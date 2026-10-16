Qozog‘istonda noyob metallarni qazib olish bo‘yicha AQSHning yangi kompaniyasi ro‘yxatdan o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonda noyob yer metallari va kritik minerallarni qidirish, qayta ishlash hamda ulgurji savdosiga ixtisoslashgan Kendala Critical Minerals Ltd. nomli AQSHning yangi kompaniyasi ro‘yxatga olindi.
- Ushbu kompaniyaning yagona aksiyadori Nyu-Yorkda joylashgan KazAmerican Critical Minerals, Inc. korporatsiyasi bo‘lib, uning dastlabki ustav kapitali 1 ming AQSH dollarini tashkil etadi.
Markaziy Osiyoning strategik xomashyo zaxiralariga global qiziqish kuchayib borayotgan bir paytda, AQSH kompaniyalari Qozog‘iston tog‘-kon va geologiya tarmog‘idagi ishtirokini faol kengaytirmoqda. «Farg‘ona» axborot agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, Qozog‘istonda noyob yer metallari hamda kritik minerallarni qidirish va qayta ishlashga ixtisoslashgan AQSHning navbatdagi yirik xususiy korxonasi rasman ro‘yxatga olindi.
Mazkur qadam Vashington va Ostona o‘rtasida strategik xomashyo bo‘yicha hamkorlikni chuqurlashtirishga qaratilgan navbatdagi muhim amaliy bosqich hisoblanadi.
MFTSAda ro‘yxatdan o‘tish: Yagona aksiyador Nyu-Yorkda joylashgan
Xalqaro moliyaviy maydonda rasmiylashtirilgan ushbu kelishuv tafsilotlari quyidagicha:
Ro‘yxatga olish markazi va sana: Yangi xususiy korxona 16 oktyabr kuni Ostona xalqaro moliya markazida (MFTSA) rasman tashkil etildi;
Kompaniya nomi: Korxona Kendala Critical Minerals Ltd. nomi ostida faoliyat yuritadi;
Asosiy ta’sischi: Yangi kompaniyaning yagona aksiyadori shtab-kvartirasi Nyu-Yorkda joylashgan Amerikaning KazAmerican Critical Minerals, Inc. korporatsiyasi bo‘ldi;
Dastlabki ustav kapitali: Hujjatlarga muvofiq, kompaniyaning dastlabki ustav kapitali ramziy tarzda 1 ming AQSH dollari miqdorida ko‘rsatilgan.
Qaysi yo‘nalishlar qamrab olinadi?
MFTSA hujjatlarida ko‘rsatilgan maqsad va faoliyat turlari keng qamrovli hisoblanadi:
Geologiya-qidiruv va qazib olish: Qozog‘iston hududidagi noyob va kritik resurslarni geologik jihatdan qidirish va qazib chiqarish;
Chuqur qayta ishlash: Strategik metallar hamda noyob yer elementlarini xomashyo shaklida qoldirmay, chuqur sanoat qayta ishlovidan o‘tkazish;
Ulgurji savdo va eksport: Qayta ishlangan kritik minerallarning ulgurji savdosini yo‘lga qo‘yish va xalqaro bozorlarga yetkazib berish.
Nega noyob yer metallari bu qadar qadrli?
Bugungi global texnologiyalar poygasida noyob yer elementlari mutlaq strategik xomashyo hisoblanadi:
Yuqori texnologiyalar zanjiri: Litiy, titan, uran, kobalt va boshqa noyob metallarsiz mikrochiplar, elektromobil batareyalari, smartfonlar va mudofaa sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarish imkonsiz;
Xitoyga qaramlikni kamaytirish: AQSH va G‘arb davlatlari ushbu sohada Xitoy monopoliyasini kamaytirish maqsadida Markaziy Osiyo, xususan, Qozog‘iston zaxiralari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalarni mustahkamlashga intilmoqda.
Izohlar 0
…