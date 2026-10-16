Qozog‘istonda noyob metallarni qazib olish bo‘yicha AQSHning yangi kompaniyasi ro‘yxatdan o‘tdi

·53·Dunyo
Qozog‘istonda noyob metallarni qazib olish bo‘yicha AQSHning yangi kompaniyasi ro‘yxatdan o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘istonda noyob yer metallari va kritik minerallarni qidirish, qayta ishlash hamda ulgurji savdosiga ixtisoslashgan Kendala Critical Minerals Ltd. nomli AQSHning yangi kompaniyasi ro‘yxatga olindi.
  • Ushbu kompaniyaning yagona aksiyadori Nyu-Yorkda joylashgan KazAmerican Critical Minerals, Inc. korporatsiyasi bo‘lib, uning dastlabki ustav kapitali 1 ming AQSH dollarini tashkil etadi.

Markaziy Osiyoning strategik xomashyo zaxiralariga global qiziqish kuchayib borayotgan bir paytda, AQSH kompaniyalari Qozog‘iston tog‘-kon va geologiya tarmog‘idagi ishtirokini faol kengaytirmoqda. «Farg‘ona» axborot agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, Qozog‘istonda noyob yer metallari hamda kritik minerallarni qidirish va qayta ishlashga ixtisoslashgan AQSHning navbatdagi yirik xususiy korxonasi rasman ro‘yxatga olindi.

Mazkur qadam Vashington va Ostona o‘rtasida strategik xomashyo bo‘yicha hamkorlikni chuqurlashtirishga qaratilgan navbatdagi muhim amaliy bosqich hisoblanadi.

MFTSAda ro‘yxatdan o‘tish: Yagona aksiyador Nyu-Yorkda joylashgan

Xalqaro moliyaviy maydonda rasmiylashtirilgan ushbu kelishuv tafsilotlari quyidagicha:

  • Ro‘yxatga olish markazi va sana: Yangi xususiy korxona 16 oktyabr kuni Ostona xalqaro moliya markazida (MFTSA) rasman tashkil etildi;

  • Kompaniya nomi: Korxona Kendala Critical Minerals Ltd. nomi ostida faoliyat yuritadi;

  • Asosiy ta’sischi: Yangi kompaniyaning yagona aksiyadori shtab-kvartirasi Nyu-Yorkda joylashgan Amerikaning KazAmerican Critical Minerals, Inc. korporatsiyasi bo‘ldi;

  • Dastlabki ustav kapitali: Hujjatlarga muvofiq, kompaniyaning dastlabki ustav kapitali ramziy tarzda 1 ming AQSH dollari miqdorida ko‘rsatilgan.

Qaysi yo‘nalishlar qamrab olinadi?

MFTSA hujjatlarida ko‘rsatilgan maqsad va faoliyat turlari keng qamrovli hisoblanadi:

  • Geologiya-qidiruv va qazib olish: Qozog‘iston hududidagi noyob va kritik resurslarni geologik jihatdan qidirish va qazib chiqarish;

  • Chuqur qayta ishlash: Strategik metallar hamda noyob yer elementlarini xomashyo shaklida qoldirmay, chuqur sanoat qayta ishlovidan o‘tkazish;

  • Ulgurji savdo va eksport: Qayta ishlangan kritik minerallarning ulgurji savdosini yo‘lga qo‘yish va xalqaro bozorlarga yetkazib berish.

Nega noyob yer metallari bu qadar qadrli?

Bugungi global texnologiyalar poygasida noyob yer elementlari mutlaq strategik xomashyo hisoblanadi:

  • Yuqori texnologiyalar zanjiri: Litiy, titan, uran, kobalt va boshqa noyob metallarsiz mikrochiplar, elektromobil batareyalari, smartfonlar va mudofaa sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarish imkonsiz;

  • Xitoyga qaramlikni kamaytirish: AQSH va G‘arb davlatlari ushbu sohada Xitoy monopoliyasini kamaytirish maqsadida Markaziy Osiyo, xususan, Qozog‘iston zaxiralari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalarni mustahkamlashga intilmoqda.

Kendala Critical Minerals Ltd.KazAmerican Critical MineralsInc.Qozog‘iston kritik minerallariAQSH kompaniyalari Qozog‘iston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:53Germaniyada asr topilmasi: Adrian davriga oid 934 ta kumush tanga topildiGermaniyada asr topilmasi: Adrian davriga oid 934 ta kumush tanga topildi25 sentabr 10:30Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...22 may 08:59«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...17 avgust 13:28Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmaganQoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan21 sentabr 14:45Qozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqdaQozog‘istonda yangi Konstitutsiya kuchga kirdi: hokimiyat tizimi o‘zgarmoqda1 iyul 00:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi