Baham ko‘rgan do‘stlar: Inson va kiyikcha o‘rtasidagi samimiy video tarmoqlarni zabt etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukrainalik bloger Yura Ladniyning kiyikcha Borya bilan bir tarvuzni baham ko‘rayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda 1 milliondan ortiq «layk» va o‘n minglab izohlar to‘pladi.
- Videoda inson va jonivor o‘rtasidagi o‘zaro ishonch va mehr-oqibat yaqqol namoyon bo‘ladi.
- Muxlislar Boryaning odamga o‘rganib qolganini ta’kidlab, uni yovvoyi tabiatga emas, balki mehribon qo‘llarda asrab-avaylashni so‘rashmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda inson va yovvoyi tabiat o‘rtasidagi aql bovar qilmas samimiy do‘stlik aks etgan navbatdagi videorolik chinakam xitga aylandi. Ukrainalik bloger Yura Ladniy o‘zi parvarishlab kelayotgan kiyikcha bilan bitta shirin tarvuz bo‘lagini baham ko‘rayotgani tasvirlangan lavha qisqa vaqt ichida 1 milliondan ortiq «layk» va o‘n minglab iliq izohlar to‘pladi.
Inson va nozik jonivor o‘rtasidagi mehr-oqibat aks etgan bu kadrlar nafaqat millionlab foydalanuvchilar yuziga tabassum yugurtdi, balki tarmoqning eng qaynoq virus mavzularidan biriga aylandi.
«Borya tarvuzni odamlarga o‘xshab yeydi»: Videoda nimalar aks etgan?
Quyoshli ochiq havoda olingan videolavha o‘zining soddaligi va tabiiyligi bilan tomoshabinni o‘ziga tortadi:
Bir bo‘lak — ikki hissa quvonch: Qo‘lida bir palla qip-qizil tarvuz ushlab turgan erkak uni kiyikcha bilan navbatma-navbat paqqos tushiradi. Jonivor hech qanday qo‘rquv va cho‘chishsiz odam qo‘lidan shirin poliz mahsulotini ishtaha bilan tishlaydi;
Og‘iz to‘la lazzat: Tarvuz sharbati oqib turgan elikcha xuddi erka boladek yemishdan bahra olib, tumshuqlarini yalaydi. Bu jarayon esa tomoshabinga beg‘ubor hissiyotlar ulashadi;
O‘zaro to‘liq ishonch: Jonivorning odamga bu qadar yaqin turishi, ko‘zlaridagi mehr va xotirjamlik ular uzoq vaqtdan beri birga ekanini hamda chinakam mehr-muhabbat ko‘rib ulg‘ayayotganini yaqqol namoyon etadi.
Muxlislarning olqishi: «Kulimsiramasdan tomosha qilib bo‘lmaydi»
Video ostida dunyoning turli burchaklaridan minglab foydalanuvchilar samimiy va hazilomuz izohlar qoldirmoqda:
«Borya shosh, bo‘lmasa tugatib qo‘yadi!»: Izoh qoldiruvchilar kiyikchaning ismi Borya ekanini aytib, «Borya, tezroq tishla, bo‘lmasa Yura senga qoldirmaydi», deya hazil qilishmoqda;
«Uni o‘rmonga qo‘yib yubormang»: Muxlislar jonivorning odamga juda o‘rganib qolganini ko‘rib, uni yovvoyi tabiatga emas, balki mehribon qo‘llarda asrab-avaylashni so‘rashmoqda;
Cheksiz ijobiy kayfiyat: Ko‘pchilik ushbu qisqa rolik og‘ir kun tartibi fonida ruhiyatni ko‘taruvchi, dunyodagi eng sof va chiroyli do‘stlik namunasi ekanini ta’kidlamoqda.
Inson va jonivorlar o‘rtasidagi bunday samimiy munosabat mehr va g‘amxo‘rlik har qanday chegaralarni yo‘qqa chiqarishining yana bir yorqin isboti bo‘ldi.
Izohlar 0
…