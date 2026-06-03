Bitcoin narxi AQSH va Eron oʻrtasidagi ziddiyat fonida 66 000 dollardan pastga tushdi
Bitcoin narxi bir kun ichida 7 foizga arzonlashib, soʻnggi toʻqqiz haftalik eng past darajaga tushdi. Bu pasayish AQSH va Eron oʻrtasidagi yangi harbiy zarbalar hamda oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha muzokaralarning toʻxtab qolishi fonida yuz berdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, chorshanba kungi savdolarda Bitcoin (BTC) narxi Coinbase birjasida 65 385 dollargacha pasaygan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
CoinGlass tahlillari shuni koʻrsatadiki, soʻnggi 24 soat ichida 277 000 ga yaqin treyderning pozitsiyalari likvidatsiya qilingan boʻlib, umumiy zarar miqdori 1,83 milliard dollarni tashkil etdi. Ushbu likvidatsiyalarning 90 foizdan ortigʻi Bitcoin va Ethereum (ETH) boʻyicha ochilgan "long" (oʻsishga tikilgan) pozitsiyalarga toʻgʻri keladi. Bu fevral oyidan beri kuzatilgan eng yirik bir kunlik pasayishdir.
Bitrue Research Institute tadqiqotlar boʻlimi rahbari Andri Fauzan Adziima Bitcoin’ning hozirgi pasayishini faqatgina Eron bilan bogʻliq xabarlar emas, balki leverajli likvidatsiyalar, ETF’lardan katta miqdordagi mablagʻ chiqib ketishi va texnik buzilishlar bilan izohladi. Uning fikricha, bozor 64 000 – 65 000 dollar atrofida qoʻllab-quvvatlash darajasiga ega va har qanday deeskallatsiya narxlarning keskin tiklanishiga sabab boʻlishi mumkin.
Kriptovalyuta bozoridan 150 milliard dollar mablagʻ chiqib ketishi AQSH Markaziy qoʻmondonligining (CENTCOM) Eronning agressiv harakatlariga javoban amalga oshirgan harbiy amaliyotlari bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. AQSH harbiylari Eron tomonidan uchirilgan ballistik raketalar va dronlarni muvaffaqiyatli qaytarganini hamda Qeshm orolidagi nishonlarga zarba berganini maʼlum qildi.
Hozirgi harbiy toʻqnashuvlar AQSH va Eron oʻrtasidagi ikki oylik sulh hamda Hormuz boʻgʻozi blokadasini bekor qilish boʻyicha davom etayotgan bilvosita muzokaralar fonida sodir boʻlmoqda. Biroq, hozircha tomonlar aniq bir kelishuvga erishgani yoʻq, bu esa global moliya bozorlarida, jumladan kripto aktivlar segmentida xavotirlarni oshirmoqda.
…