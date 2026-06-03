Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiya
Bitcoin (BTC) narxi AQSH va Eron oʻrtasidagi geosiyosiy keskinlikning kuchayishi fonida 8 foizga arzonlashib, soʻnggi toʻqqiz haftalik minimum — 65 360 dollargacha tushdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, Bitstamp birjasida qayd etilgan ushbu koʻrsatkich 29-martdan beri eng past daraja boʻlib, bozorda sotuvchilar nazoratni oʻz qoʻliga olganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Narxlarning pasayishi derivativlar bozorida ulkan likvidatsiyalarga sabab boʻldi. Xususan, 1,58 milliard dollardan ortiq long (oʻsishga tikilgan) pozitsiyalar yopilib ketdi. Shundan 774,2 million dollari bevosita Bitcoin hissasiga toʻgʻri kelgan boʻlsa, Ethereum (ETH) boʻyicha 440 million dollarlik pozitsiyalar likvidatsiya qilindi.
Umumiy hisobda, short va long pozitsiyalarni qoʻshib hisoblaganda, bozordan 1,83 milliard dollar mablagʻ chiqib ketdi. Bu 6-fevraldan beri kuzatilgan eng yirik likvidatsiya hodisasi boʻlib, oʻshanda BTC narxi 60 000 dollardan pastga tushib ketgan edi. CryptoBanter tahlilchilari buni soʻnggi oylardagi eng yirik bir kunlik yoʻqotish deb atashdi.
Byzantine General taxallusi ostidagi tahlilchi Binance, Bybit, OKX va Deribit kabi yirik birjalardagi maʼlumotlarga tayanib, bozorning keskin oʻzgarishini izohladi. Boshqa bir ekspert DonaX₿τ esa bugungi 1,5 milliard dollarlik long likvidatsiyasi 2020-yildagi pandemiya davridagi inqirozdan (1,6 milliard dollar) biroz kamroq ekanini taʼkidladi.
…