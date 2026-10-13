Baham ko‘rgan do‘stlar: Inson va kiyikcha o‘rtasidagi samimiy video tarmoqlarni zabt etdi

·54·Dunyo
Baham ko‘rgan do‘stlar: Inson va kiyikcha o‘rtasidagi samimiy video tarmoqlarni zabt etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukrainalik bloger Yura Ladniyning kiyikcha Borya bilan bir tarvuzni baham ko‘rayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda 1 milliondan ortiq «layk» va o‘n minglab izohlar to‘pladi.
  • Videoda inson va jonivor o‘rtasidagi o‘zaro ishonch va mehr-oqibat yaqqol namoyon bo‘ladi.
  • Muxlislar Boryaning odamga o‘rganib qolganini ta’kidlab, uni yovvoyi tabiatga emas, balki mehribon qo‘llarda asrab-avaylashni so‘rashmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda inson va yovvoyi tabiat o‘rtasidagi aql bovar qilmas samimiy do‘stlik aks etgan navbatdagi videorolik chinakam xitga aylandi. Ukrainalik bloger Yura Ladniy o‘zi parvarishlab kelayotgan kiyikcha bilan bitta shirin tarvuz bo‘lagini baham ko‘rayotgani tasvirlangan lavha qisqa vaqt ichida 1 milliondan ortiq «layk» va o‘n minglab iliq izohlar to‘pladi.

Inson va nozik jonivor o‘rtasidagi mehr-oqibat aks etgan bu kadrlar nafaqat millionlab foydalanuvchilar yuziga tabassum yugurtdi, balki tarmoqning eng qaynoq virus mavzularidan biriga aylandi.

«Borya tarvuzni odamlarga o‘xshab yeydi»: Videoda nimalar aks etgan?

Quyoshli ochiq havoda olingan videolavha o‘zining soddaligi va tabiiyligi bilan tomoshabinni o‘ziga tortadi:

  • Bir bo‘lak — ikki hissa quvonch: Qo‘lida bir palla qip-qizil tarvuz ushlab turgan erkak uni kiyikcha bilan navbatma-navbat paqqos tushiradi. Jonivor hech qanday qo‘rquv va cho‘chishsiz odam qo‘lidan shirin poliz mahsulotini ishtaha bilan tishlaydi;

  • Og‘iz to‘la lazzat: Tarvuz sharbati oqib turgan elikcha xuddi erka boladek yemishdan bahra olib, tumshuqlarini yalaydi. Bu jarayon esa tomoshabinga beg‘ubor hissiyotlar ulashadi;

  • O‘zaro to‘liq ishonch: Jonivorning odamga bu qadar yaqin turishi, ko‘zlaridagi mehr va xotirjamlik ular uzoq vaqtdan beri birga ekanini hamda chinakam mehr-muhabbat ko‘rib ulg‘ayayotganini yaqqol namoyon etadi.

Muxlislarning olqishi: «Kulimsiramasdan tomosha qilib bo‘lmaydi»

Video ostida dunyoning turli burchaklaridan minglab foydalanuvchilar samimiy va hazilomuz izohlar qoldirmoqda:

  • «Borya shosh, bo‘lmasa tugatib qo‘yadi!»: Izoh qoldiruvchilar kiyikchaning ismi Borya ekanini aytib, «Borya, tezroq tishla, bo‘lmasa Yura senga qoldirmaydi», deya hazil qilishmoqda;

  • «Uni o‘rmonga qo‘yib yubormang»: Muxlislar jonivorning odamga juda o‘rganib qolganini ko‘rib, uni yovvoyi tabiatga emas, balki mehribon qo‘llarda asrab-avaylashni so‘rashmoqda;

  • Cheksiz ijobiy kayfiyat: Ko‘pchilik ushbu qisqa rolik og‘ir kun tartibi fonida ruhiyatni ko‘taruvchi, dunyodagi eng sof va chiroyli do‘stlik namunasi ekanini ta’kidlamoqda.

Inson va jonivorlar o‘rtasidagi bunday samimiy munosabat mehr va g‘amxo‘rlik har qanday chegaralarni yo‘qqa chiqarishining yana bir yorqin isboti bo‘ldi.

Yura LadniyBoryastravberiinson-yovvoyi do‘stlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arman Sarukyan va Nina Drama o‘zbek milliy oshxonasida: g‘alabadan keyingi palov benefisiArman Sarukyan va Nina Drama o‘zbek milliy oshxonasida: g‘alabadan keyingi palov benefisi24 sentabr 11:09AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)28 sentabr 09:18Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!Hindistonda mast bo‘lib uxlab qolgan maymun videosi tarmoqlarni larzaga keltirdi!27 sentabr 08:25Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari25 sentabr 07:59Saudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdiSaudiya Arabistoni yirik neft quvurini tikladi: Neft narxi 95 dollargacha tushdi29 sentabr 09:31Tarixiy uchrashuv: Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz muloqot qildiTarixiy uchrashuv: Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz muloqot qildi2 oktabr 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda