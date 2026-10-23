Toshkent viloyatidan poytaxt markaziga 3 ta yangi avtobus yo‘nalishi yo‘lga qo‘yiladi

·52·O‘zbekiston
Toshkent viloyatidan poytaxt markaziga 3 ta yangi avtobus yo‘nalishi yo‘lga qo‘yiladi

Toshkent viloyati aholisi va poytaxtga har kuni qatnovchi yo‘lovchilar uchun jamoat transporti tizimida muhim qulaylik yaratilmoqda. Viloyatning yirik hududlarini poytaxt markazi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘lovchi 3 ta yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushirilishi rejalashtirildi.

Mazkur yo‘nalishlar Toshkent va Zangiota tumanlari aholisining transport qatnovini sezilarli darajada yengillashtirib, poytaxtga kirib kelishdagi ortiqcha ovoragarchiliklar va tirbandliklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Yangi yo‘nalishlar va ularning qatnov xaritasi

Rejalashtirilayotgan barcha uch yo‘nalishning yakuniy manzili poytaxtning gavjum savdo va transport tuguni bo‘lgan «Chorsu» hududiga bog‘lanadi:

  • 162-sonli yo‘nalish: «Qushqo‘ndi» mahallasi — «Chorsu savdo markazi» ASHB (avtoshohbekat);

  • 163-sonli yo‘nalish: «To‘qimachilar» mahallasi — «Chorsu savdo markazi» ASHB;

  • 167-sonli yo‘nalish: «Toshkent jamoa xo‘jaligi» — «Chorsu savdo markazi» ASHB.

54 ta zamonaviy avtobus va qachon ishga tushish muddati

Ushbu yo‘nalishlarda yo‘lovchilarga uzluksiz va qulay xizmat ko‘rsatishni ta’minlash maqsadida yangi harakat tarkibi xarid qilinadi:

  • Yangi avtopark: Yo‘nalishlar bo‘ylab harakatlanish uchun Xitoyda ishlab chiqarilgan 54 ta zamonaviy avtobus olib kelinishi ko‘zda tutilgan;

  • Muddat: Mazkur avtobuslarning O‘zbekistonga yetib kelishi 2026 yilning noyabr oyi oxirigacha rejalashtirilgan bo‘lib, shundan so‘ng yo‘nalishlarda muntazam qatnovlar boshlanadi.

Yangi avtobus qatnovlarining yo‘lga qo‘yilishi viloyatdan shaharga qatnovchi fuqarolar, xususan, talabalar va ishchilar uchun vaqt hamda yo‘lkira xarajatlarini tejash imkonini beradi.

Toshkent shahar transport boshqarmasiChorsu savdo markaziZangiota tumaniJamoat transporti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31Toshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadiToshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadi30 sentabr 08:57Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrYana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davr3 sentabr 19:18Xiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaXiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqda10 sentabr 14:13Shavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildi12 sentabr 14:372500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish2500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish12 sentabr 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)