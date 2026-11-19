15-homiladorligida egizak o‘g‘illarni dunyoga keltirgan ayol internetda muhokamada!
Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonda bir ayolning 15-homiladorligida egizak o‘g‘il farzandlarni dunyoga keltirgani haqidagi xabar keng muhokama qilinmoqda.
Shifokorlardan biri e’lon qilgan videoda keltirilishicha, ayolning avval to‘rt nafar qizi bo‘lgan. U 15-homiladorligida egizak o‘g‘illarni dunyoga keltirgan. Shuningdek, ma’lumotda uning avvalgi homiladorliklaridan to‘qqiztasi sun’iy ravishda to‘xtatilgani aytiladi.
Mazkur xabar internet foydalanuvchilari orasida turlicha munosabat uyg‘otdi. Ayrimlar oilani egizak farzandlar bilan tabriklab, chaqaloqlarga sog‘lik tilayotgan bo‘lsa, boshqalar homiladorliklarning ko‘p marotaba sun’iy to‘xtatilganini tanqid qilmoqda.
Mutaxassislar homiladorlikni sun’iy ravishda to‘xtatish, ayniqsa, tibbiy nazoratsiz amalga oshirilganda, ayol salomatligi uchun xavf tug‘dirishi mumkinligini ta’kidlaydi.
Voqea yana bir bor farzand rejalashtirish, reproduktiv salomatlik va oiladagi qarorlar masalasini muhokama markaziga olib chiqdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…