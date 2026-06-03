Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqda

·54·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqda
Audio versiyasi

Bitcoin (BTC) narxi pasayishda davom etayotgan bir paytda, kriptovalyuta bozoridagi kayfiyat soʻnggi ikki oylik eng past darajaga tushdi. Tahlilchilarning fikricha, yaqin vaqt ichida bozorda "reabilitatsiya sakrashi" (relief bounce) kuzatilishi kutilmoqda. X ijtimoiy tarmogʻidagi Cryptic Trades tahliliy akkaunti Crypto Fear & Greed Index koʻrsatkichining keskin pasayganiga eʻtibor qaratdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Crypto Fear & Greed Index indikatori bir qator koʻrsatkichlar asosida kripto bozori ishtirokchilarining kayfiyatini 1 dan 100 gacha boʻlgan shkala boʻyicha baholaydi. Chorshanba kuni ushbu indeks 11/100 darajasiga tushdi, bu esa investorlar orasida "oʻta kuchli qoʻrquv" hukmron ekanligini anglatadi. Bu koʻrsatkich joriy yilning 5-aprelidan beri eng past natija boʻlib qayd etildi.

Tahlilchilarning taʻkidlashicha, hozirgi vaqtda bozorda faollik past, ijtimoiy tarmoqlardagi qiziqish soʻngan va umumiy kayfiyat salbiy koʻrinish olgan. Biroq, tarixiy tajribaga koʻra, aynan shunday maksimal qoʻrquv davrlari koʻpincha narxlarning qayta koʻtarilishi uchun zamin yaratadi. Shu sababli, ayrim ekspertlar uzoq muddatli istiqbolda Bitcoin boʻyicha optimistik qarashlarini saqlab qolishmoqda.

Qiziqarli jihati shundaki, Bitcoin soʻnggi haftalarda AQSH fond bozoridan ortda qolmoqda. S&P 500 indeksi seshanba kungi savdolarni navbatdagi rekord darajada yakunlagan boʻlsa-da, kriptovalyuta bozori hali ham bosim ostida qolmoqda. Bitcoin narxi 67 000 dollarlik darajadan pastga tushishi koʻplab treyderlarni ehtiyotkorlik choralarini koʻrishga majbur qildi.

BitcoinKriptovalyutaBozorInvestitsiyaS&P 500
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi