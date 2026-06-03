Bitcoin narxi AQSH va Eron oʻrtasidagi ziddiyat fonida 66 000 dollardan pastga tushdi

·46·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi AQSH va Eron oʻrtasidagi ziddiyat fonida 66 000 dollardan pastga tushdi

Bitcoin narxi bir kun ichida 7 foizga arzonlashib, soʻnggi toʻqqiz haftalik eng past darajaga tushdi. Bu pasayish AQSH va Eron oʻrtasidagi yangi harbiy zarbalar hamda oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha muzokaralarning toʻxtab qolishi fonida yuz berdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, chorshanba kungi savdolarda Bitcoin (BTC) narxi Coinbase birjasida 65 385 dollargacha pasaygan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

CoinGlass tahlillari shuni koʻrsatadiki, soʻnggi 24 soat ichida 277 000 ga yaqin treyderning pozitsiyalari likvidatsiya qilingan boʻlib, umumiy zarar miqdori 1,83 milliard dollarni tashkil etdi. Ushbu likvidatsiyalarning 90 foizdan ortigʻi Bitcoin va Ethereum (ETH) boʻyicha ochilgan "long" (oʻsishga tikilgan) pozitsiyalarga toʻgʻri keladi. Bu fevral oyidan beri kuzatilgan eng yirik bir kunlik pasayishdir.

Bitrue Research Institute tadqiqotlar boʻlimi rahbari Andri Fauzan Adziima Bitcoin’ning hozirgi pasayishini faqatgina Eron bilan bogʻliq xabarlar emas, balki leverajli likvidatsiyalar, ETF’lardan katta miqdordagi mablagʻ chiqib ketishi va texnik buzilishlar bilan izohladi. Uning fikricha, bozor 64 000 – 65 000 dollar atrofida qoʻllab-quvvatlash darajasiga ega va har qanday deeskallatsiya narxlarning keskin tiklanishiga sabab boʻlishi mumkin.

Kriptovalyuta bozoridan 150 milliard dollar mablagʻ chiqib ketishi AQSH Markaziy qoʻmondonligining (CENTCOM) Eronning agressiv harakatlariga javoban amalga oshirgan harbiy amaliyotlari bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. AQSH harbiylari Eron tomonidan uchirilgan ballistik raketalar va dronlarni muvaffaqiyatli qaytarganini hamda Qeshm orolidagi nishonlarga zarba berganini maʼlum qildi.

Hozirgi harbiy toʻqnashuvlar AQSH va Eron oʻrtasidagi ikki oylik sulh hamda Hormuz boʻgʻozi blokadasini bekor qilish boʻyicha davom etayotgan bilvosita muzokaralar fonida sodir boʻlmoqda. Biroq, hozircha tomonlar aniq bir kelishuvga erishgani yoʻq, bu esa global moliya bozorlarida, jumladan kripto aktivlar segmentida xavotirlarni oshirmoqda.

BitcoinKriptovalyutaBozorInvestitsiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda