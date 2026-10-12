Saudiya aeroporti bir haftada to‘rtinchi bor hujumga uchradi (video)

·39·Dunyo
Saudiya aeroporti bir haftada to‘rtinchi bor hujumga uchradi (video)

Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyoddagi Podshoh Xolid xalqaro aeroporti yana hujum nishoniga aylandi. So‘nggi kunlarda takrorlanayotgan hujumlar oqibatida qurbonlar va jarohatlanganlar bor. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 11 oktyabr kunigi hujumda Pokiston fuqarosi halok bo‘lgan, kamida 11 kishi jarohatlangan. Aeroport infratuzilmasiga ham zarar yetgan. Asosan ichki reyslarga xizmat ko‘rsatuvchi 3 va 4-terminallar hududi nishonga olingan, hodisadan keyin u yerda yong‘in chiqqan.

Manbaga ko‘ra, aeroport so‘nggi besh kun ichida to‘rt marta hujumga duch kelgan. U 10 oktyabrdagi raketa hujumidan keyin faoliyatini to‘xtatgan. Avvalgi hujumda 13 kishi halok bo‘lgani va 300 dan ortiq odam jarohatlangani xabar qilingan. Qurbonlar orasida sakkizta davlat fuqarolari bo‘lgan, jabrlanganlar qatorida ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi ham borligi aytilgan.

Shuningdek, Saudiya rasmiylari 11 oktyabr kuni Dammam yaqinidagi Podshoh Fahd xalqaro aeroporti hamda Saudi Aramco neft kompaniyasining ikkita obyektiga ham hujum qilinganini ma’lum qilgan. Reuters bilan suhbatlashgan yo‘lovchining aytishicha, aeroportda to‘xtab turgan bir nechta samolyot yaqinidagi uchish-qo‘nish yo‘lagiga snaryad tushib, yong‘in kelib chiqqan.

Hujumlar Yaman husiylari bilan bog‘lanmoqda. Ular avvalroq samolyotlarni Saudiya Arabistoni havo hududini tark etishga chaqirib, qirollikni «harbiy operatsiyalar hududi» deb e’lon qilgan edi.

Voqealar yuzasidan vaziyat rivojlanishi va hujumlar uchun mas’uliyatni kim o‘z zimmasiga olishi hali aniqlashtirilishi kerak.

Saudiya ArabistoniPodshoh Xolid xalqaro aeroportiYom XusiylariSaudi Aramco neft kompaniyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston Ar-Riyod aeroportiga hujumni keskin qoraladiO‘zbekiston Ar-Riyod aeroportiga hujumni keskin qoraladiKecha 13:07Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdiHusiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdi7 oktabr 15:35«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid20 sentabr 12:48«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti«Er-Riyod osmonida raketa urib tushirildi!»: Aeroport yonidagi yong‘in va koalitsiya bayonoti20 sentabr 11:47FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!27 sentabr 13:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi