Qamoqdagi taniqli reper va prodyuser P.Diddy atrofida nimalar yuz bermoqda?

·54·Dunyo
Qamoqdagi taniqli reper va prodyuser P.Diddy atrofida nimalar yuz bermoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Taniqli reper va prodyuser P.Diddy (Shon Kombs) boshidan olgan jarohati sababli qamoqxonasidan shoshilinch ravishda tibbiyot muassasasiga olib ketildi.
  • Tez tibbiy yordam ko‘rsatilgach, u qamoqxonaga qaytarilgan, biroq jarohatning kelib chiqish sabablari noma’lumligicha qolmoqda.
  • Shon Kombs 2025 yilning oktyabr oyida fohishalik maqsadida odam tashish bo‘yicha ayblovlar bilan 50 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi.

AQSHlik taniqli reper va prodyuser P.Diddy (Shon Kombs) jazo o‘tayotgan qamoqxonasidan boshidan olgan jarohati sababli shoshilinch ravishda tibbiyot muassasasiga olib ketildi. TMZ portali bergan ma’lumotlarga ko‘ra, voqea shanba, 10 oktyabrga o‘tar kechasi sodir bo‘lgan.

Artistga tez tibbiy yordam ko‘rsatilganidan so‘ng, u qaytadan axloq tuzatish muassasasiga qaytarilgan, biroq jarohatning kelib chiqish sabablari hamon sir bo‘lib qolmoqda.

Tungi qo‘ng‘iroq va noma’lum jarohat tafsilotlari

Voqea joyidan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, tibbiy yordam tezkorlik bilan tashkil etilgan:

  • Tungi soat 01:00 dagi chaqiruv: Tez yordam mashinasi Shon Kombs saqlanayotgan Nyu-Jersi shtatidagi FCI Fort Dix qamoqxonasi hududidan taxminan tungi soat birlarda chiqib ketgan;

  • Hayot uchun xavf yo‘q: Shifokorlar jarohatni reperning hayoti uchun xavf tug‘dirmaydigan darajada deb baholadi. Ertalabga kelib u qamoqxonaga qaytarildi — u hushida bo‘lgan va erkin gapira olgan;

  • Huquqshunoslar tekshiruvi: Travma aynan qanday sharoitda olingani hozircha noma’lumligicha qolmoqda. Reperning yuridik guruhi holat yuzasidan surishtiruv olib bormoqda va uning xavfsizligi birinchi o‘rinda ekanini bildirdi.

Janjallar, bir kishilik kamera va muddatning o‘zgarishi

Shon Kombsning panjara ortidagi hayoti ketma-ket mojarolar bilan davom etmoqda:

  • Sud hukmi: 2025 yilning oktyabr oyida Kombs fohishalik maqsadida odam tashish bo‘yicha ikkita ayblov bilan 50 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan hamda Bruklindagi tergov hibsxonasidan Fort-Diksga o‘tkazilgan edi;

  • Ozodlikka chiqish sanasi: Ichki tartib-qoidalarni buzish va boshqa mahbuslar bilan chiqishmaslik sababli uning ozod etilish muddati bir necha bor o‘zgardi — dastlab 2028 yil may oyidan iyunga, keyin fevralga va eng so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra 2028 yilning yanvar oyiga ko‘chirilgan;

  • Bir kishilik kameraga o‘tkazilish: TMZ nashrining yozishicha, oktyabr oyi boshida Diddy'ning qamoqxonadagi «hashamatli hayoti» haqida xabarlar tarqalganidan so‘ng, u maxsus nazorat ostidagi bir kishilik kameraga joylashtirilgan edi.

AQSH shov-biznesining eng yirik mojarolari markazida turgan P.Diddy atrofidagi voqealar butun dunyo mediasida katta qiziqish bilan kuzatilmoqda.

P.DiddyShon KombsFCI Fort DixNyu-Jersi qamoqxonasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!14 sentabr 11:52Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi16 sentabr 11:25«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldi«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldi10 sentabr 10:46Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?1 avgust 15:46Amerikalik reper mashinasidan bir qizning chirigan jasadi topildiAmerikalik reper mashinasidan bir qizning chirigan jasadi topildi19 aprel 16:00Tailand malikasi 4 yil komada yotib, sog‘lig‘i keskin yomonlashgani sababli vafot etdiTailand malikasi 4 yil komada yotib, sog‘lig‘i keskin yomonlashgani sababli vafot etdi12 iyun 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda