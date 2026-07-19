To‘yiga yetti kun qolgan yigit geroin bilan ushlandi

·28·Jamiyat
To‘yiga yetti kun qolgan yigit geroin bilan ushlandi

Toshkent shahrining Bektemir tumanida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida ikki nafar yigit yirik miqdordagi giyohvandlik vositalari bilan qo‘lga olindi. Bu haqda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, jinoyat qidiruv xodimlari dastlab gumonlanuvchilar harakatlanayotgan avtomashinani tekshirgan. Ko‘zdan kechirish jarayonida “zakladka” usuli orqali tarqatish uchun maxsus qadoqlangan geroin moddasi aniqlangan.

Shundan so‘ng tezkor tadbir davom ettirilib, gumonlanuvchilarning yashash manzilida tintuv o‘tkazilgan. U yerdan ham turli xil giyohvandlik vositalari topilib, daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirilgan.

Ichki ishlar organlari tarqatgan videoda qo‘lga olinganlardan biri qilmishidan pushaymon ekanini yashirmay, shunday deydi:

«To‘yimga atigi yetti kun qolgan edi. Har kim qilgan ishiga javob beradi. Bu yo‘lning oxiri qamoq ekan.»

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur holatda jami 1,2 kilogramm geroin va 100 gramm mefedronning noqonuniy muomalaga chiqarilishining oldi olingan.

Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi «a» va «b» bandlari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo‘llanilgan bo‘lib, ayni paytda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.

ToshkentBektemir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir va Bibisora Angliya–Fransiya bahsida (video)Javohir va Bibisora Angliya–Fransiya bahsida (video)Bugun, 15:25Rossiyadan O‘zbekistonga yuborilgan shokoladlar orasiga yashirilgan narkotik chegarada fosh etildiRossiyadan O‘zbekistonga yuborilgan shokoladlar orasiga yashirilgan narkotik chegarada fosh etildiBugun, 14:45Toshkentda jazirama sabab ijtimoiy tarmoqlarda svetoforlar ham erib ketayotgani aks etgan kadrlar tarqaldiToshkentda jazirama sabab ijtimoiy tarmoqlarda svetoforlar ham erib ketayotgani aks etgan kadrlar tarqaldiBugun, 13:08Farg‘onada fuqaroni videoga olib, pul talab qilganlar qo‘lga olindiFarg‘onada fuqaroni videoga olib, pul talab qilganlar qo‘lga olindiKecha, 21:52Bo‘lib to‘lash reklamasi o‘zgaradi: yashirin to‘lovlar ochiqlanadiBo‘lib to‘lash reklamasi o‘zgaradi: yashirin to‘lovlar ochiqlanadiKecha, 18:05«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildiKecha, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi