«Muxolifat kelsa, Falastin davlati tuziladi»: Netanyaxudan saylov oldidan keskin bayonot

·97·Dunyo
«Muxolifat kelsa, Falastin davlati tuziladi»: Netanyaxudan saylov oldidan keskin bayonot

Isroil siyosiy doiralarida parlament saylovlari arafasida keskinlik kuchaymoqda. Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu agar bo‘lajak saylovlarda muxolifat kuchlari g‘alaba qozonsa, mustaqil Falastin davlati barpo etilishiga yo‘l ochilishi mumkinligini ta’kidlab, saylovchilarga shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi.

Hukumat rahbarining ta’kidlashicha, raqiblarining hokimiyat tepasiga kelishi mamlakat milliy xavfsizligi va harbiy operatsiyalari yo‘nalishini tubdan o‘zgartirib yuboradi.

«Qo‘shinlar olib chiqiladi, Eronga qarshi chora ko‘rilmaydi»

Netanyaxu muxolifatning ehtimoliy siyosati bo‘yicha qator keskin fikrlarni bildirdi:

  • Falastin davlatining tashkil topishi: Bosh vazirning so‘zlariga ko‘ra, hozirgi muxolifat saylovda yutib chiqsa, Falastin mustaqilligi va uning alohida davlat sifatida qaror topishiga rozilik beradi;

  • Frontlardagi chekinish: U muxolif kuchlar Livan hamda G‘azo sektorida davom etayotgan harbiy harakatlarni to‘xtatib, Isroil qo‘shinlarini ushbu hududlardan to‘liq olib chiqib ketishini da’vo qildi;

  • Tehronga qarshi sukunat: Netanyaxu, shuningdek, yangi ehtimoliy hukumat Eronga nisbatan hech qanday keskin qarshilik yoki cheklov choralarini ko‘rmasligini, bu esa rasmiy Tehronning mintaqadagi mavqeini yanada kuchaytirishini ta’kidladi.

Hal qiluvchi sana: 27 oktyabr

Isroilda navbatdagi parlament (Knesset) saylovlari 27 oktyabr kuni bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.

Mazkur saylov nafaqat mamlakat ichki siyosatini, balki Yaqin Sharq mintaqasidagi urush, xavfsizlik va diplomatik jarayonlarning keyingi taqdirini ham belgilab berishi kutilmoqda. Saylov kuni yaqinlashgani sari yetakchi partiyalar o‘rtasidagi axborot va siyosiy kurash yanada keskin tus olmoqda.

Isroil parlament saylavlariBinyamin NetanyaxuFalastin mustaqilligiEronga qarshi choralar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!Muhammad bin Salmon G‘azodagi hujumlar va Al-Aqsoga tajovuzni keskin qoraladi!2 oktabr 15:26Tramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdiTramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdi17 sentabr 15:02Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!21 sentabr 16:12Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!27 sentabr 13:05Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?9 sentabr 11:54"Men yutqazdim va ketyapman": Shvetsiya Bosh vaziri saylovdagi mag‘lubiyatdan so‘ng iste’fo berdi"Men yutqazdim va ketyapman": Shvetsiya Bosh vaziri saylovdagi mag‘lubiyatdan so‘ng iste’fo berdi17 sentabr 21:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda