Xitoyda 151 ta robot bir vaqtda raqsga tushib, jahon rekordini yangiladi
Xitoyda texnologiya olamining e’tiborini tortgan noodatiy voqea yuz berdi. Shenchjen shahrida 151 ta gumanoid robot bir vaqtning o‘zida raqsga tushib, Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Shu tariqa mamlakatda robotlar ishtirokidagi ommaviy raqs bo‘yicha yangi jahon rekordi o‘rnatildi.
Mazkur chiqish Shenchjen shahrida o‘tkazilayotgan Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (APEC) sammiti doirasida tashkil etildi. Unda bir-biriga uyg‘un harakat qilgan o‘nlab robotlar tomoshabinlar e’tiborini tortdi. Ularning bir maromda raqsga tushishi zamonaviy robototexnika imkoniyatlarini yana bir bor namoyish etdi.
Robotlar guruhiga Xitoyning EngineAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan T800 gumanoid roboti boshchilik qildi. Maxsus dasturlashtirilgan qurilmalar musiqa ritmiga mos ravishda bir xil harakatlarni bajardi.
Qayd etilishicha, ushbu natija avvalgi rekorddan ancha yuqori. Bungacha bir vaqtning o‘zida raqsga tushgan robotlar soni bo‘yicha rekord 110 ta qurilmaga tegishli edi. Yangi chiqish esa bu ko‘rsatkichni 41 taga oshirdi.
Mazkur namoyish Xitoyda robototexnika va sun’iy intellekt yo‘nalishida erishilayotgan yutuqlarning yana bir ko‘rinishi sifatida baholanmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…