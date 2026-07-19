TSMC rekord darajadagi daromadga qaramay aksiyalari tushib ketishiga duch keldi

·30·Texno
TSMC rekord darajadagi daromadga qaramay aksiyalari tushib ketishiga duch keldi

Dunyoning eng yirik shartnomaviy chip ishlab chiqaruvchisi boʻldiʻmish TSMC kompaniyasi 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha rekord darajadagi moliyaviy koʻrsatkichlarni eʼlon qildi. Biroq, kutilmaganda kompaniya aksiyalari qiymati pasayishni boshladi. Bu holat sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi ulkan investitsiyalarning oʻzini oqlashi borasida investorlarda paydo boʻlgan shubhalar bilan bogʼlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hisobot davrida TSMC tushumi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 36 foizga oʻsib, 40 milliard dollardan oshib ketdi. Sof foyda koʻrsatkichi esa yanada hayratlanarli natijani — 77 foizli oʻsishni qayd etdi. Shunday boʻlishiga qaramay, kompaniya qimmatli qogʼozlari birjada 4 foizga arzonlashdi. Bunga asosiy sabab sifatida ishlab chiqarishni kengaytirish uchun sarflanadigan xarajatlarning keskin ortishi koʻrsatilmoqda.

Sunʼiy intellekt bumining narxi

ixbt.com maʼumotiga koʻra, TSMC 2026-yil uchun moʻljallangan kapital xarajatlar prognozini avvalgi 52–56 milliard dollardan 60–64 milliard dollargacha koʻtardi. Bu mablagʼlar asosan yangi uskunalar sotib olish va infratuzilmani rivojlantirishga yoʻnaltiriladi. Bozor ishtirokchilari bunday katta sarf-xarajatlar fonida sunʼiy intellekt texnologiyalaridan keladigan real foyda hali aniq emasligidan xavotirga tushmoqda.

Ushbu tendensiya nafaqat Tayvan gigantiga, balki butun texnologiya sektoriga taʼsir koʻrsatdi. Nasdaq 100 indeksi 1,4 foizga pasaygan boʻshsa, yarimoʻtkazgichlar sektori indeksi oʻzining eng yuqori choʻqqisidan deyarli 19 foizga pastladi. Investorlar endi shunchaki daromad oʻshishini emas, balki AI infratuzilmasiga tikilayotgan trillionlab dollarlar qachon va qanday koʻrinishda qaytishi boʻyicha aniq dalillarni talab qilmoqda.

Bozorning asosiy indikatori

TSMC NVIDIA, Apple va boshqa texnologik yetakchilar uchun chiplar yetkazib beruvchi asosiy hamkor boʻlgani sababli, uning holati butun sanoatning “sogʼligʻini” koʻrsatuvchi barometr hisoblanadi. Kompaniya AI chiplariga boʻlgan talabdan katta foyda koʻrayotgan boʻlishiga qaramay, asosiy savol ochiqligicha qolmoqda: buyurtmachilar ushbu qimmatbaho chiplar yordamida yangi daromad manbalarini yarata oladimi?

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy bozor uchun ham bu yangilik ahamiyatli, chunki biz ishlatadigan iPhone smartfonlaridan tortib, bulutli texnologiyalargacha aynan TSMC zavodlarida tayyorlangan protsessorlarga tayanadi. Global mikrosxemalar bozoridagi har qanday tebranish kelajakda gadjetlar narxi va texnologik xizmatlar sifatiga taʼsir qilishi muqarrar.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda bozorga faqatgina moliyaviy muvaffaqiyatning oʻzi yetarli emas. Investorlar sunʼiy intellekt atrofidagi shov-shuvlar ortida real iqtisodiy samaradorlik turganiga ishonch hosil qilishni istamoqda. TSMC kabi gigantlarning kelgusi qadamlari ushbu “AI pufagiʻning taqdirini belgilab berishi mumkin.

TSMCSunʼiy IntellektNVIDIATexnologiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiQayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiBugun, 19:20Sunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaSunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaBugun, 19:20Samsung kompaniyasi sun’iy intellektga ega yangi Freestyle+ proyektorini taqdim etdiSamsung kompaniyasi sun’iy intellektga ega yangi Freestyle+ proyektorini taqdim etdiBugun, 18:29Netflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldiNetflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldiBugun, 17:56Ubtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiUbtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiBugun, 17:22Sunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldiSunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldiBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda