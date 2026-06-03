Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqda

·36·Iqtisodiyot
Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqda
Audio versiyasi

Kriptovalyuta bozori jiddiy tebranishlar ostida qolmoqda, chunki Bitcoin narxi joriy yilning fevral oyidagi eng past darajasini uchinchi marta qayta sinovdan oʻtkazishga yaqinlashdi. Tahlilchilar ushbu kritik nuqtani bozorning kelgusi yoʻnalishini belgilab beruvchi asosiy indikator sifatida baholamoqdalar. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda investorlar va treyderlar Bitcoin narxining ushbu qoʻllab-quvvatlash darajasidan pastga tushib ketishi yoki aksincha, yuqoriga qarab oʻsishini diqqat bilan kuzatmoqdalar. Agar narx fevral oyidagi koʻrsatkichdan pastga tushsa, bu bozorda uzoq muddatli pasayish tendensiyasini keltirib chiqarishi mumkin.

Global iqtisodiy omillar, jumladan, Fed tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati va inflyatsiya darajasi kripto aktivlar qiymatiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Shu bilan birga, Ethereum va Solana kabi boshqa yirik kriptovalyutalar ham Bitcoin ortidan oʻzgaruvchanlikni namoyon etmoqda.

CoinDesk tahlilchilarining taʼkidlashicha, bozor infratuzilmasi va raqamli aktivlarga boʻlgan institutsional qiziqish saqlanib qolmoqda. Bullish kabi yirik platformalar bozor barqarorligini taʼminlash uchun xizmat koʻrsatishda davom etmoqda, biroq qisqa muddatli xatarlar hali ham yuqoriligicha qolmoqda.

BitcoinKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiyaBirja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi