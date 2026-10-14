«Muxolifat kelsa, Falastin davlati tuziladi»: Netanyaxudan saylov oldidan keskin bayonot
Isroil siyosiy doiralarida parlament saylovlari arafasida keskinlik kuchaymoqda. Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu agar bo‘lajak saylovlarda muxolifat kuchlari g‘alaba qozonsa, mustaqil Falastin davlati barpo etilishiga yo‘l ochilishi mumkinligini ta’kidlab, saylovchilarga shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi.
Hukumat rahbarining ta’kidlashicha, raqiblarining hokimiyat tepasiga kelishi mamlakat milliy xavfsizligi va harbiy operatsiyalari yo‘nalishini tubdan o‘zgartirib yuboradi.
«Qo‘shinlar olib chiqiladi, Eronga qarshi chora ko‘rilmaydi»
Netanyaxu muxolifatning ehtimoliy siyosati bo‘yicha qator keskin fikrlarni bildirdi:
Falastin davlatining tashkil topishi: Bosh vazirning so‘zlariga ko‘ra, hozirgi muxolifat saylovda yutib chiqsa, Falastin mustaqilligi va uning alohida davlat sifatida qaror topishiga rozilik beradi;
Frontlardagi chekinish: U muxolif kuchlar Livan hamda G‘azo sektorida davom etayotgan harbiy harakatlarni to‘xtatib, Isroil qo‘shinlarini ushbu hududlardan to‘liq olib chiqib ketishini da’vo qildi;
Tehronga qarshi sukunat: Netanyaxu, shuningdek, yangi ehtimoliy hukumat Eronga nisbatan hech qanday keskin qarshilik yoki cheklov choralarini ko‘rmasligini, bu esa rasmiy Tehronning mintaqadagi mavqeini yanada kuchaytirishini ta’kidladi.
Hal qiluvchi sana: 27 oktyabr
Isroilda navbatdagi parlament (Knesset) saylovlari 27 oktyabr kuni bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.
Mazkur saylov nafaqat mamlakat ichki siyosatini, balki Yaqin Sharq mintaqasidagi urush, xavfsizlik va diplomatik jarayonlarning keyingi taqdirini ham belgilab berishi kutilmoqda. Saylov kuni yaqinlashgani sari yetakchi partiyalar o‘rtasidagi axborot va siyosiy kurash yanada keskin tus olmoqda.
Izohlar 0
…