pichoq bilan tashlanib, unga og‘ir jarohat yetkazgan.

  • Samolyot darhol favqulodda holat (SOS) signalini bergan.

  • BAXTIMIZGA, yo‘lovchilar orasida Flydubai kompaniyasining yana ikki nafar professional uchuvchisi bor bo‘lgan. Ular kabinaga kirib, hujumchini zararsizlantirgan va boshqaruvni o‘z qo‘llariga olishga muvaffaq bo‘lgan.

Yo‘nalishni tezkorlik bilan o‘zgartirgan uchuvchilar laynerni Saudiya Arabistonining Tabuk shahridagi aeroportga eson-omon va xavfsiz qo‘ndirishdi. Yo‘lovchilar jabrlanmagan, hozirda xalqaro tergov harakatlari davom etmoqda.

FlydubaiAviahalokatO‘monTel-Aviv
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qonli ko‘ylakda Bosh vazir huzuriga: Flydubai samolyotini fojiadan qutqargan oddiy santexnikQonli ko‘ylakda Bosh vazir huzuriga: Flydubai samolyotini fojiadan qutqargan oddiy santexnik1 oktabr 15:07Dubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlariDubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlari1 oktabr 14:30Hindistonlik uchuvchi 174 yo‘lovchini halokatdan saqlab qoldiHindistonlik uchuvchi 174 yo‘lovchini halokatdan saqlab qoldi1 oktabr 21:17FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?30 sentabr 13:31Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?30 sentabr 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota