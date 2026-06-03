Binance birjasi NFT qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatib, hamyonga koʻchirmoqda

·36·Iqtisodiyot
Binance birjasi NFT qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatib, hamyonga koʻchirmoqda
Audio versiyasi

Binance kriptovalyuta birjasi oʻz platformasida non-fungible token (NFT) qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatishini va NFT boshqaruvini oʻzining Binance Wallet nomli shaxsiy hamyoniga oʻtkazishini eʻlon qildi. Kompaniyaning chorshanba kungi bayonotiga koʻra, bu oʻzgarish foydalanuvchilarga Web3 va markazlashmagan funksiyalardan foydalanishda yanada qulaylik yaratadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

NFT egalari oʻzlarining oʻtkazilishi mumkin boʻlgan tokenlarini 3-iyulga qadar platformadan olib chiqib ketishlari lozim, shundan soʻng ularga kirish imkoniyati yopiladi. Oʻtkazib boʻlmaydigan NFT egalari uchun esa Binance Academy kursni tamomlaganlik haqida PDF-sertifikat taqdim etadi. Ushbu qaror koʻplab birjalarning NFT sohasidan uzoqlashib, tokenizatsiya qilingan aktivlar kabi boshqa yoʻnalishlarga eʻtibor qaratayotganini koʻrsatmoqda.

Binance ushbu jarayonda foydalanuvchilarni qoʻllab-quvvatlash maqsadida NFT yechib olish komissiyalarini qoplash boʻyicha ikki turdagi aksiyani yoʻlga qoʻydi. Birinchi aksiya umumiy NFTʼlar uchun, ikkinchisi esa Cristiano Ronaldo (CR7) kolleksiyasiga tegishli tokenlar uchun amal qiladi. Birja 100 000 nafargacha foydalanuvchini tanlab oladi va har biriga 1 USDC miqdorida kompensatsiya toʻlaydi.

NFT bozori soʻnggi paytlarda sezilarli pasayishni boshdan kechirmoqda. Hatto CryptoPunk kabi yetakchi kolleksiyalar ham 2022-yil yozidagi eng yuqori koʻrsatkichlariga qayta olgani yoʻq. Binanceʼdan avval Kraken birjasi va OpenSea bozori ham BNB Smart Chain tarmogʻidagi NFTʼlarni qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatgan edi.

BinanceNFTKriptovalyutaBlokcheynWeb3
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi