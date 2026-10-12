AQSHda derazasiz yo‘lovchi samolyoti yaratish rejalashtirilmoqda

·4·Dunyo
AQSHda derazasiz yo‘lovchi samolyoti yaratish rejalashtirilmoqda

AQSHning JetZero startapi odatiy samolyotlardan tashqi ko‘rinishi va aerodinamik tuzilishi bilan farq qiladigan Z4 yo‘lovchi samolyotini ishlab chiqmoqda. Qanotlari va fyuzelyaji yaxlit shaklda loyihalashtirilgan ushbu samolyot skat balig‘ini eslatuvchi ko‘rinishga ega bo‘ladi.

Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, Z4 taxminan 250 nafar yo‘lovchini tashishga mo‘ljallangan. Uning asosiy afzalligi — odatiy samolyotlarga qaraganda 50 foizgacha kam yoqilg‘i sarflashi va havoga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini kamaytirishidir. Bunga samolyotning o‘ziga xos aerodinamik shakli orqali erishish ko‘zda tutilgan.

Loyihaning e’tiborli jihatlaridan biri — yo‘lovchilar saloni dizayni. Ayrim taqdimotlarda odatiy illyuminatorlar o‘rniga tashqi manzarani namoyish etuvchi raqamli ekranlardan foydalanish g‘oyasi ilgari surilgan. Biroq bu yechimning yakuniy ko‘rinishi haqida hozircha aniq ma’lumot yo‘q.

JetZero to‘liq o‘lchamli namoyish samolyotining ilk sinov parvozini 2027 yilda amalga oshirishni rejalashtirgan. Z4 samolyotini tijoriy foydalanishga topshirish esa 2030 yillarning boshlariga mo‘ljallangan.

Hozircha Z4 ishlab chiqish bosqichida. Shu sababli yoqilg‘i tejamkorligi va yo‘lovchilar uchun taklif etilayotgan yangi imkoniyatlar amaliy sinovlar davomida tasdiqlanishi kerak.

JetZeroZ4 samolyotiyoqilg‘i tejamkorligi2027 yilda ilk sinov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va Boeing radikal yangi qanotli samolyotni sinovdan o'tkazdiNASA va Boeing radikal yangi qanotli samolyotni sinovdan o'tkazdi30 aprel 00:00Xitoyda 4,75 litr sarflaydigan gibrid Geely Monjaro sotuvi boshlandiXitoyda 4,75 litr sarflaydigan gibrid Geely Monjaro sotuvi boshlandi29 aprel 21:59Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?30 sentabr 13:19Putinning samolyoti dron hujumlari xavfi sababli poytaxtga qo‘nish uchun 3 soat kutdiPutinning samolyoti dron hujumlari xavfi sababli poytaxtga qo‘nish uchun 3 soat kutdi10 oktabr 08:05Zelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiZelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldi10 sentabr 10:42Tramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandiTramp samolyoti uchun Turkiyada aeroport 120 million dollarga yangilandi14 iyul 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi