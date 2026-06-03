Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiya

·69·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiya
Audio versiyasi

Bitcoin (BTC) narxi AQSH va Eron oʻrtasidagi geosiyosiy keskinlikning kuchayishi fonida 8 foizga arzonlashib, soʻnggi toʻqqiz haftalik minimum — 65 360 dollargacha tushdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, Bitstamp birjasida qayd etilgan ushbu koʻrsatkich 29-martdan beri eng past daraja boʻlib, bozorda sotuvchilar nazoratni oʻz qoʻliga olganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Narxlarning pasayishi derivativlar bozorida ulkan likvidatsiyalarga sabab boʻldi. Xususan, 1,58 milliard dollardan ortiq long (oʻsishga tikilgan) pozitsiyalar yopilib ketdi. Shundan 774,2 million dollari bevosita Bitcoin hissasiga toʻgʻri kelgan boʻlsa, Ethereum (ETH) boʻyicha 440 million dollarlik pozitsiyalar likvidatsiya qilindi.

Umumiy hisobda, short va long pozitsiyalarni qoʻshib hisoblaganda, bozordan 1,83 milliard dollar mablagʻ chiqib ketdi. Bu 6-fevraldan beri kuzatilgan eng yirik likvidatsiya hodisasi boʻlib, oʻshanda BTC narxi 60 000 dollardan pastga tushib ketgan edi. CryptoBanter tahlilchilari buni soʻnggi oylardagi eng yirik bir kunlik yoʻqotish deb atashdi.

Byzantine General taxallusi ostidagi tahlilchi Binance, Bybit, OKX va Deribit kabi yirik birjalardagi maʼlumotlarga tayanib, bozorning keskin oʻzgarishini izohladi. Boshqa bir ekspert DonaX₿τ esa bugungi 1,5 milliard dollarlik long likvidatsiyasi 2020-yildagi pandemiya davridagi inqirozdan (1,6 milliard dollar) biroz kamroq ekanini taʼkidladi.

BitcoinKriptoLikvidatsiyaBirjaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi