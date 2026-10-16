Rossiya prezidenti elektron tijorat obyektlariga zarbalar ortidan keskin bayonot berdi

·62·Dunyo
Rossiya prezidenti elektron tijorat obyektlariga zarbalar ortidan keskin bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina elektron tijorat platformalari Wildberries va Ozon'ga hujum uyushtirishdan avval buning jiddiy oqibatlarini o‘ylashi kerakligini ta’kidladi.
  • Davlat rahbari Moskva bunday harakatlarga qaqshatqich javob zarbalarini bera boshlaganini ma’lum qildi.
  • Putinning so‘zlariga ko‘ra, qarshi tomonning xatti-harakatlari tinch aholi foydalanadigan yirik raqamli tizimlarga ham daxl qila boshlagan.

Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina tomoni Rossiyaning yirik elektron tijorat tarmoqlari — Wildberries va Ozon platformalari hamda boshqa infratuzilma obyektlariga hujum uyushtirishdan avval bu qadamning jiddiy oqibatlarini hisobga olishi kerak edi, deya ta’kidladi. «Delovaya Rossiya» tashkilotining forum-s’ezdida so‘zga chiqqan davlat rahbari Moskva bunday harakatlarga allaqachon qaqshatqich javob zarbalarini bera boshlaganini ma’lum qildi.

Putinning so‘zlariga ko‘ra, qarshi tomonning xatti-harakatlari yanada keskinlashib, tinch aholi foydalanadigan yirik raqamli tizimlarga ham daxl qila boshlagan.

«Ular bu darajagacha bormaydi deb o‘ylagandik»

Forum ishtirokchilari oldida nutq so‘zlagan Vladimir Putin raqib tomon elektron savdo gigantlarini nishonga olganiga to‘xtalib o‘tdi:

  • Platformalarga hujumlar: «Biz raqibning elektron maydonlarimizga — ham Wildberries, ham Ozon'ga qarshi qaratilgan harakatlariga duch keldik. Ular doim shunday qadamlar tashlaydiki, ochig‘ini aytganda, bularni oldindan ko‘ra bilishimiz kerak edi. Ammo ular bu darajagacha bormaydi deb hisoblagandik;

  • Javob va yordam so‘rash taktikasi: Ular bunga ham jur’at etishdi, endi esa biz javob qaytara boshlaymiz. Shundan keyin ular darhol o‘z homiylari tomon yugurib, bizga ta’sir o‘tkazish va to‘xtatishni yolvorib so‘ray boshlashadi».

Energetika, NQIZ va data-markazlar: Javob zarbalari tafsiloti

Rossiya prezidenti marketpleyslar atrofidagi vaziyatni energetika tarmoqlariga berilayotgan zarbalar bilan qiyosladi:

  • Neftni qayta ishlash zavodlari: Putin kecha va bugun ham ayrim neftni qayta ishlash zavodlari hamda obyektlarga zarba berishga urinishlar bo‘lgani, ular jiddiy talafot yetkazmagani, biroq bunday hujumlar to‘xtamayotganini qayd etdi;

  • Ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari: «Elektron tijorat platformalari bilan ham xuddi shu ahvol. Ular birinchi bo‘lib qadam tashladi va biz javob berishni boshladik. Hozir u tomonda ham energetika, ham ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari (data-markazlar) va shunga o‘xshash muhim obyektlar bo‘yicha dod-voy solishyapti;

  • Qat’iy xulosa: Buni ularning o‘zlari boshladi. Boshlamaslik kerak edi. Bu qadamni qo‘yishdan avval uning qanday oqibatlarga olib kelishi haqida yaxshilab o‘ylab ko‘rish lozim edi», — deya ta’kidladi u.

Bu bayonotlar ikki tomon o‘rtasidagi to‘qnashuvlar nafaqat an’anaviy front chizig‘i va energetika tarmoqlari, balki raqamli infratuzilma, elektron tijorat va server markazlari darajasida ham keskinlashib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Vladimir PutinWildberriesOzonEnergetika tarmoqlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozon xarid qilishda yordam beruvchi sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazmoqdaOzon xarid qilishda yordam beruvchi sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazmoqda4 avgust 13:27Tungi ommaviy hujum: Rossiyaning 16 regioniga 800 dan ortiq dron uchirildiTungi ommaviy hujum: Rossiyaning 16 regioniga 800 dan ortiq dron uchirildi16 avgust 22:29Wildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiWildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildi13 avgust 15:51Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiWildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydi12 avgust 09:51Wildberries oʻz messenjerini ishga tushirishi mumkinWildberries oʻz messenjerini ishga tushirishi mumkin5 avgust 23:52Wildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkinWildberries resayl-servisida toʻlov tizimini yangiladi: Endi mahsulotni koʻrib toʻlash mumkin10 iyul 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi