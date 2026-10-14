Hindistonda erkaklar ayollar tungi ko‘ylagida bankomatdagi pullarni o‘g‘irladi (video)

·0·Dunyo
Hindistonda erkaklar ayollar tungi ko‘ylagida bankomatdagi pullarni o‘g‘irladi (video)

Hindistonning Telangana shtatida noodatiy bankomat o‘g‘irligi sodir bo‘ldi. Noma’lum shaxslar jinoyat joyiga tez yordam mashinasida kelib, ayollar tungi ko‘ylaklari va niqoblarda bankomatni buzib, ichidagi pullarni olib ketgan. Bu haqda Zakon.kz xabar berdi.

Hodisa Kamareddi tumanida yuz bergan. Kuzatuv kameralari yozuvlarida tungi soat birlar atrofida bank binosi oldiga tez yordam mashinasiga o‘xshash transport vositasi kelib to‘xtagani aks etgan. Undan ayollar tungi ko‘ylaklarini kiygan va yuzlariga niqob taqqan erkaklar tushgan.

Bosqinchilar maxsus kesuvchi asboblar yordamida bankomatni buzib, ichidagi barcha naqd pulni olib, voqea joyidan qochib ketgan.

Ertalab mahalliy aholi bankomatning buzilganini payqab, politsiyaga xabar bergan. Hozirda huquq-tartibot idoralari kuzatuv kameralaridagi yozuvlarni o‘rganib, gumonlanuvchilarning shaxsini aniqlash va ularning harakat yo‘nalishini kuzatishga harakat qilmoqda.

Shuningdek, tergovchilar jinoyatchilar foydalangan transport vositasi haqiqiy tez yordam mashinasi bo‘lganmi yoki ular boshqa avtomobilni tez yordam mashinasiga o‘xshatib bezatganmi, degan savolga ham aniqlik kiritmoqda.

Bankomatdan qancha pul o‘g‘irlangani hozircha ma’lum emas. Aniq miqdor bank xodimlari tomonidan hisoblanmoqda.

TelanganaKamareddibankomat o‘g‘irligiHindiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi23 metrdan ajal parvozi: Hindistonda 4 nafar talaba bo‘lgan BMW estakadadan qulab tushdi22 sentabr 09:38Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?25 sentabr 09:07150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi24 sentabr 10:06Ralph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobidaRalph Lauren brendiga global boykot: Gal Gadot sabab moda giganti mojarolar girdobida15 sentabr 11:1422 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladi22 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladi10 sentabr 16:00Devor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdiDevor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdi23 sentabr 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda