Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqda
Bitcoin (BTC) narxi pasayishda davom etayotgan bir paytda, kriptovalyuta bozoridagi kayfiyat soʻnggi ikki oylik eng past darajaga tushdi. Tahlilchilarning fikricha, yaqin vaqt ichida bozorda "reabilitatsiya sakrashi" (relief bounce) kuzatilishi kutilmoqda. X ijtimoiy tarmogʻidagi Cryptic Trades tahliliy akkaunti Crypto Fear & Greed Index koʻrsatkichining keskin pasayganiga eʻtibor qaratdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Crypto Fear & Greed Index indikatori bir qator koʻrsatkichlar asosida kripto bozori ishtirokchilarining kayfiyatini 1 dan 100 gacha boʻlgan shkala boʻyicha baholaydi. Chorshanba kuni ushbu indeks 11/100 darajasiga tushdi, bu esa investorlar orasida "oʻta kuchli qoʻrquv" hukmron ekanligini anglatadi. Bu koʻrsatkich joriy yilning 5-aprelidan beri eng past natija boʻlib qayd etildi.
Tahlilchilarning taʻkidlashicha, hozirgi vaqtda bozorda faollik past, ijtimoiy tarmoqlardagi qiziqish soʻngan va umumiy kayfiyat salbiy koʻrinish olgan. Biroq, tarixiy tajribaga koʻra, aynan shunday maksimal qoʻrquv davrlari koʻpincha narxlarning qayta koʻtarilishi uchun zamin yaratadi. Shu sababli, ayrim ekspertlar uzoq muddatli istiqbolda Bitcoin boʻyicha optimistik qarashlarini saqlab qolishmoqda.
Qiziqarli jihati shundaki, Bitcoin soʻnggi haftalarda AQSH fond bozoridan ortda qolmoqda. S&P 500 indeksi seshanba kungi savdolarni navbatdagi rekord darajada yakunlagan boʻlsa-da, kriptovalyuta bozori hali ham bosim ostida qolmoqda. Bitcoin narxi 67 000 dollarlik darajadan pastga tushishi koʻplab treyderlarni ehtiyotkorlik choralarini koʻrishga majbur qildi.
…