Rossiya prezidenti elektron tijorat obyektlariga zarbalar ortidan keskin bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina elektron tijorat platformalari Wildberries va Ozon'ga hujum uyushtirishdan avval buning jiddiy oqibatlarini o‘ylashi kerakligini ta’kidladi.
- Davlat rahbari Moskva bunday harakatlarga qaqshatqich javob zarbalarini bera boshlaganini ma’lum qildi.
- Putinning so‘zlariga ko‘ra, qarshi tomonning xatti-harakatlari tinch aholi foydalanadigan yirik raqamli tizimlarga ham daxl qila boshlagan.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina tomoni Rossiyaning yirik elektron tijorat tarmoqlari — Wildberries va Ozon platformalari hamda boshqa infratuzilma obyektlariga hujum uyushtirishdan avval bu qadamning jiddiy oqibatlarini hisobga olishi kerak edi, deya ta’kidladi. «Delovaya Rossiya» tashkilotining forum-s’ezdida so‘zga chiqqan davlat rahbari Moskva bunday harakatlarga allaqachon qaqshatqich javob zarbalarini bera boshlaganini ma’lum qildi.
Putinning so‘zlariga ko‘ra, qarshi tomonning xatti-harakatlari yanada keskinlashib, tinch aholi foydalanadigan yirik raqamli tizimlarga ham daxl qila boshlagan.
«Ular bu darajagacha bormaydi deb o‘ylagandik»
Forum ishtirokchilari oldida nutq so‘zlagan Vladimir Putin raqib tomon elektron savdo gigantlarini nishonga olganiga to‘xtalib o‘tdi:
Platformalarga hujumlar: «Biz raqibning elektron maydonlarimizga — ham Wildberries, ham Ozon'ga qarshi qaratilgan harakatlariga duch keldik. Ular doim shunday qadamlar tashlaydiki, ochig‘ini aytganda, bularni oldindan ko‘ra bilishimiz kerak edi. Ammo ular bu darajagacha bormaydi deb hisoblagandik;
Javob va yordam so‘rash taktikasi: Ular bunga ham jur’at etishdi, endi esa biz javob qaytara boshlaymiz. Shundan keyin ular darhol o‘z homiylari tomon yugurib, bizga ta’sir o‘tkazish va to‘xtatishni yolvorib so‘ray boshlashadi».
Energetika, NQIZ va data-markazlar: Javob zarbalari tafsiloti
Rossiya prezidenti marketpleyslar atrofidagi vaziyatni energetika tarmoqlariga berilayotgan zarbalar bilan qiyosladi:
Neftni qayta ishlash zavodlari: Putin kecha va bugun ham ayrim neftni qayta ishlash zavodlari hamda obyektlarga zarba berishga urinishlar bo‘lgani, ular jiddiy talafot yetkazmagani, biroq bunday hujumlar to‘xtamayotganini qayd etdi;
Ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari: «Elektron tijorat platformalari bilan ham xuddi shu ahvol. Ular birinchi bo‘lib qadam tashladi va biz javob berishni boshladik. Hozir u tomonda ham energetika, ham ma’lumotlarni qayta ishlash markazlari (data-markazlar) va shunga o‘xshash muhim obyektlar bo‘yicha dod-voy solishyapti;
Qat’iy xulosa: Buni ularning o‘zlari boshladi. Boshlamaslik kerak edi. Bu qadamni qo‘yishdan avval uning qanday oqibatlarga olib kelishi haqida yaxshilab o‘ylab ko‘rish lozim edi», — deya ta’kidladi u.
Bu bayonotlar ikki tomon o‘rtasidagi to‘qnashuvlar nafaqat an’anaviy front chizig‘i va energetika tarmoqlari, balki raqamli infratuzilma, elektron tijorat va server markazlari darajasida ham keskinlashib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…