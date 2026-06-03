Bitwise: Davlat qarzi inqirozi fonida Bitcoin narxi 224 000 dollarga yetishi mumkin

·41·Iqtisodiyot
Bitwise: Davlat qarzi inqirozi fonida Bitcoin narxi 224 000 dollarga yetishi mumkin

Bitwise aktivlarni boshqarish kompaniyasining yangi hisobotiga koʻra, agar investorlarning davlat qarzi bilan bogʻliq xavotirlari kuchaysa, Bitcoin (BTC) narxi sezilarli darajada oʻsishi mumkin. Global obligatsiya bozorlaridagi bosim va hukumat qarzlarining ortib borishi Bitcoinʻning makroiqtisodiy xatarlardan himoyalanish vositasi sifatidagi rolini mustahkamlamoqda. Tahliliy modellardan biriga koʻra, aktivning nazariy "adolatli qiymati" 224 000 dollarni tashkil etishi mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) hisob-kitoblariga koʻra, 2026-yilda hukumatlar va kompaniyalar taxminan 29 trillion USD miqdorida qarz olishiga toʻgʻri keladi. Bu 2024-yilga nisbatan 17 foizga koʻp boʻlib, oʻn yil oldingi koʻrsatkichdan deyarli ikki baravar yuqoridir. Shunisi eʼtiborliki, OECD davlatlari qarzlarining qariyb 78 foizi faqat mavjud qarzlarni qayta moliyalashtirish (refinanslash) uchun yoʻnaltirilishi kutilmoqda.

Yaponiya bozori hozirda asosiy diqqat markazida boʻlib turibdi. Mamlakatning 10 yillik davlat obligatsiyalari daromadliligi 2,78 foizga koʻtarildi, davlat qarzi esa YaIMning 230 foiziga yetgan. AQSHda ham 30 yillik gʻaznachilik obligatsiyalari daromadliligi 2007-yildan beri eng yuqori koʻrsatkich — 5,11 foizni qayd etdi. Bunday sharoitda suveren risk mukofotlari 2011-2012 yillardagi Yevropa qarz inqirozi davridan buyon eng yuqori darajaga koʻtarilgan.

Bitwise tahlilchilari investor Greg Foss tomonidan ishlab chiqilgan modelga tayanib, Bitcoin davlat defolti xavfidan himoyalanish vositasi sifatida kengroq qabul qilinsa, uning narxi 224 000 dollargacha chiqishi mumkinligini taʼkidlamoqda. Biroq, bu koʻrsatkich aniq narx prognozi emas, balki nazariy baholashdir. Qisqa muddatli istiqbolda esa yuqori real foiz stavkalari va qatʼiy moliyaviy sharoitlar sababli Bitcoin narxi maʼlum bir diapazonda qolishi kutilmoqda.

Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, Bitcoin real foiz stavkalari pasaygan davrda yaxshi natijalar koʻrsatadi. Fed stavkasi inflyatsiyadan past boʻlgan sharoitda naqd pul va obligatsiyalar jozibadorligini yoʻqotadi, bu esa investorlarni kripto aktivlarga koʻproq sarmoya kiritishga undaydi. Agar markaziy banklar moliya bozorlarini barqarorlashtirish uchun likvidlik kiritishga majbur boʻlsa, bu Bitcoin uchun kuchli katalizator boʻlishi mumkin.

BitcoinBitwiseKriptovalyutaIqtisodiyotInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda