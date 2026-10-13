Qamoqdagi taniqli reper va prodyuser P.Diddy atrofida nimalar yuz bermoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Taniqli reper va prodyuser P.Diddy (Shon Kombs) boshidan olgan jarohati sababli qamoqxonasidan shoshilinch ravishda tibbiyot muassasasiga olib ketildi.
- Tez tibbiy yordam ko‘rsatilgach, u qamoqxonaga qaytarilgan, biroq jarohatning kelib chiqish sabablari noma’lumligicha qolmoqda.
- Shon Kombs 2025 yilning oktyabr oyida fohishalik maqsadida odam tashish bo‘yicha ayblovlar bilan 50 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
AQSHlik taniqli reper va prodyuser P.Diddy (Shon Kombs) jazo o‘tayotgan qamoqxonasidan boshidan olgan jarohati sababli shoshilinch ravishda tibbiyot muassasasiga olib ketildi. TMZ portali bergan ma’lumotlarga ko‘ra, voqea shanba, 10 oktyabrga o‘tar kechasi sodir bo‘lgan.
Artistga tez tibbiy yordam ko‘rsatilganidan so‘ng, u qaytadan axloq tuzatish muassasasiga qaytarilgan, biroq jarohatning kelib chiqish sabablari hamon sir bo‘lib qolmoqda.
Tungi qo‘ng‘iroq va noma’lum jarohat tafsilotlari
Voqea joyidan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, tibbiy yordam tezkorlik bilan tashkil etilgan:
Tungi soat 01:00 dagi chaqiruv: Tez yordam mashinasi Shon Kombs saqlanayotgan Nyu-Jersi shtatidagi FCI Fort Dix qamoqxonasi hududidan taxminan tungi soat birlarda chiqib ketgan;
Hayot uchun xavf yo‘q: Shifokorlar jarohatni reperning hayoti uchun xavf tug‘dirmaydigan darajada deb baholadi. Ertalabga kelib u qamoqxonaga qaytarildi — u hushida bo‘lgan va erkin gapira olgan;
Huquqshunoslar tekshiruvi: Travma aynan qanday sharoitda olingani hozircha noma’lumligicha qolmoqda. Reperning yuridik guruhi holat yuzasidan surishtiruv olib bormoqda va uning xavfsizligi birinchi o‘rinda ekanini bildirdi.
Janjallar, bir kishilik kamera va muddatning o‘zgarishi
Shon Kombsning panjara ortidagi hayoti ketma-ket mojarolar bilan davom etmoqda:
Sud hukmi: 2025 yilning oktyabr oyida Kombs fohishalik maqsadida odam tashish bo‘yicha ikkita ayblov bilan 50 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan hamda Bruklindagi tergov hibsxonasidan Fort-Diksga o‘tkazilgan edi;
Ozodlikka chiqish sanasi: Ichki tartib-qoidalarni buzish va boshqa mahbuslar bilan chiqishmaslik sababli uning ozod etilish muddati bir necha bor o‘zgardi — dastlab 2028 yil may oyidan iyunga, keyin fevralga va eng so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra 2028 yilning yanvar oyiga ko‘chirilgan;
Bir kishilik kameraga o‘tkazilish: TMZ nashrining yozishicha, oktyabr oyi boshida Diddy'ning qamoqxonadagi «hashamatli hayoti» haqida xabarlar tarqalganidan so‘ng, u maxsus nazorat ostidagi bir kishilik kameraga joylashtirilgan edi.
AQSH shov-biznesining eng yirik mojarolari markazida turgan P.Diddy atrofidagi voqealar butun dunyo mediasida katta qiziqish bilan kuzatilmoqda.
Izohlar 0
…