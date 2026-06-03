Hyperliquid ayigʻi HYPE shortidan 46 million dollar yoʻqotib buqaga aylandi

·39·Iqtisodiyot
Hyperliquid ayigʻi HYPE shortidan 46 million dollar yoʻqotib buqaga aylandi
Audio versiyasi

Hyperliquid platformasining HYPE tokeni narxi koʻtarilishda davom etayotgan bir paytda, ushbu aktivning tushishiga tikkan yirik kripto-kit nihoyat oʻz pozitsiyasini yopishga majbur boʻldi. HyperBot maʼlumotlariga koʻra, “loracle.hl” nomi bilan tanilgan treyder seshanba kuni oʻzining HYPE short pozitsiyasini yopib, 46,46 million dollar miqdoridagi zararni qayd etdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu treyder bozor trendiga qarshi juda tajovuzkorona pul tikkan edi, buni uning 54 000 dollardan ortiq moliyalashtirish toʻlovlarini (funding fees) toʻlagani ham tasdiqlaydi. Biroq, HYPE narxi koʻtarilishda davom etgach, u oʻz strategiyasini butunlay oʻzgartirishga qaror qildi.

Katta miqdordagi zararni qabul qilgandan soʻng, Loracle.hl darhol "long" pozitsiyasiga oʻtdi. HypurrScan maʼlumotlariga koʻra, u taxminan 70,20 dollar narxda 82 200 dona HYPE uchun 2x leveraj bilan 5,98 million dollarlik yangi pozitsiya ochdi. Chorshanba kuniga kelib, HYPE narxi 72,80 dollarga yetishi natijasida treyder 213 000 dollardan ortiq realizatsiya qilinmagan foydaga ega boʻldi.

Treyderning strategik burilishi faqat HYPE bilan cheklanib qolmadi. U BitMEX asoschisi Arthur Hayes tomonidan "muqaddas uchlik" deb atalgan HYPE, NEAR va ZEC aktivlarining barchasida long pozitsiyalarini egalladi. Chorshanba holatiga koʻra, uning hamyonida 5,98 million dollarlik HYPE, 5,46 million dollarlik ZEC va 2,63 million dollarlik NEAR ekspozitsiyasi mavjud edi.

Hozirda ushbu uchta pozitsiya umumiy hisobda 920 000 dollardan ortiq foyda keltirmoqda. Eng katta oʻsish ZEC hisobiga toʻgʻri kelib, u 521 000 dollardan ortiq foyda keltirgan boʻlsa, HYPE va NEAR mos ravishda 213 450 va 185 900 dollar ijobiy natija koʻrsatmoqda.

HyperliquidKriptovalyutaHYPEInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi