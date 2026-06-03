Hyperliquid ayigʻi HYPE shortidan 46 million dollar yoʻqotib buqaga aylandi
Hyperliquid platformasining HYPE tokeni narxi koʻtarilishda davom etayotgan bir paytda, ushbu aktivning tushishiga tikkan yirik kripto-kit nihoyat oʻz pozitsiyasini yopishga majbur boʻldi. HyperBot maʼlumotlariga koʻra, “loracle.hl” nomi bilan tanilgan treyder seshanba kuni oʻzining HYPE short pozitsiyasini yopib, 46,46 million dollar miqdoridagi zararni qayd etdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu treyder bozor trendiga qarshi juda tajovuzkorona pul tikkan edi, buni uning 54 000 dollardan ortiq moliyalashtirish toʻlovlarini (funding fees) toʻlagani ham tasdiqlaydi. Biroq, HYPE narxi koʻtarilishda davom etgach, u oʻz strategiyasini butunlay oʻzgartirishga qaror qildi.
Katta miqdordagi zararni qabul qilgandan soʻng, Loracle.hl darhol "long" pozitsiyasiga oʻtdi. HypurrScan maʼlumotlariga koʻra, u taxminan 70,20 dollar narxda 82 200 dona HYPE uchun 2x leveraj bilan 5,98 million dollarlik yangi pozitsiya ochdi. Chorshanba kuniga kelib, HYPE narxi 72,80 dollarga yetishi natijasida treyder 213 000 dollardan ortiq realizatsiya qilinmagan foydaga ega boʻldi.
Treyderning strategik burilishi faqat HYPE bilan cheklanib qolmadi. U BitMEX asoschisi Arthur Hayes tomonidan "muqaddas uchlik" deb atalgan HYPE, NEAR va ZEC aktivlarining barchasida long pozitsiyalarini egalladi. Chorshanba holatiga koʻra, uning hamyonida 5,98 million dollarlik HYPE, 5,46 million dollarlik ZEC va 2,63 million dollarlik NEAR ekspozitsiyasi mavjud edi.
Hozirda ushbu uchta pozitsiya umumiy hisobda 920 000 dollardan ortiq foyda keltirmoqda. Eng katta oʻsish ZEC hisobiga toʻgʻri kelib, u 521 000 dollardan ortiq foyda keltirgan boʻlsa, HYPE va NEAR mos ravishda 213 450 va 185 900 dollar ijobiy natija koʻrsatmoqda.
…