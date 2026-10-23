Toshkent viloyatidan poytaxt markaziga 3 ta yangi avtobus yo‘nalishi yo‘lga qo‘yiladi
Toshkent viloyati aholisi va poytaxtga har kuni qatnovchi yo‘lovchilar uchun jamoat transporti tizimida muhim qulaylik yaratilmoqda. Viloyatning yirik hududlarini poytaxt markazi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘lovchi 3 ta yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushirilishi rejalashtirildi.
Mazkur yo‘nalishlar Toshkent va Zangiota tumanlari aholisining transport qatnovini sezilarli darajada yengillashtirib, poytaxtga kirib kelishdagi ortiqcha ovoragarchiliklar va tirbandliklarni kamaytirishga xizmat qiladi.
Yangi yo‘nalishlar va ularning qatnov xaritasi
Rejalashtirilayotgan barcha uch yo‘nalishning yakuniy manzili poytaxtning gavjum savdo va transport tuguni bo‘lgan «Chorsu» hududiga bog‘lanadi:
162-sonli yo‘nalish: «Qushqo‘ndi» mahallasi — «Chorsu savdo markazi» ASHB (avtoshohbekat);
163-sonli yo‘nalish: «To‘qimachilar» mahallasi — «Chorsu savdo markazi» ASHB;
167-sonli yo‘nalish: «Toshkent jamoa xo‘jaligi» — «Chorsu savdo markazi» ASHB.
54 ta zamonaviy avtobus va qachon ishga tushish muddati
Ushbu yo‘nalishlarda yo‘lovchilarga uzluksiz va qulay xizmat ko‘rsatishni ta’minlash maqsadida yangi harakat tarkibi xarid qilinadi:
Yangi avtopark: Yo‘nalishlar bo‘ylab harakatlanish uchun Xitoyda ishlab chiqarilgan 54 ta zamonaviy avtobus olib kelinishi ko‘zda tutilgan;
Muddat: Mazkur avtobuslarning O‘zbekistonga yetib kelishi 2026 yilning noyabr oyi oxirigacha rejalashtirilgan bo‘lib, shundan so‘ng yo‘nalishlarda muntazam qatnovlar boshlanadi.
Yangi avtobus qatnovlarining yo‘lga qo‘yilishi viloyatdan shaharga qatnovchi fuqarolar, xususan, talabalar va ishchilar uchun vaqt hamda yo‘lkira xarajatlarini tejash imkonini beradi.
Izohlar 0
…