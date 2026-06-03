Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqda
Kriptovalyuta bozori jiddiy tebranishlar ostida qolmoqda, chunki Bitcoin narxi joriy yilning fevral oyidagi eng past darajasini uchinchi marta qayta sinovdan oʻtkazishga yaqinlashdi. Tahlilchilar ushbu kritik nuqtani bozorning kelgusi yoʻnalishini belgilab beruvchi asosiy indikator sifatida baholamoqdalar. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda investorlar va treyderlar Bitcoin narxining ushbu qoʻllab-quvvatlash darajasidan pastga tushib ketishi yoki aksincha, yuqoriga qarab oʻsishini diqqat bilan kuzatmoqdalar. Agar narx fevral oyidagi koʻrsatkichdan pastga tushsa, bu bozorda uzoq muddatli pasayish tendensiyasini keltirib chiqarishi mumkin.
Global iqtisodiy omillar, jumladan, Fed tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati va inflyatsiya darajasi kripto aktivlar qiymatiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Shu bilan birga, Ethereum va Solana kabi boshqa yirik kriptovalyutalar ham Bitcoin ortidan oʻzgaruvchanlikni namoyon etmoqda.
CoinDesk tahlilchilarining taʼkidlashicha, bozor infratuzilmasi va raqamli aktivlarga boʻlgan institutsional qiziqish saqlanib qolmoqda. Bullish kabi yirik platformalar bozor barqarorligini taʼminlash uchun xizmat koʻrsatishda davom etmoqda, biroq qisqa muddatli xatarlar hali ham yuqoriligicha qolmoqda.
…